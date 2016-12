Komisioni Hetimor për CEZ, dëshmon Kryeministri Rama

Pas dëshmisë së ish-Kryeministrit Sali Berisha në Komisionin parlamentar Hetimor për marrëveshjes Shqipëri-CEZ, kryeministri Rama u paraqit sot për të dëshmuar. Seanca nisi në orën 10:00 dhe Rama nisi dëshminë, ndërkohë që komisionin e drejton demokrati Spaho,

Rama dje ktheu përgjigje pozitive për thirrjen me shkrim për të dhënë dëshminë e tij mbi marrëveshjen që solli zgjidhjen e konfliktit mes shtetit shqiptare dhe kompanisë çeke.

Më herët, ish-Kryeministri Sali Berisha dha dëshminë e tij pasi fillimisht refuzoi të përgjigjej para kryetarit të këtij komisioni, Taulant Balla.

Pyetjet dhe pergjigjet

Spaho: A është e vërtetë që marreveshja për zgjidhje me pajtim ishte paravendosur?

Rama: Jo

Nderhyrje: Bëni edhe gjyqtarin edhe prokurorin edhe avokatin, mos beni komente, seanca eshte pyetje pergjigje..

Braho: Rama u përgjigj jo, unë do i paraqes disa dokumente që nuk përputhen me përgjigjen e tij. Jeni dakort?

Rama: Jam shumë dakort

Braho: Keni deklaruar se marrëveshja është miratuar në qershor. Mua më rezulton midis 10 janarit dhe 7 shkurtit kur jan dy takimet e negocimit në Vjenë. Gjiknuri në prokurori ka thënë ….

Rama: S’kam asgjë për të shtuar, e konfirmoj plotësisht atë që ka deklaruar këtu zoti Gjiknuri

Braho: Pra zgjidhja e marrëveshjes është bërë pas takimit të parë si rrjedhojë e bisedimeve…

Rama: Këtë e thoni ju, unë them atë që mbështes zotin Gjiknuri këtu. Edhe një herë tjetër ju konfirmoj atë që ministri Gjiknuri ka referuar nga fillimi deri në fund.

Braho: Pra qe pas takimit te pare keni marre vendimin ti jepni CEZ 100 milion euro.

Rama: Une e kuptoj pyetjen tuaj dhe prandaj pergjigja ime eshte kjo, per shkak se s’dua te dalim nga konteksti duke cituar pjeserisht nje proces qe ka fillim dhe ne fund…si lexohen nga A te Zh ato qe thuhen, ju i lexoni ne menyren tuaj, une i lexoj ne menyren time…por s’do ma merrni dot pergjjgjen qe kerkoni se nuk e konfirmoj dot nxjerrjen nga konteksti te nje fraze qe ka fillim e fund.

Braho: Dua te konfirmoni cfare keni biseduar me ministrin e Energjise, ai ne takimin e pare ne Vjene ka paraqitur pretendimet e shtetit shqiptar qe jane te njejta me pretendimet e qeverise se meparshme dhe me pas kur ka ardhur ne Tirane, ne konsultimet qe ka pasur me ju keni marre vendimin qe ti jepni 100 milion euro.

Rama: Kjo eshte ajo qe thoni ju

Braho: Jo mund tua ve ne dispozicion deklarimet, nese ka genjyer ministri eshte ceshtje e tij.

Rama: Ju falenderoj per sqarimin e gjate pergjigja ime eshte ajo qe dhashe, konfirmoj ate qe ka thene ketu ministri Gjiknuri. …Kemi pikepamje te ndryshme ne jete.

Braho: Ligjet jane te njejta