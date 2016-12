Interpelanca në Kuvend - Rama ironizon 7 deputetët

E ka nisur me ironi fjalën e tij kryeministri Edi Rama në interpelancën e kërkuar nga një grup deputetësh të majtë dhe të djathtë. Ai ka zgjedhur të përmendë emrat e 3 nga 7 deputetëve që e kanë kërkuar.

“Interpelanca me zotin Nardi, zotin Vangjel dhe disa zotërinj të tjerë, mes tyre edhe zoti Beni…Por mesa duket urgjenca s’ka asnjë lidhje me çështjen për të cilën jam thirrur këtu me urgjencë dhe e them këtë se kërkesa me shkrim për interpelancë ka një premisë logjikisht të gabuar, s’po e quaj të gënjeshtër e cila tregon minimalisht se zoti Nardi, zoti Vangjel përfshirë dhe zotin Beni, s’kanë asnjë njohuri për procesin e integrimit.





Janë të pa ditur në këtë proces sic doli edhe nga parashtrimi që bëri zoti Beni.