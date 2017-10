Projekt-buxheti për 2018-ën, Rama nis konsultimet me vlonjatët: Ku do investohet

VLORE– Pas Fierit, ndalesa e radhës e kryeministrit Edi Rama për të diskutuar projekt-buxhetin e vitit 2018, është Qarku i Vlorës. Pasi ka mbledhur kabineti qeveritar në qytetin bregdetar, kryeministri Rama ka nisur edhe një dëgjesë me qytetarët e Vlorës, për të kuptuar se ku është e domosdoshme të përqëndrohen zërat e buxhetit, sipas nevojave të qytetarëve.





Teksa u ndal tek problematika e ujit të pijshëm, Rama tha se brenda vitit përfundon impianti i ujërave të zeza në Ksamil, duke shtuar se po vazhdon ky projekt në Vlorë.