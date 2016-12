Kreu i Agjencisë së Pronave kallëzon fallcifikatorët e trojeve në Golem

Kupola e Komitetit Shtetëror të Kthim-Kompensimit të Pronave të ish-Pronarëve, kanë firmosur e vulosur vendime për dhjetëra hektarë toka, me falsifikime të kartelave të pasurie ATP, denoncim në prokurori/Mafia e pronave zhduk detin në Golem, duke falsifikuar dosjen për 279 dynymë tokë Përparim HALILI Vetëm në Shqipërinë e mbajtur peng me trazicion të tejzgajtur e të qëllimtë mafioz, ndodh skandal-krimi shtetëror të cilin po e publikojmë sot, skandal-krim të cilin Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP) e ka denoncuar dje në datën 28.12 2016 në prokurori si “krim-ekonomik, pasuror e zyrtar nëëprmjet falsifikimit të dokumenteve të arkivës shtetërore të pronave fizike”, të kryer në bashkëpunim, me qëllim të paramenduar, duke shpërdoruar detyrën shtetërore, të mandatar nga parlamenti. Ky krim pasuror e shkresor zyrtar tipik mafioz me pasojë grabitejn e pronave është “stamposur me vulë e firmë prej Kryetarit të Komitetit Shtetëror të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të ish-Pronarëve, duke përdorur jo vetëm letra false sasie e lloji sipërfaqe prone, por edhe duke falsifikuar dosjet zyrtare të orgjinës, pozicionit dhe pronësisë së tokave të kthyera e të kompensuara fizikisht. Skandal-krimi i bërë prej drejtuesve, nëpunësve dhe eskpertëve të Komitetit Shtetëror të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të ish-Pronarëve (KSHKPP), ka një “hartë” krimi pronësor me sipërfaqe 279 dynymë tokë në territorin fizik të ish-komunës Golem-Kavajë, aktualisht Njësi Administrative. Si ëshët inskenuar dhe realziaur ky krim pronësor me sipërfaqe 297 dynymë? Cilat duar e kanë :gatuar dhe e kanë regjistruar në ZRPP lokale? Cilët janë përfituesit dhe ç’lidhje interesash e familjare kanë me kupolën drejtuese të Komitetit Shtetëror të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave të ish-Pronarëve (KSHKPP)? A do ta hap këtë dosje drejtësia, pas kallëzimit penal zyrtar, bërë dje në disa “adresa: shtetërore nga Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP)? Këto pyetje, i “sqaron” denoncimi i bërë nga Agjencia e Trajtimit të Pronave (ATP)... Ja kallëzimi penal, drejtuar prokurorisë dhe institucioneve të larta të shtetit shqiptar REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E DREJTËSISË AGJENCIA E TRAJTIMIT TË PRONAVE Adresa: Rruga "Muhamet Gjollesha", Nr.54, Tirane. Tel/Fax: ++355 4256831 Nr. 4663 prot., Tiranë, më 28.12.2016





Lënda: Kallëzim Penal- Drejtuar: Z. Petrit FUSHA Prokuror i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë - Z. Ervin HODA Drejtor i Policisë Qarku Tiranë Për dijeni: - Z. Adriatik LLALLA, Prokuror i Përgjithshëm Prokuroria e Përgjithshme - Zj. Alma HICKA Avokat i Përgjithshëm i Shtetit - Z. Haki ÇAKO Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit









Baza ligjore:

- Nenet 186, 248 dhe 287 të Kodit Penal;

- Nenet 281 e vijues të Kodit të Procedurës Penale;

- Akt-Marrëveshja Nr. 2981 prot., datë 29.08.2015 midis Institucionit të AKKP, Prokurorisë së Përgjithshme, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe Avokaturës së Shtetit.

- Të nderuar titullarë,

- Bazuar në nenin 281 të Ligjit Nr.7905, datë 21.03.1995 "Kodi i Procedures Penale të Republikës së Shqipërisë" i ndryshuar, dhe në Akt-Marrëveshjen nr. 2981 prot., datë 29.08.2015 të nënshkruar midis Institucionit të AKKP, Prokurorisë së Përgjithshme, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe Avokaturës së Shtetit, po paraqesim këtë kallëzim penal në ngarkim të shtetasve:

1. Kryetari dhe anëtarët e KSHKKP të ish-Pronarëve për veprën penale “Shpërdorim i detyrës” neni 248 Kodi penal

2. Trashëgimtarët ligjorë të subjekteve të shpronësuar Nexhmi dhe Jonuz Shijaku, për veprën penale “pastrim të produkteve të veprës penale”, parashikuar në nenin 257 Kodi Penal.

Rrethanat e faktit, nga të cilat konstatohet përgjegjësia penale për këta shtetas, janë si më poshtë:

Pranë Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave është administruar kërkesa e subjektit "“Erjon” me Nr.prot, 10316, datë 14.12.2016, në të cilën, subjekti ankues ka kërkuar te shqyrtohet situata, duke kryer verifikimin dhe rishikimin e dokumentacionit dhe; nëse është e nevojshme, bërjen e kallëzimit penal të personave përgjegjës në lidhje me Dosjet Nr. 14, dt. 15. 06. 2005, nr. 14/1, datë 11.11.2005 dhe nr. 16, datë 30. 03. 1994 nq emër të subjekteve të shpronësuar Nexhmi dhe Jonuz Shijaku.

Konkretisht, bazuar në dokumentat dhe nga verifikimet e kryera pranë arkivit të ATP-së, të administruara në dosjen bazë nr. 183, dt. 28. 07. 2006, në emër të subjekteve të shpronësuar Nexhmi dhe Jonuz Shijaku, vërejmë se:

Me vendimin nr. 183, date 28.07.2006 i KSHKKP. ka vendosur:

1/a: - Të kthejë (fizikisht) në pronesi trashëgimtarëve ligjore të subjekteve te shpronesuar Nexhmi e Jonuz Shiiakut (sipas deshmise se trashegimise ligjore), nga siperfaqja e njohur prej 134 7 dynymë. me vendimin Nr. l 118, datë 11.06.2004, pronën me siperfaqe 69.612 m2 (S2+S3+S4+S5), ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr. 2099 Karpen, Komuna Golem Kavajë (parcela e parë).

1/b: - Të kompensoje siperfaqen prej 55.988m2 ndare me LigjinNr.7501 "Per token".

1/c: - Te mos shprehet per siperfaqen SI =9100m2 e mbivendosur me familjen Axhialushi.

2/a: - Te njohe te drejten e pronesise per siperfaqen pre] 163.000m2 pasuria 1/169 pyll, zona kadastrale 3101 Qerret, Komuna Golem Kavaje . (parcela e dyte)

2/b: - Te ktheje (fizikisht) ne pronesi ne parcelen e dyte ne Zonen Kadastrale Nr.3101 Qerret, Komuna Golem Kavaje, siperfaqen prej Sl=73.125 m2 pasuria 1/169, pyll.

S2=23.900m2 pasuria 137/22 pyll qe ndodhet ne zonen kadastrale Nr.1791, Golem Kavaje. S3=4500m2 pasuria 136/5 P.F zona kadastrale Nr.1791, Golem Kavaje.

2/c: - Te kompensoje siperfaqen S4=40,500m2 e ndare me ligjin 7501' 'Per Token " dhe zene me rruge e kanale dhe S5=21000m2 dhene me qera nga Shteti shoqerise Princes International dhe Vortek(pasuria 1/89,1/31 dhe 1/168)

3/a: - Te njohe te drejten e pronesise per siperfaqen prej 37.000m2 pasuria 1/169 pyll, zona kadastrale 3101 Qerret, Komuna Golem Kavaje (parcela e trete).

3/b: - Te ktheje (fizikisht) ne pronesi ne parcelen e trete ne zonen kadastrale Nr.3101 fshati Qerret, siperfaqen prej Sl=27.750m2 pasuria 1/169 pyll.

3/c: - Te kompensoje siperfaqen prej 9250 m2 e ndare me Ligjin Nr.7501 "Per token".

3/gTe mos shprehet per siperfaqen 27.000m2 e mbivendosur me familjen Shala.

4/a: - Te njohe te drejten e pronesise per siperfaqen prej 70.000m2 pasuria 1/169 pyll, zona kadastrale Nr.3101 fshati Qerret, Komuna Golem Kavaje (parcela e katert).

4/b: - Te ktheje (fizikisht) ne pronesi ne parcelen e katert ne zonen kadastrale Nr.3101 fshati Qerret, Komuna Golem Kavaje, siperfaqen prej Sl=34.625m2, pasuria 1/169 pyll.

4/c: - Te kompensoje siperfaqen prej 35.375m2 e ndare me Ligjin Nr.7501 "Per token" dhe e zene me rruge e kanale

Pra, me këtë vendim, bashkëpronarëve Shijaku i është njohur pronësia dhe kthyer një pronë e cila krijon mbivendosje me pronën e dhënë me qira nga Shtetit Shqipëtar për një periudhë 99 vjet shoqërisë Mak-Albania Shoqeria “Erjon ”, ka fituar të drejtat dhe ka marrë përsipër detyrimet përkatese, në cilësine e palës Qiramarrese, sipas marrëveshjes të qirasë e lidhur ne datë 25.03.1996 ndërmjet Ministrise se Ndërtimit dhe Turizmit dhe përsonit të Stimuluar shoqërisë “Mak Albania” dhe marrëveshjes datë 22.01.2015 me nr.rep.449, kol.178 në bazë të së cilës në marrëveshjen e qirasë datë 25.03.1996 behet zevendësimi 1 palës qiramarrëse nga subjekti “Mak Albania” tek subjekti “Erjon” shpk

Në lidhje me këtë problematikë, që nga viti 2007 Kabineti i Kryeministrit, referuar ankesës së subjektit “Mak-Albania”, ka dërguar shkresë me Nr.1069, datë 23. 03. 2007 pranë AKKP-së, ku ka kërkuar verifikimin e ligjshmërisë së pretendimeve të pronësisë dhe procedurave të ndjekura për kthimin dhe regjistrimin e pronës, familjes Shijaku. AKKP ka marrë në shqyrtim çështjen dhe ka arritur në konkluzion, se: Me shkresen nr. 528/6 prot, datë 15. 08. 2006 të Komitetit Shteteror te Kthimit dhe Kompensimit te Prones eshte dërguar Vendimi nr. 183, dt 28. 07. 2006 per regjistrim në Zyren Vendore te Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Kavajë. Si pasoje e kesaj shkrese, Zyra e Regjistrimit Kavaje ka bere regjistrimin e kesaj-pasurie, duke lëshuar dhe certifikaten perkatese. Vendimi eshte derguar per regjistrim, në kundërshtim me Nenin 27, të Rregullores "Për organizimin dhe funksionimin e Komitetit Shteteror te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave", me numer protokolli 847, dt. 14. 07. 2006. Neni 27 i Rregullores (thotë shprehimisht: "Ne rastet, kur vendimi i KSHKKP nuk ankimohet brenda afatit ligjor, atehere dergohet ne ZRPP vendimi i forme se prere, plan-vendosja bashkëlidhur vendimit si dhe Akti i Dorezimit te Prones"; Vendimit nr. 183, dt 28. 07. 2006, i cili akoma nuk kishte marre forme te prere në datën 15.08.2006 kur eshte derguar per regjistrim, iu dha foma e prere nga AKKP-ja në datën 17. 10. 2006 dhe me Shkresen nr. 177 prot, date 02. 02. 2007 eshte derguar per regjistrim ne Zyren Vendore Kavajë:

Pra, vendimi nr. 183. dt 28.07.2006 eshte derguar per regjistrim nga KSHKKP- ja, pa ju dhënë forma e prere dhe ne kundershtim me nenin 27 të Rregullores se Komitetit Shteteror te Kthimit dhe kompensimit te Prones.

Referuar shqyrtimit administrative të kërkesës së paraqitur nga familja Shijaku nga ana e KSHKKP, rezulton se ky hetim është I mangët dhe jo në përputhe me ligjin e kohë Pasi Komiteti Shteteror me shkresen nr. 528/1, dt 24.07.2006 ka kerkuar konfirmimin perfundimtar te gjendjes juridike te pronave duke derguar per konfirmim dhe harten me pretendimet e pronarit. ZVRPP Kavaje me shkresen nr. 652/1 dt 26.07.2006 mes te tjerash ka konfirmuar: Ne Zonen e fshatit Golem

Pasuria me nr 137/22 volum 8 fq. 86 Lloji i pasurise pyll sip. 82390 m2 pronari shtet;

Pasuria me nr. 136/5 volum 7 faqe 94 lloji i pasurise P.P. sip.4970 m2 pronari shtet:

Per kete zone, Komiteti nuk ka kerkuar konfirmime te tjera nga institucionet e treta, kjo ne kundershtim me piken 3.4 dhe 3.6 te udhëzimit nr.I, date 15.03.2005. "Mbi dokumentacionin e nevojshcm mbi bazen e te cilit kryhet njohja e të drejtes se pronesise, kthimi dhe/ose kompensimi i prones. Nje nder keto konfirmime duhet te ishte dhe konfirmim nga Drejtoria e Urbanistikes se Qarkut Tirane per plane urbanistike te miratuar ne zonen e Golemit, pasi ne pasurite nr. 137/22 dhe 136/5 me vendimin nr. 15, dt 18.12.2004 te KRRTRSH ne zonen turistike Golem i jane dhene per subjektin "Mak-Albania", Kjo, sipas dukuilieniumnirf6tokopje te paraqiturngaperFaqesuesi i kompanise MAK-Albania. Konfirmime te kerkuara per pasurite e familjes Shijaku ne Karpen dhe nga te dhenat e derguara nga ZVRPP Kavaje ne zonen e Golemit, flasin per dy fshatra turistike te ndertuara nga Kompanite Vortek dhe Princes Intemacional per te cilat Komitetit Shteteror ne zbatim te ligjit nr. 9235, date 29.07.2004 ka njohur pronesine mbi keto siperfaqe per efekt te kompensimit.

Nga shqvrtimi i dokumentave te vjeter hipotekore. tete cope, te paraqitur nga subiekti i shpronesuar Familia Shiiaku behet fiale per pasuri te lloiit are dhe livadh, me siperfaqe 297 dvnymë te ndodhura ne sinorin dushkazën Agonas. Nga shqvrtimi i ketvre dokomentave hipotekore eshte i pamundur percaktimi i pozicionit te sakte gjeograflk te seciles prone. Kufizimet e seeciles pasuri nuk te kriioine idene e nie pasurie si e tere e ne vazhdimësi te niera tietres sipas paraaities se bere nga specialists e KV KKP Qarku Tirane.

Percaktimi i pozicionit gjeograflk te prones eshte firmosur nga Komuna Golem, sipas pretendimeve te pronarit, harte kjo e perdorur si harte baze per te gjitha konfirmimet qe ka bere KVKKP Qarku Tirane dhe KSHKKP. Sipas pretendimeve te pronarit prona e pretenduar eshte: ëëë.atp.gov.al, hedhur nga specialistet e KVKKP Qarku Tirane ne harten e vitit 1955 te rnarre nga Instituti i Studimit te Tokave. Kv lloj pozicionimi gjeograflk i prones nuk eshte shume i qarte dhe i sakte, kjo pasi ne asnje vend në doknmentat e pronesise nuk flitet per nje prone te tere me siperfaqe 297dynymë.

Per me teper qe eshte shume e paqarte, se përse pronat qe ndodhen ne Dushkazen Agonas jane te perfshira në pronat e fshatit Qerret, dhe pse pikersiht ne zonen turistike te Golemit.

Në përfundim AKKP me vendimin nr. 197, date 28. 08. 2007 ka vendosur:

Nxjerrjen jashte juridiksionit lendor te kerkeses per shqyrtimin e Vendimit nr. 183, dt. 28. 07. 2006, te dhene nga Komiteti Shteteror i Kthimit dhe Kompensimit, ne favor të Familjes Shijaku.

Në vitin 2012 kjo cështje është trajtuar përsëri nga AKKP e cila me memon nr.prot.5/2, date 12.08.2013 ka arritur në përfundim se referuar ligjit 9235, date 29.07.2004 nuk mund të shqyrtojë ligjshmërinë e vendimit nr. 183, date 28.07.2006 të KSHKKP-së. Në lidhje me pretendimin e shoqërisë “Erjon” Ndërtim, ATP-ja ka kryer verifikimet e duhura duke arritur në përfundimin se: Ne vendimarrjen e tij Komiteti eshte bazuar ne dokumenta hipotekor, flete regjistri leshuar nga ZVRPP të cilat ndodhen të adminsitruara ne dosje si dhe provojne faktin qe subjektet e shpronesuar Shijaku kane patur në pronesi një sipërfaqe prej 297 dy , (bazuar ne dokumneta hipotekor qe flasin per 8 parcela me siperfaqe dhe kufij perkates) sipërfaqe të njohura ne vendimin e sipërcituar. Referuar fletëve te regjistrit për parcelat e blera nga Nexhmie dhe Jonuz Shijaku, ne kolonen shënime ekziston ky shenim : Shih Vol VIII nr.30 dt.30.03.194.. Në lidhje me këtë shenim nuk kuptohet nëse behet fjale për ndonjë transkriptimi apo inskriptim mbi pronat që ish pronarët kanë blerë në këto nota transkriptimi, në mënyrë që të krijohet me pas bindja nëse këto prona janë gëzuar në mënyrë të qetë deri në momentin e marrjes në mënyrë të padrejtë nga sheteti totalitar I asaj kohe.

Përsa i pëket dokumentacionit hartografik vërejmë se duke iu referuar kufijve të pronave të cituar ne fletët e regjistrit (ku ato bazohen) vërejmë se në asnjë rast asnjë nga kufijtë nuk ka të cituar bregun e detit (por ka si kufi emra pronaresh, rrugë, hendek) ku nderkohë pozicionimi I pronës së njohur është bërë në breg të detit. Nga shqyrtimi I fleteve te regjistrit hipotekor bëhet fjale për 8 parcela me kufij perkates, kufizimet e te cilave nuk të krijojnë idenë e një parcele si e tërë në bllok, ashtu siç paraqitet pozicionimi i prones se njohur. Referuar dispozitivit te vendimit verejme se siperfaqja e 8 parcelave me siperfaqe totale 297 dynymë eshte e trajtuar ne tre parcela te ndara: parcela me sip. 163 dy; parcela me sip.64 dynymë dhe parcela me siperfaqe 70 dynymë. Ne pjesen arsyetuese te vendimit te komisionit nuk shpjegohet arsyeja e grupimit te 8 parcelave ne tre parcela e sipercituara. Gjithashtu, referuar pozicionimit hedhur në hartën e vjetër të vitit 1938, konstatojme se ka ndryshim te Zërit kadastral”, nga “Tokë bujqesore dhe livadh” (sipas dokumentit te origjines se pronesise), ne “ranishte” sipas pozicionimit te prones se njohur.

Nga faktet e mësipërme, rezulton përgjegjësia dhe për Kryetarin dhe anëtarët e KSHKKP, pasi me veprimet e kryera gjatë ushtrimit të funksioneve publike, kane kryer veprën penale të "Shpërdorimit të detyrës", parashikuar nga neni 248 I Kodit Penal. Për këtë arsye, ju drejtohemi për fillimin e ndjekjes penale, ndaj tyre.

Gjithashtu, rezulton përgjegjesia penale dhe për trashegimtaret ligjore te bashkëpronarëve Nexhmie e Jonuz Shijaku (qe kanë përgatitur dokumentacionin), për veprën penale: "Pastrim tc produkteve të veprës penale", parashikuar nga neni 287 Kodit Penal, si përfitues i pronës në mënyrë të padrejtë nga vendimet e mësipërme, produkt të veprës penale.

Bashkëlidhur këtij kallëzimi, ju paraqesim dokumentacionin e mëposhtëm:

1. Shkresa nr. 10316 datë 14.12.2016 të shoqërisë “Erjon”-Ndërtim

2. Memo nr.prot.5/2,datë 12.08.2013

3. Dosja nr. 14,-date 15.06.2005 qe i përket Vendimit nr. 183, datë 28. 07. 2006

ATP-ja Tiranë, mbetet në dispozicionin tuaj të plotë, duke ofruar bashkëpunimin e saj maksimal për zgjidhjen e drejtë të çështjes së mësipërme, dhe ndërmarrjen e të gjithë veprimeve të nevojshme për zbatimin e ligjit dhe vënien para drejtësisë së personave përgjegjës.

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin!

SONILA QATO

Drejtori Përgjithshëm