Presidenti Nishani “damkos” ministrin Bushati: Gënjeve në komision, diplomacia juaj është anti-SHBA dhe anti-BE

Ditën e djeshme, ministri i jashtëm Ditmir Bushati, shpjegoi në Komisionin e Jashtëm të Kuvendit të Shqipërisë, votën kundër të Shqipërisë, për eliminimin e armëve bërthamore në aleancën e NATO-s. Bushati dha këtë përgjigje: “Kjo votë ndryshoi nga kërkesa e SHBA dhe Francës. Para se të flasim duhet të informohemi për çështjen në fjalë. Qëndrimi ndryshoi në Samitin e Uellsit në vitin 2014. Nuk ndryshuam qëndrim për shkak të Trump. Ministri sqaroi edhe vizitën e tij në Iran, një vend që nuk ka marrëdhënie të mira me SHBA, duke thënë se pala iraniane ka shprehur interesin për bashkëpunim me Shqipërinë. Ministri tha gjithashtu, se në Iran ka ngritur çështjen e Kosovës, duke qenë se ky shtet ka ndikim të madh edhe në Irak, Liban e Siri”. Mirëpo këtë gënjeshtër dhe shpjegim skandaloz të ministrit Bushati e ka shoqëruar me reagim të ashpër Presidenti i Republikës, Z. Bujar Nishani, sipas të cilit, ministri i Jashtëm, Ditmir Bushati ka pranuar se ka votuar kundër SHBA-së në OKB dhe për këtë është informuar edhe Presidenti Bujar Nishani”. këtë mashtrim, presidenti Nishani e ka mohuar si mashtrim të ministrit Bushati, për të njollosur edhe figurën e tij si kryetar shteti, me turpin që ka bërë ai dhe kryeministri Rama, duke votuar kundër SHBA, madje edhe duke bërë propagandë elektorale, kundër presidentit Trump, me thirrjen që amerikanët të mos votonin pro Trump, mbasi sipas Ramës që fliste në emër të qeverisë shqiptare si zëdhënës i Sorosit e Klintonëve, fitorja e Trump ishte rrezik për shkatërrimin e shtetit, popullit dhe ekonomisë amerikane. Me një njoftim zyrtar për mediat, Presidenca e damkos ministrin e jashtëm, Z. Bushati si gënjeshtar i rëndomtë dhe i qëllimshëm, për të hequr përgjegjësinë e tij dhe të shefit të tij nga ky skandal i rëndë, që bie ndesh me politikat paqësore amerikane.

Deklarata e plotë e Presidencës së Shqipërisë