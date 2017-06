Punësimet nepotike, Meta: Me kushërinj Rama e ka nisur që nga qeveria

Ish-kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta është shprehur se Rama nuk i mban përgjegjësitë për dështimet që i faturohen atij në këto 4 vite qeverisje por ja hedh ato LSI.





Meta ka deklaruar në “Opinion” se PS akuzon LSI për vendosje të kushërinjve në administratë por vetë kjo parti dhe Rama sipas tij e ka filluar që nga qeveria me kushërinj. Sa i përket blerje së votës Meta e ka quajtur atë një mjerim të partive të mëdha që sipas tij shqetësohen se LSI ka rritje.





“Mandatet që do të marr LSI nuk numërohen, por do të dal forcë e parë. Ka një rritje eksponenciale, ka gjithë rininë e Shqipërisë me vete”, u shpreh Meta.