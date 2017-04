“Pse kështu merren votat me show”, Rama i kthehet komentuesit: Ti tregoj unë si merren…

Dreka e kryeministrit Rama në familjen e Osman Rexhës në fshatin Shushicë të Elbasanit ka ngjallur reagime të shumta tek ndjekësit e tij në Facebook.





Mes komentuesve ka edhe nga ata që i tërheqin vëmendjen kryeministrit se vota nuk merret duke bërë show, por ai nuk ia ‘përton’ me përgjigje.





Komentuesi: Reality show, asgjë me shume! Nuk meren me kete lloj mënyre votat.