Petrit Vasili: Marrëveshjet politike midis Ramës dhe Bashës janë marrëveshje të dy klounëve

Intervista e Kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili për “Abc News”





Jemi në atë që mund të konsiderohet zeniti i një fushate elektorale. Duket si një deja-vu, por Lëvizja Socialiste për Integrim, pas kaq vitesh, sërish gjendet përballë dy partive të mëdha, madje e atakuar fort nga të dyja. Ishte një pozicionim i imponuar, apo LSI-a në një farë mënyre shkoi drejt këtij pozicioni?

Nuk është absolutisht çështje deja-vu-je. Jemi në një garë, ku secili konkurron në rrugën e tij, në hullinë e tij. Secila nga forcat politike konkurron dhe LSI është shumë e lumtur që konkurron në udhën e saj. Kemi dashur gjithmonë të kishim në një konkurrim të tillë. Rrethanat e prunë në këtë mënyrë, por është shumë mirë që është kështu. Sot jemi përpara shqiptarëve për t’u treguar qartë se ç’duam të bëjmë dhe ç’kemi në plan ne të bëjmë. Jo rastësisht ky është një nga elementët më të pandarë të ditës sime të punës, qëkur ajo fillon e deri natën vonë, pasi nuk jemi lodhur së shpjeguari të gjithëve, që vendi ka nevojë për një plan për Shqipërinë. Ndihem i keqardhur në fakt, sepse do doja të kishte edhe një përplasje alternativash, por nuk ka një të tillë, pasi partitë e tjera që konkurrojnë, siç janë edhe Partia Socialiste, apo Partia Demokratike, të cilat është e kuptueshme që nuk kanë asnjë lloj alternative. Socialistët, ose Edi Rama, më mirë me thënë, ka vetëm një alternativë të vetme, që është gjithçka për vete, për gllabërimin e çdo gjëje. Edhe metafora që ka gjetur është shumë e sinqertë, është i vetmi moment i sinqertë i Edi Ramës gjatë gjithë fushatës, pasi do qetësi për vete dhe do timonin, të dyja bashkë. Partia Demokratike sigurisht është në një konfuzion të madh, nuk ka asnjë ofertë të re. Ka Republikën e re që është republika drejt asgjësë dhe ne kemi detyrë trefishe, pasi duhet patjetër t’u japim shqiptarëve një plan të qartë se ç’do të ndodhë me ta në katër vitet e ardhshme. Një përgjigje të fortë presin bizneset nga njëra anë, të cilët janë atakuar, dhunuar nga një sistem feudal taksash, nga një sistem që ka arritur deri në kufijtë e një kriminalizimi deri në gjobitje të pashpirt. Njëkohësisht ka edhe shumë shtresa të tjera, të cilat kanë nevojë t’u zbutet kjo dhunë shtetërore mbi të ardhurat e tyre, të cilët janë tatuar si asnjëherë më parë, në nivele shumë të larta dhe për të cilat ne propozojmë një ulje dy herë e gjysmë. Njëkohësisht edhe prioritizimi i dy sektorëve madhorë të ekonomisë, të cilat kanë rezerva jashtëzakonisht të mëdha të pashfrytëzuara, siç është turizmi dhe bujqësia, ku mundësitë edhe për rritje të madhe ekonomike të vendit, por edhe gjenerim punësimi të jashtëzakonshëm janë aty dhe nuk janë eksploruar.





Më bëtë një parashtrim të vizionit tuaj për të ardhmen. Do ta marrim si program dhe do ta analizojmë në detaje, qoftë edhe për faktin që është i vetmi program i printuar, që mua më vjen në dorë nga partitë politike...

Ky është një program, me të cilin ne kemi javë që punojmë, të cilin e promovojmë dhe të cilin e kemi sqaruar dhe këtë gjë do ta bëjmë deri në fshatrat më të largët. Ne nuk jemi lodhur duke iu thënë shqiptarëve që nuk është thjesht se kërkojmë besimin e tyre dhe besimin e tyre për të qenë forcë e parë duhet ta materializojmë me një punë, e cila është një e mirë që u kthehet atyre. Është një plan, unë e kam thënë edhe në takimet që ne kemi zhvilluar, që i drejtohet vegjëlisë dhe jo oligarkisë.





Për të mbetur pak te pjesa politike e asaj çfarë po ndodh. Pasi qeverisët 4 vite me PD-në, 4 vite të tjera me PS-në, në një farë mënyre të gjithë menduam që akuzat e ndërsjella të paktën kundrejt jush, ishin neutralizuar tashmë, ndërkohë që ndodh krejt e kundërta. Pas diçka më shumë se 8 vitesh, ju jeni bërë sërish tabela e qitjes e dy partive të mëdha. A ka një arsye të posaçme për këtë? Përse akuzohet kaq fort LSI-a, kur z. Rama e konsideron si aleatin plëngprishës, që në një farë mënyre i prishi qeverisjen dhe z. Basha, të cilin nuk e kemi kuptuar akoma përse...?

Nuk e di. Së pari, ne do të flasim dhe komunikojmë shumë seriozisht, duke pasur parasysh teleshikuesin tuaj. Me lajthitjet edhe të liga, por me lajthitjet përse jo edhe psikotike të Edi Ramës nuk kam ndërmend të humbas as edhe 1 minutë kohë, pasi një mendje i thotë që reformat më strategjike dhe çdo gjë është bërë falë një bashkëpunimi politik me LSI, pa të cilën nuk do të bëheshin këto reforma madhore dhe gjysmën tjetër të ditës thotë një tufë me budallallëqe. Këtu kemi të bëjmë me një çrregullim psikotik. Të kthehemi të thelbi i çështjes. Çështja është shumë e thjeshtë, rritja jashtëzakonisht e madhe e peshës së elektoratit të LSI, është ky shqetësimi i dy forcave të tjera politike. Dhe nuk kanë asnjë shqetësim parimor, as nuk iu dhemb për Shqipërinë, pasi në dorë e kanë pasur për vite të tëra. Nëse janë akumuluar një pafundësi mosrealizimesh, një varfëri, e cila vazhdon të thellohet dhe nuk lehtësohet, në qoftë se thellohet papunësia, një sistem taksash, i cili bazohet mbi gjobat, politika e koncesioneve, ku palët kishin shkëmbyer akuza ku Rama kish thënë se nuk e bëj kurrë Shqipërinë si Berisha me koncesione, dhe e tejkaloi me koncesionet sa s’ka ku të shkojë më. Pra, nuk kanë asnjë merak për Shqipërinë, nuk kanë asnjë merak për ta qeverisur më mirë vendin, por kanë një merak, mbi rritjen e jashtëzakonshme të LSI.





LSI lëshon akuza ndaj PS, por herë pas here edhe mbi PD. Ju keni qenë në qeverisje me ta...

Është një konflikt, i cili u lëshua në publik dhe një ofensivë e tillë filloi nga PS. Jemi në një situatë, ku jemi të detyruar të përgjigjemi dhe t’i themi “boll” vetëpërmbajtjes tonë, e cila ka qenë shembullore, edhe rreth zbatimit të marrëveshjeve, edhe vetëpërmbajtjes përtej çdolloj limiti.





Cila ka qenë pjesa e përgjegjësisë së LSI në këto 8 vite që ka qenë në qeverisje?

Përgjegjësia e LSI ka qenë një dhe vetëm një, duhet të denonconte fort, dhe e kemi bërë, kronikat tuaja kanë qenë mbushur, gazetarët tuaj kanë evidentuar disa kronika, dhjetëra e dhjetëra qëndrime të miat kritike, një si kryetar i Grupit Parlamentar dhe tjetra si zv/kryetar i LSI, dhe në shumë momente kemi thënë që opozitën e vërtetë në këtë vend po e bënte LSI dhe nuk po e bënte PD. Pra, kemi qenë kritik edhe më parë, kemi pasur njëkohësisht edhe një normë vetëpërmbajtje, por ka një moment kur thuhet “mjaft” dhe populli thotë “zullumi u trash”.





Keni qenë kritik, por nuk morët një vendim drastik, si ai i rrëzimit të qeverisë?

Ne kishim bërë një marrëveshje politike me PS. Por ne dallojmë nga PS, e cila marrëveshjet i prish apo i minon edhe në mes të rrugës, siç ndodhi rëndom në zgjedhjet e pushtetit lokal. Nuk është në sjelljen tonë politike mosrespektimi i marrëveshjeve. Ne i respektojmë marrëveshjet, i çojmë deri në fund dhe atë ditë bëjmë dhe konkluzione e analiza çfarë funksionoi dhe çfarë jo. Dhe pikërisht këtë po bëjmë dhe tani, në mënyrë shumë të prerë dhe shumë rigoroze.





Shihni të ketë një skenar të mirëfilltë për nesër një marrëveshje mes Edi Ramës dhe Lulzim Bashës për eliminimin politik të Ilir Metës?

Marrëveshjet politike midis Edi Ramës dhe Lulzim Bashës janë marrëveshje të dy klounëve, të cilët maksimumi të bëjnë për të qeshur dhe nuk shqetësojnë asnjë, pasi LSI për fatin e tyre të keq, siç e shikoni rritja është kaq e madhe sa ky lloj skenari, këta filma të parë dhe riparë kanë ndërruar vetëm aktorët, të cilët, për fat të keq, janë përkeqësuar, por nuk i kanë bërë asgjë LSI.





Ka pasur një deklaratë të z. Ilir Meta, i cili ka folur ndoshta më ashpër se kushdo tjetër këto ditë, duke paralajmëruar mos dekretimin e kryeministrit apo ministrave të ardhshëm në rast se vota do të preket. Keni indicie z. Vasili se mund të preket vota nga dy partitë e mëdha, apo është një reagim, që vjen pas mbledhjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të pasur një vendim?

Në këtë mënyrë funksionimi pas kësaj marrëveshje, nëse ju e kuptoni, që është një fjalë me edukatë shumë të madhe, të këtij lloj pazari, pasi asnjeri nuk i njeh termat e marrëveshjes, nuk di se në ç’mënyrë marrëveshja parimore këmbeu OSHEE-në, policinë etj. Pra, që ishin nga një marrëveshje parimore për garantimin e zgjedhjeve të lira e të ndershme, përfundoi në një pazar besoj nga më ordinerët, me të cilët kemi asistuar. Jam i bindur, pavarësisht se ju keni statusin e paanshmërisë që nuk mund ta cenoni, por ju keni ngelur pa gojë kur keni parë OSHEE, hipoteka, fjala e tyre. Megjithatë është në standardin e pazarit të këtyre partive nuk bie dot në nivelin e këtij pazari dhe absolutisht shkarkimet ishin dhe vazhdojnë të ishin sjellje e një modeli antiqeveritar, e cila tenton të trembë, e të vërë në trysni njerëzit, kuptohet që kjo është një praktikë e marrë fund. Njerëzit janë vendosur në trysni në kohë shumë të vështira, po kur pluralizmi, Shqipëria, demokracia është tronditur. Madje, reagimi ka qenë shumë i egër, i ashpër dhe dështimi ka qenë spektakolar. Kjo është një gjë e provuar dhe e stërprovuar. Ata nuk kanë bërë as më shumë e as më pak. I kanë ricikluar këto sjellje të shëmtuara, të cilat të gjithë shpresonin, duke i bërë nga më bajatet e vulgaret. Tani edhe këto vulgaritete, kjo formë paraqet një rrezik në funksionimin e demokracisë, qoftë në funksionimin e shtetit, pasi edhe shkarkimet arbitrare kur ne kishim bërë be për ligj, për shërbimin civil dhe histori të kësaj natyre, duke rrahur gjoksin përpara Evropës në mënyrë të veçantë Partia Socialiste dhe brenda ditës së bashku me Partinë Demokratike, që vdiq për një ligj të shërbimit civil dhe bënte gjyqe pa fund për shkarkimin e njerëzve të saj, sot mbetet histori e kësaj natyre. Unë kam një shqetësim, shqetësimi kryesor është të jemi të vëmendshëm te vota. Çdo tendencë për të fituar, pasi ka pasur një fitim shumë të shëmtuar të policisë, e cila ka paraqitur zgjedhje. Ka një paralajmërim të fortë që të jenë shumë të qartë ata, të jenë shumë të qetë qytetarët, që asnjë votë nuk do preket. Për çdo votë do bëhet shërbimi deri në fund, çdo gjë do kishte dhe udhëzimin të tentonte qoftë dhe diçka se për t’u realizuar nuk do realizohej, do përballej ashpërisht.





Kur ju akuzoni drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Haki Çako, keni fakte apo aludime?

Kjo është pyetja më e lehtë që mund të më kenë bërë dhe kam mirënjohje. Jemi lodhur nga pyetjet e rënda, dhe kjo është një pyetje e lehtë, sepse unë nuk kam nevojë të lodhem, duke u përgjigjur, pasi unë mund të hap celularin tim e të klikoj 10 kronika, që nga kolegët tuaj mirënjohës të të gjithë mediave më gjigante të globit, të cilët referojnë për Kolumbinë e Evropës Shqipërinë. Tani ju jeni gazetare e vjetër me eksperiencë. Ka raportime pa fund dhe kërkoni fakte të tjera dhe nga unë? Kemi raporte të Evropolit shumë të qarta. Kemi fakte për drogën. Pra kjo polici e kriminalizuar po vijmë më tutje ka demonstruar dhe sjellje te caktuara si ndalime personash, të cilat ne i kemi denoncuar, të cilët kanë pasur lidhje politike me LSI-në, të cilat kanë rezultuar të njëjtat, blof, duke u sjellë si një polici e një shteti bandit. Dhe kësaj i themi që kemi një vëzhgim shumë të fortë. I themi që kemi një mekanizëm të tërë fakt mbledhës dhe do t’i vëmë para përgjegjësisë ligjore. Disa prej tyre do të jenë edhe pas hekurave, sepse kanë ndërhyrë në jetën politike të vendit dhe janë sjellë në mënyrë shumë të shëmtuar.





Sa mund të funksionojë paralajmërimi i z. Meta se ai do të bllokojë dekretimet?

Përmbushja e standardeve të zgjedhjeve do të jetë një gjë që do të evidentohet, sepse dita e zgjedhjeve është në sytë e publikut. Çdo element do të regjistrohet dhe evidentohet me shumë saktësi. Nuk mund të dekretohet një ministër që do të marrë pjesë në prishjen e zgjedhjeve, kërcënime, apo blerje vote.





Ka një arsye për debatin e djeshëm për numëruesit në zgjedhje që u bë në KQZ?

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhbëri, nën ndikimin politik, një vendimmarrje, e cila ishte e mbyllur. Është shprehur një herë dy vite më parë dhe asgjë nuk ka ndryshuar dy vite më pas. Kjo është e qartë si drita e Diellit për këdo.





Keni pasur një takim me kreun i PDIU-së, Shpëtim Idrizi. Çfarë u diskutua?

Ka qenë një kafe e z. Meta me z. Idrizi. Ka një ndarje të një vullneti të përbashkët dhe të palëkundur që të administrojmë çdo votë të çdo shqiptari për çdo parti politike. Çdo votë të numërohet ashtu siç është hedhur dhe të mos ketë deformim. Dhe këtu kemi dakordësi të plotë dhe vullnet të hekurt. Sigurisht që dy partitë e tjera kanë vokacion tjetër dhe kanë një histori boll të shëmtuar në lidhje me këtë gjë. Dhe këtu ne ndahemi.





Ka pasur një mesazh të shpërndarë nga kreu i PS-së, Edi Rama, që thotë të mos e bëjmë lajm LSI-në, ta harrojë që do të jetë e tretë. Keni ndonjë koment në lidhje me këtë?

Ne nuk u kemi udhëzuar gjë njerëzve tanë për PS-në, absolutisht. Kemi vetëm një udhëzim, LSI forcë e parë! Jemi shumë të qartë në këtë punë, Edi Rama ka shumë komplekse të të gjitha llojeve dhe formave. Ka një larmi kompleksesh dhe është viktimë e komplekseve të tija. Ka vetëm një veti karakteriale, që nuk e lartëson: ka ligësinë, por është problem i tij. Fatmirësisht, një i lig është hall për veten, nuk është hall për të tjerët. Nuk më shqetësojnë farë këto gjëra, ka një objektiv të palëkundur për të qenë forcë e parë. Kemi një detyrim t’i përfaqësojmë të gjithë këta qytetarë, të cilët nuk mund të qeverisen nga liderë politikë, të cilët nuk kanë as çfarë t’u thonë qytetarëve, nuk kanë një program politik dhe kjo është e frikshme. Unë kam ardhur në studion tuaj, po bisedoj me ju, por unë po ndaj me ju dhe qytetarët programin tonë. Pasi unë të dal na kjo studio, të gjithë e kanë të qartë që kryetari i LSI-së kishte këtë program, ka këtë plan për Shqipërinë. Ju duhet të dini që me LSI-në forcë të parë, cilat janë ato që duhet t’i kërkoni kësaj force politike dhe çfarë prisni. Ndërsa po të ishin homologët e mi, njëri do të sillte një tepsi të madhe dhe timonin, ndërsa tjetri me tezën e Republikës së re. Asgjë tjetër. Ju do të gajaseshit, por qytetarët do të kishin një zymtësi të madhe. Kurse, me programin tonë tërë atë njerëz që janë pa punë do të merrnin një lajm të mirë, të gjithë ato biznese nuk do të merrnin një lajm më të mirë se ky, që do t’u ulen tre herë taksat dhe kolegët e tuaj nuk do të merrnin lajm më të mirë sesa të paguani 2 herë e gjysmë më pak tatime mbi të ardhurat tuaja.





Dua të mbetem te pjesa politike, ku në mënyrë krejt të papritur shfaqet ish-kryeministri i vendit dhe ish-lideri historik i PS-së, Fatos Nano, të paktën nga daljet e tij të fundit, ne mbajmë mend një marrëdhënie të mirë me z. Meta dhe një lloj pozitiviteti ndaj LSI-së. Krejt e kundërta në mesazhin e tij për ditëlindjen e PS-së. Pseudoaleanca, thotë z. Nano, flet për jo timon, por destinacion të z. Rama dhe më gjerë. Çfarë ka ndodhur mes LSI-së, apo më saktë mes Ilir Metës dhe z. Nano dhe realisht pas këtij riafrimi Nano-Rama, a fshihet ndonjë skenar tjetër?

Kam besim që do kenë ndarë eksperiencën shumë pozitive që ka pasur Nano në 2005-n me LSI-në kur la pushtetin. Si duket po e përgatit që dalëngadalë do t’i ndodhë kjo gjë. Sepse një njeri si ai që e ka vuajtur mund t’ia thotë më mirë një njeriu tjetër, ia thotë më ëmbël, më butë, që kështu do të ndodhë edhe me ty.





Ndonjë koment për spotin e z. Rama?

Thashë pak më parë dhe ju më dhatë mundësinë ta shtjelloja: kompleksi psikotik ka brenda dhe autosugjestionin. Që do të thotë: imagjinon gjëra që s’i ke bërë. I tërë spoti është një imagjinatë e pabërë. “Ne bëmë në Shqipëri financat”. Shqipëria nuk ishte me financa, nuk kishte ministri financash. Pra, kishte financa dhe Ministri Financash. Thotë që ne ndërtuam spitale. Ka një rekord të jashtëzakonshëm Rama, që s’ka ndërtuar asnjë spital. Mundë të thoshte me plot gojë që bëmë koncesione sa askush në glob. Këto quhen autosugjestione halucinante, imagjinate gjërash të pandodhura. Kështu që le ta lemë të projektojë, është në të drejtën e tij edhe nga ana kushtetuese që të imagjinojë gjëra të pabëra. Nuk e komandon dot njeriu psikikën gjithnjë, ka momente si ky, që i del nga kontrolli.





Mbrëmë në këtë studio, ish-kryeministri Sali Berisha e pa me pozitivitet dhe e la mënjanë përgjegjësinë e Ilir Metës. Nga ana tjetër Lulzim Basha e atakon LSI-në.

Pse nuk përdorni një përcaktor më të thjeshtë? E shikon me objektivitet. Nuk kemi as pozitivistet, as negativitet: me objektivitet, të thuhen gjërat si janë. Kjo është.





Ju si e shihni këtë qëndrim të dyfishtë brenda një partie?

Nuk është qëndrim i dyfishtë. Ka të bëjë me staturat politike. Më shtrënguat të bëj një krahasim jokorrekt nga ana ime, sepse të krahasosh staturën e ish-kryeministrit Berisha me Lulzim Bashën është një ofendim që i bëj doktor Berishës, sepse nuk duhej t’i vija në krahasim. Janë dy standarde pa lidhje me njëra-tjetrën. Këtu bëhet fjalë për një staturë politike, me gjithë dritë-hijet e veta, që ka. E konsoliduar. Nga ana tjetër këtu bëhet fjalë për një tjetër, që si e thotë Ilir Meta me “Tommy e Jerry”. Një burrë shteti dhe një film multiplikativ kanë distanca të mëdha nga njëra-tjetra. Të mbetemi në këto vlerësime e sigurisht për atë eksperiencë e staturë politikë Berisha e di që më mirë se kushdo tjetër, të qenit subjektiv dhe i gënjeshtërt ta ulë kualitetin si politikan, ta ulë besueshmërinë e fjalës. Dhe ai ka konsideratë për fjalën e tij. Ky tjetri flet ç’të dojë, si puna e domates që rritet në serën e çadrës: me shpejtësi, por pa shije.





Z. Basha ka deklaruar që LSI nuk ka shans të bëhet pjesë e asnjë qeverisje pas 25 qershorit. PD nuk bën kurrë aleancë me të. Pse ky agresivitet?

Ka një problem të madh. Si duket ju kërkoni patjetër të ketë tragjedi dhe dramë mes të dashuruarve? S’mund të ketë. Mos e kërkoni. Atje është një dashuri që po zhvillohet. Ka momentet e saj të lulëzimit. Sherrin e ka pas s’diskutohet. Në këtë moment është në ditët e mira. Mjalti, pastaj marmalata. Kjo është çështja. Duhet të konsumojnë këto ditë. LSI ka dëgjuar dhe ka parë kaq shumë gjëra të tilla, por një gjë i ka rezistuar kohës: duke qenë parimore dhe objektive ajo ka thënë që Lulzim Basha të mos rrijë jashtë zgjedhjeve, sepse demokracisë i duhet jo Lulzim Basha, por PD në zgjedhje. Kjo ka ndodhur. LSI ka thënë që na duhet një reformë në drejtësi, meqënëse ka qenë një reformë ku është investuar shumë, që duhet ta ketë pjesë të saj opozitën. Për meritë të budallallëkut të Lulzim Bashës, opozita për pak do të kishte mbetur jashtë këtij procesi, jashtë përfaqësimit, jashtë pjesëmarrjes së saj në rindërtimin e institucioneve të drejtësisë e në të gjitha rastet s’ka bërë asnjë investim për vete por për të mirën e këtij vendi. Kjo e mirë rifaktorizoi edhe PD, duke mos qenë një parti e marxhinalizuar, e shndërruar ne çetë pa ide si Lulzim Basha donte ta shndërronte. Bëmë që të ishte pjesë e garës, siç është, pavarësisht nga shterpësia e ideve të Lulzim Bashës. Ne raportin tonë me PD-në ky ka qenë raporti. Sa i takon pushtetit, këtu jam i detyruar ta them që ta mbyllim një herë e përgjithnjë: PD ka qenë parti që ka luftuar për të ardhur në pushtet, por po e them sot e le ta kontestojë kush të dojë, analistë ose të tjerë, PD, në rast se s’do të ishte në skenë politike në LSI nuk do të vinte kurrë në pushtet. Në 2005, nga ardhja e PD-së në pushtet, lidhet në mënyrë të jashtëzakonshme me ekzistencën e LSI-së. 2009-a ishte një aleancë mes nesh, dhe në marrëveshjen që ne mbyllëm në 2009-n, natyrshëm PD qëndronte në opozitë si mund të rrinte për shumë gjatë. Lulzim Basha ka qenë benefiqari më i madh, qoftë edhe në mënyrë parazite, i këtij pushteti të prodhuar që e ka gëzuar si ndofta shumë më tepër se shumë demokratë që e meritonin e janë sakrifikuar. Megjithatë është çështja e tyre, jo e imja.





PD dhe PS kanë mbyllur derën për LSI. Me sa shoh edhe LSI ua ka mbyllur derën partive të mëdha. Do kemi konfigurim ndryshe dhe të veçantë të politikës shqiptare pas 25 qershorit?

Nuk më intereson fare. Unë kam vetëm një objektiv, të cilin nuk e devijoj edhe sikur ju të insistoni me dhjetë pyetje të njëpasnjëshme.





Dakord, por PS dhe PD koalicion do të thotë LSI forcë e parë në opozitë.

Mua më intereson që deri në ditën e fundit të këtyre zgjedhjeve, kur është momenti që shqiptarët do bëjnë patjetër një votim të mençur, ku nuk do votojnë më në mënyrë subjektive, partizane dhe automatike, por për veten e tyre, është duke sqaruar “Planin për Shqipërinë”. Është moment kritik. Duhet t’u japim shqiptarëve një plan të thjeshtë si konfigurim i të ardhmes së tyre. Është një moment që s’ ka ndodhur kurrë që partitë me peshë elektorale të caktuar kanë marrë përsipër si mision të jashtëzakonshëm të tallen me elektoratin shqiptar, duke u thënë që s’do bëjmë asgjë, halucinacione si të spotit, ama na jepni të gllabërojmë tepsinë. Ju vegjëlia rrini në varfëri, unë do t’ju ngop me taksa, gjoba, do t’ju fus në burgje, vetëm të më bëni mua perandor e faraon. Ky tjetri thotë republikë e re, sipas një faraoni të nënkontraktuar nga Rilindja e Edi Ramës. Shqiptarët nuk dinë çfarë i pret. Ne u themi që ka një rrugë të qartë e të kthjellët ku do të ecim e ku presim të ardhmen, në radhë të parë për të rinjtë. Jemi në situatë kritike për të rinjtë. Ne jemi prindër fëmijësh dhe e dimë ç’situatë kritike përjetohet. Nëse s’u jepet një shans këtyre dhe nuk kemi një gjë të menduar gjatë, çdo shifër e hedhur këtu, çdo plan i përvijuar me njëra-tjetrën është shumë e rëndësishme. Misioni i LSI-së në këtë pikë është shumë i ndryshëm nga sa më parë. Ky vend duhet udhëhequr, sepse këta kanë marrë përsipër vetëm lojën. Ideja e metaforës për tepsinë është tragjike. Kthehemi te diktatorshipet. Unë s’e dalloj dot këtë idenë e tepsisë nga rasti i kronikave të Koresë së Veriut. Ai i Koresë së Veriut vetëm tepsinë dhe njerëz që i përulen ka. I keni parë?





I kemi përjetuar dhe vetë ...

Epo menduam se e lamë pas. Është më aktuale Koreja e Veriut si analogji. Ky thotë përsëri tepsinë e përpara viteve 90. Përsëri i njëjti model. Ne duhet t’i themi urdhëro ushqehu? Kjo është një panginjësi që të irriton, jo si politikan, por edhe si qytetar. Ju paguani 23% taksë nga gjaku juaj, që të mbushni ata?





Shoh që në asnjë moment s’e shihni LSI në opozitë?

Populli ka nevojë për udhëheqje. Është pa udhëheqje.





Nuk keni një matematikë shifrash.

Unë kam një gjë vetëm në mendjen time. Ky popull ka nevojë për udhëheqësi. Ka një plan të qartë ekonomik si do shkojë. Ju kërkoni që ne të gjithë të votojmë tepsinë e të hyjmë në varfëri eksplozive, që të hyjmë në eksplozion social? Sepse varfëria akumulohet dhe një ditë shpërthen. Sepse vetëm kur e shtërg varfërinë e s’bën asgjë për ta zbutur atë, për t’u dhënë punësim të rinjve, ç’do të thotë? Është situatë kritike për fëmijët tanë. Këtë duhet të bëjmë, siç kanë bërë në Italinë dhe Greqinë fqinje ku janë marrë vendime shumë të forta kur kanë parë që ka vajtur thika në kockë.





Kulturë e paaplikuar në Shqipëri.

LSI-ja është një provë. Kemi 12 vjet në politikë ndërkohë parashikuesit, kasandrat ogurzeza parashikonin zhdukjen. Në çdo palë zgjedhje jo marin një deputet, ja zhduken tani e ja pastaj, ndërkohë sot jemi realitet tjetër. Jemi përpara shqiptarëve si të vetmit seriozë të bindur dhe kemi një program për vegjëlinë. Për 90 e ca përqind të njerëzve. Taksat që ne ulim do të thotë 90 e ca përqind të bizneseve që gjenerojnë punësim real në Shqipëri. Punësim real në Shqipëri nuk e gjenerojnë punët e shtetit, por privati. Kur nuk japim stimul e për shkak të taksave të larta mijëra biznese mbyllen, çdo biznes i mbyllur është vende pune që mbyllen dhe familje në varfëri e skamje. Ne themi çdo të ndodhë me vegjëlinë. A do ketë lajme të mira në shtëpitë e tyre? A do ken♪7 të ardhura më shumë në tavolinë? Apo fëmijët do shohin me zili fëmijët e atyre me të ardhura më të lartë për një çantë që s’mund ta blej? Këto dhimbje sociale mua si prind ma kanë dërrmuar shpirtin, e për këtë jam investuar kaq fort në këtë gjë pa iu ndarë programit të LSI. Kur mendoj që këta të tjerët mendojnë si të gllabërojnë pa patur rëndësinë për këta të varfër, është moment që emocionalisht më ngacmon shumë. Shqipëria është në moment kritik: po shkojmë në zgjedhje ku nuk begenisim t’u thonë njerëzve çdo bëjnë për ta. Si mund ta lemë vendin të qeveriset në këtë mënyrë?





PS ndjehet e penguar...

Kemi penguar dhe kemi kritikuar fort që droga po mbyt Shqipërinë. Kemi thënë koncesionet që janë qindra milionë që s’po dimë ku po shkojmë. Kemi thënë jo gjoba të tmerrshme për bizneset. Kemi thënë që nuk e rrëzojmë dekretin e presidentit për plehrat, se nuk ka pse Shqipëria të kthehet në venddepozitim të plehrave të Evropës.





Vizioni dhe një kalim i përmbledhur i programit tuaj?