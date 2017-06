Ora 08:41-Në Shkodër ka përfunduar numërimi i 119 kutive nga 421 të tilla dhe nga shifrat e deritanishme Partia Socialiste është kryesuese me 44.87% të votave.





PD vjen e dyta me 32.59% të votave. LSI renditet e treta me 11.13% të votave. Në vend të katërt është PSD me 10.42% të votave.