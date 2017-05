Presidenti i Republikës Federale të Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, uron Ilir Metën për zgjedhjen President

Presidenti i Republikës Federale të Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, ka uruar Kryetarin e Kuvendit, Ilir Metën me rastin e zgjedhjes së tij në postin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë.

Përmes një telegrami, Frank-Walter Steinmeier, pasi e përgëzon për detyrën e re Metën, shpreh besimin se me miratimin konsensual të reformës në drejtësi Shqipëria ka hedhur një hap të rëndësishëm në drejtim të konsolidimit të shtetit ligjor.

“Zbatimi me vendosmëri i pesë prioritete kyçe, detyrën më të rëndësishme të Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Vendi juaj mund të mbështetet tek Gjermania si tek një mik i sinqertë e i besueshëm. Pres me kënaqësi bashkëpunimin besimplotë me ju”, - shkruan ndër të tjera Presidenti i Republikës Federale të Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier në mesazhin e urimit dërguar Ilir Metës.





Më poshtë teksti i plotë i letrës:





Zoti President,

Ju përgëzoj shumë përzemërsisht, edhe në emër të bashkëkombasve të mi, për zgjedhjen Tuaj si President i Republikës së Shqipërisë.

Vendi Juaj gjendet përpara sfidash të mëdha. Me miratimin konsensual të reformës në drejtësi vitin e shkuar vendi Juaj ka hedhur një hap të rëndësishëm në drejtim të konsolidimit të shtetit ligjor.

Vijimi dhe zbatimi me vendosmëri i këtij kursi reformash, në mënyrë të veçantë i të ashtuquajturave pesë prioritete kyçe, përbën detyrën më të rëndësishme të Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.

Të jeni i sigurt se vendi Juaj mund të mbështetet tek Gjermania si tek një mik i sinqertë e i besueshëm në rrugën e mëtejshme të integrimit evropian. Pres me kënaqësi bashkëpunimin besimplotë me ju.





Frank-Walter Steinmeier