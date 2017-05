Presidenti serb uron Metën: Besim se marrëdhëniet tona do jenë më të mira

Presidenti i Republikës së Serbisë Tomislav Nikolic, ka uruar Kryetarin e Kuvendit, Ilir Meta me rastin e zgjedhjes në postin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Me anë të një telegrami, Nikolic shpreh besimin se marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimi midis Serbisë dhe Shqipërisë do të jenë edhe më të mira në të ardhmen.





Më poshtë teksti i plotë i letrës:

Shkëlqesia Juaj,

Me rastin e zgjedhjes suaj si President i Republikës së Shqipërisë, po ju shpreh urimet e mia më të mira për sukses në kryerjen e detyrave tuaja me përgjegjshmëri.

Unë shpresoj se marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimi midis Republikës Serbe dhe Republikës së Shqipërisë do të jenë edhe më të mira në të ardhmen.

Kjo është një çështje me rëndësi thelbësore për paqen, zhvillimin e vendeve tona, dhe të rajonit ku jetojmë.





Shkëlqesi, ju lutem pranoni konsideratën time më të lartë.

Tomislav Nikolic