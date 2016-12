KQZ do të mblidhet nesër për mandatin e Tahirit, Selamit e Rroshit

Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve mblidhet nesër për të marrë në shqyrtim rezultatet e verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për deputetët Dashamir Tahiri, Shkëlqim Selami dhe kryebashkiakun e Kavajës Elvis Rroshi. Prokuroria kërkon ndërprerjen e detyrës për tre të zgjedhurit nga populli Më 21 dhjetor 2016 Prokuroria dorëzoi në KQZ kërkesën për heqjen e mandatit të deputetëve Shkëlqim Selami dhe Dashamir Tahiri dhe kryebashkiakut të Kavajës Elvis Rroshi. Rendi i dites Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 27.12.2016, ora 11:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite: Projekt-vendim: “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme, për funksionarin publik Z.Elvis Roshi, kryetar i Bashkisë Kavajë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Projekt-vendim: “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme, për funksionarin publik Z.Shkëlqim Selami, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Projekt-vendim: “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme, për funksionarin publik Z.Dashamir Tahiri, Deputet i Kuvendit të Shqipërisë në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. - See more at: http://www.oranews.tv/vendi/kqz-mblidhet-neser-per-mandatin-e-tahirit-selamit-e-rroshit/#sthash.6YvFfMLr.dpuf