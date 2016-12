"Zoti Rama, edhe Shpk ta kishit PS, nuk do t'i eliminonit kështu kundërshtarët tuaj”

Nga fjala e Koço Kokëdhimës, mbajtur në Asamblenë e PS, ditën e dorëheqje-shkarkimit nga postet në PS

Zoti kryetar, edhe Sh.p.k-në tuaj ta kishit PS, do ishit më institucional kur eliminoni kundërshtarët tuaj”

Të nderuar anëtarë, të Asamblesë Koambëtare!

Dua t’a pyes kryetarin e Partisë Socialiste: Çfarë jeni duke bërë? Ku jeni duke e çuar Partinë Socialiste? Nuk mund të burgosen dhe shantazhohen idetë. Lërini të lirë njerëzit se jeni bërë gazi i botës. Merru me qeverisjen e vendit se ajo është detyra jote. Mos i përndiq socialistët e thjeshtë. Mua nuk më izolon dot.

Mimi Kodheli që u caktua në vendin tim në Vlorë, në vizitën e parë që bëri në Këshillin Koordinativ të Qarkut dhe në Asamblenë PS rajonale, deklaroi: “Unë jam Edi Rama me flokë, tani e mbrapa këtu drejtoj vetëm unë”

Propozimi i Kryesisë së Partisë Socialiste për shkarkimin tim nga Sekretar, u justifikua publikisht me mungesat e mia në mbledhje. Në të vërtetë, unë kam munguar në mbledhjet e qershorit dhe të korrikut, ndërsa nga gushti e këtej, nuk jam njoftuar në mënyrë të qëllimtë, për të mos marrë pjesë në asnjë mbledhje. Në 18 tetor 2016, i shkruajta kryetarit të partisë këtë mesazh: “Dje ishte mbledhja e radhës e kryesisë së PS-së, për të cilën nuk më keni njoftuar dhe nuk më keni mundësuar pjesëmarrjen, njësoj siç bëtë edhe në shtator. Kjo ndodh, me siguri me urdhrin tuaj. Edhe sh.p.k.-në tuaj ta kishit atë parti, do ishit më formal e më institucional, edhe kur eliminoni ata që i shpallni kundërshtarët tuaj”! E njëjta situatë ndodhi edhe në mbledhjen e dy javëve më parë, kur, megjithëse u diskutua për shkarkimin tim, drejtuesit e partisë nuk më thirrën që të më dëgjonit, të më jepnit mundësi për t’u shpjeguar e për t’u mbrojtur. Kjo është një dëshmi tjetër se shkarkimi im kishte nisur shumë kohë më parë, pikërisht kur Gjykata Kushtetuese hoqi mandatin tim në datën 9 maj 2016. Vetëm një ditë më pas, u mblodh kryesia e partisë. Mua, qëllimisht, nuk më njoftuan që të marr pjesë. Në këtë mbledhje, u zëvendësova nga funksionet e mia në Vlorë, pa asnjë diskutim paraprak, pa asnjë njoftim, pa asnjë këshillim. Shoqja Mimi Kodheli që u caktua në vendin tim në Vlorë, në vizitën e parë që bëri në Këshillin Koordinativ të Qarkut dhe në asamblenë e partisë, deklaroi: “Unë jam Edi Rama me flokë” dhe “tani e mbrapa këtu drejtoj vetëm unë”! Pasi drejtuesit e partisë e kuptuan se sa i cekët e vetë-diskreditues ishte argumenti i mungesave të mia në mbledhje, dje dhe parëdje bënë këtë mocion duke u marrë firmat 150 anëtarëve të asamblesë.

Nuk jam duke ju treguar një histori personale, jam duke ju shpjeguar një situatë politike shumë të mprehtë për ju dhe për gjithë veprimtarët anë e kënd Shqipërisë, që kanë ambicie që të bëjnë karrierë politike në Partinë Socialiste. Të gjithë e dinë se vendimi i Gjykatës Kushtetuese është një vendim i urdhëruar politikisht. Unë nuk kam kryer asnjë veprim të gabuar dhe asnjë shkelje ligjore. Megjithatë, u gjenda pothuajse krejtësisht i vetëm përballë sulmeve të Saliut dhe të opozitës. Gjatë gjithë vitit të fundit të mandatit isha vazhdimisht mes dy zjarresh, nga brenda Partisë Socialiste dhe nga opozita. Gjyqi në Kushtetuese nuk ishte një betejë ligjore, nuk ishte as betejë politike mes meje dhe Saliut. Gjyqi im në Kushtetuese ishte vazhdim i luftës së brendshme politike në Partinë Socialiste, me duar e me mjete të tjera nga jashtë partisë. Drejtuesit më të lartë të partisë sonë komplotuan kundër mandatit tim, me qëllim që të eleminonin rolin, ndikimin dhe funksionet e mia si deputet dhe si drejtues partie. Qeveria jonë ishte në dijeni përpara se të shqyrtohej çështja në Kushtetuese, për vendimin që do të merrej nga kjo gjykatë. Thelbësore është të kuptohet se në partinë tonë ka kaq shumë intriga, keqdashje dhe pabesi. Në bazë kemi militantë të devotshëm e njerëz të shkëlqyer, por kulturë të keqe e të mbrapshtë në drejtim. Jam shumë krenar për qindra e mijëra socialistë dhe qytetarë, me të cilët kemi bashkëpunuar gjatë këtyre viteve. Krah për krah me ta, fituam të gjitha betejat elektorale e politike në 5 bashkitë e jugut dhe në qarkun e Vlorës.

Në gjithë këtë komunikim të madh hartuam projektin për ta reformuar dhe demokratizuar Partinë Socialiste. Struktura politike ishte e mbuluar nga fiktiviteti, e marrë peng nga një grusht njerëzish, me organizata socialiste pa anëtarë dhe me kryetarë të përjetshëm, që nuk zgjidheshin, por e kishin Organizatat Socialiste, si pronë private. Një strukturë politike e shpartalluar, që nuk garantonte asnjë standard e të drejtë statutore në zbatim. Unë udhëhoqa një punë shumë të madhe, të bërë së bashku me kolegët e mi, ku u angazhuan me mijëra vetë. E hapëm dhe 3-4 fishuam partinë. Të rinjtë vërshuan si kurrë më parë. Anëtarësuam 16 mijë djem e vajza. U ngrit struktura rajonale dhe u trajnuan shumë njerëz që prodhonin raporte çdo ditë. Përpunuam e trajtuam 20 deri në 30 mijë komunikime në muaj me qytetarët. Ne punuam në kushte shumë të vështira. Ndërsa unë punoja ditë-natë, disa këtu në udhëheqjen e partisë e shkonin kohën duke thurur intriga dhe shpifje. Reforma që zhvilluam kishte kundërshtarë të egër, pikërisht ata funksionarë e zyrtarë të partisë që e kanë shaluar sistematikisht pushtetin dhe Partinë Socialiste për interesat e tyre personale.

Mbas largimit tim, në qarkun e Vlorës u shpërbënë institucionet e reformës, u mbyll struktura rajonale, po hiqen drejtues me arsim të vërtetë e integritet dhe po vendosen drejtorë pa arsim e me diploma të blera; është rikthyer arroganca në institucione, paraja në emërime dhe në shërbimet shtetërore.. PS-ja ka një anëtarësi të shkëlqyer, njerëz besnikë e atdhetarë, qytetarë shembullorë dhe familjarë të dhimbsur. Ajo vuan nga mungesa e demokracisë së brendshme, nuk ka debat të shëndoshë, është një parti autokratike dhe drejtimi i saj është arbitrar. Është e mbyllur për debatin, për mendimin ndryshe, nuk është në gjendje që të përfshijë qytetarët në politikë-bërje e në mirëqeverisje. Drejtuesit e partisë sonë kanë reaguar në mënyrën më të keqe. Me urdhrin e Kryeministrit Rama, janë flakur nga puna dhe ju është hequr buka e gojës shumë njerëzve, vetëm sepse ata besojnë se PS duhet të demokratizohet. Pse i keni pushuar nga puna tre anëtarë të Asamblesë Kombëtare, zoti Kryeministër? E quani pjesë të lojës politike këtë? Dua t’a pyes kryetarin e Partisë Socialiste: Çfarë jeni duke bërë? Ku jeni duke e çuar Partinë Socialiste? Nuk mund të burgosen dhe shantazhohen idetë. Lërini të lirë njerëzit se jeni bërë gazi i botës. Merru me qeverisjen e vendit se ajo është detyra jote. Mos i përndiq socialistët e thjeshtë. Mua nuk më izolon dot. Jemi vetëm 6 muaj përpara zgjedhjeve dhe këto veprime e sjellje, përçajnë Partinë Socialiste. Vija e partisë nuk janë urdhrat tuaja në telefon, për të pushuar socialistët nga puna. Sot populli shqiptar nuk zgjedh drejtpërdrejt asnjë përfaqësues, as presidentin, as kryeministrin, as deputetin, as kryetarin e bashkisë, as këshilltarin, as gjyqtarë, as prokurorë, asnjë për be. Në se populli nuk e do një deputet, nuk ndodh asgjë, por ai do jetë prapë deputet, sepse e do kryetari i partisë. Në se deputeti diskreditohet, nuk ndodh asgjë. Kryetari e riciklon, duke e transferuar në një qark tjetër në zgjedhjet e radhës. Nëse populli të do, nuk ndodh asgjë, deputet bëhesh vetëm kur të do kryetari. Po s’të do kryetari, nuk ke vend në parti. Populli voton, kryetari i partisë zgjedh. Kryetari është bërë si pronar i partisë. Ky është sistemi i partitokracisë, një sistem i kalbur e i dështuar.

Drejtuesit e partisë janë pranë popullit vetëm në fushata elektorale. Pastaj nuk e njohin më, nuk e dëgjojnë, nuk i hapin telefonin, nuk e respektojnë, nuk e kuptojnë, nuk e konsiderojnë. Qytetarët duan një Shqipëri ku të kenë shpresë dhe të ndihen mirë edhe më të varfrit, edhe elitat, edhe të rinjtë edhe të moshuarit, edhe punonjësit edhe sipërmarrësit që nuk kanë miqësi me qeveritarët.

Lëvizja jonë kërkon që në parti të mos denigrohet askush, por të debatohet për idetë, projektet dhe platformat. Që në këtë parti të mos dëgjohet vetëm kryetari, por të dëgjohen edhe qytetarët e thjeshtë të Shqipërisë dhe anëtarësia e partisë, të dëgjohen dhe pyeten edhe forumet e saj, edhe kjo Asamble Kombëtare që nuk pyetet për asgjë; që në këtë parti të mos i mbyllet goja njeriut, të mos jenë të lumtur vetëm ata që marrin pushtet, por të luftohet për lumturinë e të gjithëve, të lejohen njerëzit t’i zgjedhin vetë përfaqësuesit, t’i zgjedhin vetë kandidatët për deputetë, këshilltarë e kryetarë bashkish, përmes zgjedhjeve paraprake etj. U kthye ligji i importit të mbetjeve, vetëm për të ushqyer këto monstra me plehra të valorizuara të Italisë. Rama i preu në besë qytetarët dhe ambientalistët dhe i ka lënë të gdhihen jashtë në gjithë këto netë dimri. Ky është një turp i madh.

Nëse duam që të marrë fund ekonomia kriminale e hashashit, duhet që kandidatët për deputetë t’i zgjedhë baza, nëse duam që të pastrohen të inkriminuarit e tutkunët e paaftë nga punët e shtetit, nuk duhet që të lejohet më tej që kandidatët për deputetë t’i zgjedhë kryetari; nëse duam që të ndalim emigrimin e frikshëm dhe t’u japim një shans për të jetuar në Shqipëri emigrantëve që kthehen, duhet të pranojmë një sistem primaresh për kandidatët për deputetë. Lëvizja jonë do të fillojë këto ditë, nënshkrimin e peticionit: “Unë e zgjedh deputetin që dua”! Kjo lëvizje është edhe shkaku, që sot po kërkohet shkarkimi formal nga funksioni i sekretarit. Kjo po kërkohet, sepse drejtuesit e partisë i shqetëson komunikimi im me qytetarët dhe socialistët e bazës. I keni parë si mbushen sallat plot e përplot edhe pse qeveria paguan gjithë ata njerëz, që të sabotojnë këto takime. Njerëzit janë entuziastë dhe i pëlqejnë idetë e kësaj lëvizjeje. Në pak javë do kemi në dorë programin e plotë të saj.