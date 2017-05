Petrit Vasili: Shqipëria duke votuar për LSI-në do të ndahet nga mospërfillja, arroganca dhe veshi i shurdhët

Kreu në detyrë i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, i cili ka marrë drejtim e kësaj force politike pas zgjedhjes së Ilir Metës President, ka bërë të ditur me anë të një statusi në “Facebook” se zgjedhjet e 18 qershorit duhet ti fitojë modestia.





Ai vë në pas se qytetarët duke votuar për LSI-në do të ndahen nga mospërfillja dhe arroganca, duke i shpallur kështu ‘sfidë’ Partisë Socialiste për këto zgjedhje.