Pushtet për vete, me votat e popullit

Përparim Halili





Afro 95% e shqiptarëve vuajnë varfërinë ekstreme, ndërkohë që pasuritë dhe financat kombëtare janë nën kthetrat e 5% të individëve që kanë pasur e që kanë lidhje me pushtetin e këtyre 25 viteve dhe me krimin ekonomik që është bërë e vazhdon të bëhet prej tyre në bashkëveprim. Mjafton të kujtojmë një fakt: “Rilindja” bëri ligj, rritjen e masës së pensionit suplementar të pleqërisë vetëm për shtetarët (për vet), mbasi vetëm ata janë në punë në funksionet e larta zyrtare që përcakton ligji i bërë prej tyre. Janë 1750 poste zyrtare dhe 42 mijë shtetarë që përfitojnë rritje pensionesh pleqërie dhe akordim e shtesë pensionesh suplementare! Këto pensione të larta e suplementare i përfitojnë ata dhe familjarët e tyre, mbasi vetëm ata janë në zyrat e shtetit si drejtues me bashkëshortë, motra, kunata, vajza, djem, nipër, mbesa, baxhanakë, krushq, halla, teze, dajo deri edhe gjyshër e gjyshe të tyre! Ndërsa për popullin miratojnë pensione me vlerë sa për 1 javë ushqim minimal jetik!

----------------------------------------------





Ja pagat, shpërblimet, trajtimet dhe privilegjet personale e familjare të deputetëve





1. Paga e deputetit: 156 mijë e 750 lekë (22 ditë).

2. Deputeti i grupit parlamentar me 10 deputetë: 15% shtesë page.

3. Kryetari i Gr. Parlamentar me më pak se 10 deputetë: 5% shtesë page.

4. Kryetarët e komisioneve parlamentare: 5% shtesë page.

5. Për 1 mbledhje komisioni: 2 mijë lekë të reja (deri 12 mbledhje në muaj).

6. Deputeti përfiton: 20 shpërblime mujore, me nga 2 mijë lekë të reja.

7. Kryetari i komisionit parlamentar: 2500 lekë të reja për çdo mbledhje.

8. N/kryetari komisionit parlamentar: 2200 lekë të reja për çdo mbledhje.

9. Deputeti përfiton: 24 mijë lekë të reja në muaj, për pjesëmarrje në sesionet normale

10. Deputeti përfiton: 40 mijë lekë të reja në muaj për mbledhjet në komisione të veçanta.

11. Për çdo mbledhje të konferencës së kryetarëve: 2500 lekë të reja pagesë.

12. Për dietat brenda vendit: 4% e pagës, ose 6271 lekë për çdo ditë shërbim në zonën ku është deputet.

13. Deputeti përfiton: 6 dieta në muaj me nga 6271 lekë të reja, ose 38 mijë lekë të reja në muaj.

14. Deputeti që nuk është banor i Tiranës, përfiton: 12 dieta mujore në muaj me 6271 lekë të reja, ose 75 mijë e 252 lekë në muaj.

15. Deputeti kur del nga Tirana: 3 mijë lekë të reja për çdo natë fjetje në hotel, deri në 12 net fjetje.

16. Pagesë telefoni për kryetarët e komisioneve dhe grupeve parlamentare: 20 mijë lekë të reja në muaj.

17. Pagesë telefoni për deputetin: 17 mijë lekë në muaj.

18. Deputeti përfiton: 35 mijë lekë në muaj, për transport publik.

19. Punësim në institucionet shtetërore për bashkëshortet/ët

20. Punësim në institucionet shtetërore për familjarët që jetojnë me ta.

21. Pagesë 2% të pagës mujore, për çdo vit pune të siguruar

22. Kredi strehimi me vlerë 50 milionë lekë, me 0% interes

------------------------------------------------------------------

Ja pensionet dhe ndihma ekonomike për popullin





1. Pensioni minimal: 14.350 lekë

2. Pensioni mesatar: 26. 680 lekë

3. Pensioni i lartë: 29.189 lekë

4. Pensioni në fshat: 12.866 lekë

5. Pensioni për aftësi të kufizuar: 9900 lekë

6. Pensioni për të verbër: 11. 250 lekë

7. Pensioni për Paraplegjikët: 9900 lekë

8. Pensioni për Tetraplegjikët: 9900 lekë

9. Jepen 1900 lekë në muaj për kryefamiljarin

10. Jepen 1800 lekë në muaj për bashkëshorten

11. Jepen 1260 lekë në muaj për anëtarët e tjerë të familjes mbi moshën 18 vjeç

12. Jepen 900 lekë në muaj, për anëtarët e familjes në dhe nën moshën 18 vjeç

13. Jepen 2600 lekë në muaj, kur familja përbëhet nga vetëm 2 bashkëshortë

14. Jepen 3 mijë lekë në muaj për viktimat e trafikimit (pa të ardhura)

15. Jepen 3 mijë lekë në muaj për viktimat e dhunës në familje (pa të ardhura)

--------------------------------------------------





Ja sa u shtuan pensionet e popullit





Pensioni minimal në qytet





Ishte 12 mijë e 264 lekë, shtohet 180 lekë





Pensioni maksimal në qytet

Ishte 24 mijë e 528 lekë/ muaj, shtohet 360 lekë





Pensioni minimal në fshat

Ishte 8398 lekë/muaj, shtohet 120 lekë





Pensioni maksimal në fshat

Ishte 12 mijë e 264 lekë/muaj, shtohet me 180 lekë





Pensionet e ish-kooperativave

Ishte 12 mijë e 264 lekë, shtohet 180 lekë

------------------------------------------

Ja disa poste të larta zyrtare, që përfitojnë rritje pensione pleqërie e pensione suplementare









1. President i Republikës

2. Kryetari i Kuvendit

3. Kryeministri

4. Zv/Kryeministri

5. Ministri

6. Kryetari i Gjykatës Kushtetuese

7. Prokurori i Përgjithshëm

8. Shefi i shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë

9. Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit;

10. Kryetari i SHISH

11. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë.

12. Deputetët e Kuvendit

13. Anëtarët e KQZ

14. Anëtarët e Gjykatës Kushtetuese

15. Anëtarët e Gjykatës së Lartë; Avokati i Popullit

------------------------------------------------------





Ja disa poste zyrtare vartëse të shtetasve që përfitojnë këto pensione





1. Kryetar Inspektoratit të Lartë të Kontrollit dhe Deklarimit të Pasurive

2. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale;

3. Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

4. Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil

5. Gjeneralët e Forcave të Armatosura

6. Punonjës të Policisë së Shtetit të rolit madhor

7. Sekretar shteti

8. Zëvendësministër

9. Zëvendësprokuror i përgjithshëm

10. Avokati i Përgjithshëm i Shtetit

11. Kryetar i Autoritetit të Mediave Audiovizive

12. Drejtori i ATSH-së;

13. Drejtor i përgjithshëm i Tatimeve

14. Drejtor i përgjithshëm i Doganave

15. Drejtori i përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore

16. Drejtori i përgjithshëm i Rezervave Materiale të Shtetit

17. Drejtori i Agjencisë së Prokurimit Publik

18. Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare

19. President i Komitetit Olimpik Shqiptar

20. Shef i protokollit dhe ceremonisë në Presidencë

21. Shef i zyrës së pritjes së popullit në Presidencë

22. Drejtor i përgjithshëm i Agjencisë së Trajtimit të Pronës

23. Autoriteti për Informim të Dosjeve të Sigurimit të Shtetit

24. Drejtori i Autoritetit Kombëtar Rrugor

25. Kryetar i Komitetit Shqiptar të Birësimeve

-------------------------------------------------------------------

Disa paga shtetarësh, të rritura nga data 1 mars 2017





Kryeministria





Shtesë page 20 mijë lekë: Sekretar i Përgjithshëm, Drejtor i Departamentit të Legjislacionit, Monitorimit të Programeve dhe Antikorrupsionit, Drejtor i Kabinetit të Kryeministrit





Ministria e Financave





Shtesë page 20 mijë lekë: Sekretar i Përgjithshëm, Drejtor i Përgjithshëm, Drejtor Drejtorie, Përgjegjës Sektori, Specialist, Drejtor Kabineti, Zëdhënës, Këshilltar”





Ministria e Drejtësisë





Shtesë page 20 mijë lekë: Drejtor i Përgjithshëm, Drejtor Drejtorie, Përgjegjës Sektori, Specialist





INSTAT

Shtesë page 10 mijë lekë: Nëpunësit civilë në njësitë teknike të përmbajtjes.





(DAP) Departamenti Administratës Publike





Shtesë page 10 mijë lekë: Drejtor Departamenti, Drejtor Drejtorie, Përgjegjës Sektori, Specialist në Njësitë Teknike të Përmbajtjes.





Ja disa paga të shtetarëve qendrorë e lokalë





1. Zëvendësministër: 153 mijë e 300 lekë.

2. Prefekti i Qarkut të Tiranës: 130 mijë e 300 lekë.

3. Prefektët e qarqeve tjerë: 118 mijë e 300 lekë.

4. Nënprefekti Kavajë, Lushnjë, Sarandë 99 mijë e 800 lekë.

5. Nënprefekti Krujë, Pogradec, Librazhd, Tepelenë, Përmet, Mat, Pukë, Tropojë, Skrapar: 92 mijë e 400 lekë.

6. Nënprefekti Malësi e Madhe, Bulqizë, Peqin, Gramsh, Devoll, Mallakastër, Has, Kuçovë, Mirditë, Delvinë, Kurbin, Kolonjë: 88 mijë 000 lekë.

7. Këshilltari i Prefektit të Qarkut të Tiranës: 69 mijë 800 lekë.

8. Zëdhënësi i Prefektit të Qarkut të Tiranës: 59 mijë 300 lekë.

9. Sekretari i Presidentit, i Kryeministrit, i Kryetarit të Kuvendit, i Kryetarit të Gjykatës Lartë, i Prokurorit të Përgjithshëm, Zëvendëskryeministrit, Nënkryetarit të Kuvendit dhe Avokatit të Popullit: 73 mijë e 500 lekë.

11. Sekretari i ministrit, Avokatit të Popullit, sekretarët e titullarëve të institucioneve të tjera të pavarur, të sekretarit në kryeministri dhe në çdo ministri: 61 mijë e 950 lekë.

12. Këshilltarët e jashtëm të kryeministrit: 40% të pagës mujore, të këshilltarit të brendshëm.

13. Përfitojnë çdo muaj, 2% shtesë të pagës mujore, për çdo vit vjetërsi në punë, deri në 25 vite.