Qymyrguri mbetet edhe më tej i pazëvendësueshëm

Edhe pas mbylljes së minierës së fundit të qymyrit në 2018, Gjermanisë do t'i duhet për një kohë të gjatë qymyr për prodhimin e energjisë, nevojë që nuk e plotësojnë energjitë e ripërtëritshme.





Megjithëse në vitin 2018 do të ketë pushuar së nxjerri qymyrguri edhe miniera e fundit në Gjermani, ky burim fosil energjetik do t'i duhet ekonomisë gjermane edhe dekadat e ardhshme. Në vitin 2022 do të shkëputen nga rrjeti edhe centralet e fundit bërthamore, në një kohë që energjitë e ripërtëritshme kontribuojnë deri tani me vetëm 31 përqind të prodhimit të energjisë. Në këtë situatë, qymyri mbetet një pjesë e rëndësishme e furnizimit me energji.

Gjermanisë do t'i duhet atëherë të importojë qymyr nga vende të tjera. Aktualisht Gjermania importon rreth 55 milionë tonë qymyr në vit, thotë Franz-Josef Wodopia, Drejtor Ekzekutiv i Shoqatës së Importuesve të Qymyrit. "Kjo sasi na duhet në dy të tretat për termocentralet dhe një e treta për industrinë e çelikut. Kësaj i shtohet edhe një sasi e vogël për tregun e ngrohjes."