Qeveria ‘zhvendoset’ për dy ditë në Vlorë, takime, dreka e darka

Qeveria Rama do të mblidhet në Vlorë për dy ditë me radhë ku përveç takimit me kryeminsitrin, ministrat do të shkojnë edhe nëpër fshatra ku do të takohen nga afër me banorët, por nuk do të mungojnë as prezantimet e hapura. Kështu të paktën shkruhet në axhendën e publikuar për sa i përket takimeve që do zhvillojë si kryeministri ashtu edhe ministrat e kabinetit.









AXHENDA





Draft Agjenda e mbledhjes së Këshillit të Ministrave në Qarkun Vlorë, 13-14 Tetor 217





13 Tetor





10:30 Nisja për në Vlorë





11:30 Inspektim i investimeve për rehabilitimin e skemës së Ujitjes Dega e Krutjes (në dalje te Lushnjes, Klubi i Shoferit, KM, Niko, deputetët e zonës)





13:00 Drekë me ministrat në Vilën Qeveritare Vlorë





16:00 Mbledhje e Këshillit të Ministrave (Pallati i Kulturës)





16:30 Njoftim në media i vendimeve të qeverisë nga Zv.Km Senida Mesi (Pallati i Kulturës)





18:00 Konsultimi Publik për Buxhetin 2018 me pjesëmarrje të qytetarëve, shoqërisë civile dhe sipërmarrjes për Draft Buxhetin 2018( Holli I Universitetit Ismail Qemali) LIVE.





20:00 Darkë – Cdo ministër një tryezë me 10 të ftuar të dalluar nga sektori i tij. KM me kryebashkiakët, deputetët, kryetarët e këshillave, prefektin (Restorant Mira Mare)





14 Tetor





8:00 Çdo Ministër mëngjes pune me drejtuesit e institucioneve të varësisë në qark





9:00 Mbledhje e KM dhe Ministrave me të gjithë drejtuesit e Administratës qendrore në qark. LIVE (pallati I Kultures)





10:30 Dëgjesë me Prindërit për “Planet e bashkëhartuara me prindërit në shkolla” (KM, Nikolla, Kryetari Bashkise-shkolla TBC) LIVE . Shoqeron Ministrin, Dep. Vilma Bello





12:00 Çdo anëtar i qeverisë niset në fshatra të ndryshëm për takime në sektorët përkatës dhe kafe/dreke me banorë të fshatit .





KM vizitë në Kaninë dhe Drekë me një familje në fshatin e Kaninës. LIVE (13:00)





Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë – Kaninë. Shoqeron Ministritn Dep. Fate Velaj





Ministri Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural – Novoselë, ferma





Ministrja e Kulturës – Orikum, Parku. Shoqeron Ministrin Edmond Leka





Ministri i Financave dhe Ekonomisë –Vlorë, Zyra e Punës





Ministri i Mbrojtjes –Bunavi, Bestrove e vogel baza. Shoqeron Ministrin Dep.Vullnet Sinaj





Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme – Vlorë, studentët. Shoqeron Ministrin Dep. Andrea Marto.





Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë – Fshati Poro. Shoqeron Ministrin Vilma Bello





Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale – asdf





Ministri i Brendshëm – Vlorë





Ministrja e Drejtësisë – IEVK, Vlorë. Shoqeron Ministrin Dep. Alket Hyseni





Ministri i Turizmit dhe Mjedisit – Tragjas, sheshi qendror





Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes – Novoselë





15:30 Inspektim i punimeve në nënstacionin e Orikumit (KM, Gjiknuri, Leli, Edmond Leka)





16:00 Vizitë në Parkun Arkeologjik të Orikumit (KM, Kumbaro, Gjiknuri, Leli, Edmond Leka)





17:00 Takim i qeverisë dhe pushtetit vendor në Qark, kryetarët e bashkive, administratorët dhe deputetët Socialistë . (Pallati Kultures LIVE.