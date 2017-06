Përparim Spahiu i bën thirrje kryetarit të Bashkisë: “Erion, eja me LSI, me ne do të punosh më mirë!”

Deputeti i Dibrës, Përparim Spahiu, ndërkohë që vërshojnë sulmet dhe “helmet” elektorale, ka zgjedhur një rrugë dhe një qasje tjetër: “Erion, eja me LSI, me ne do të punosh më mirë dhe do të jesh më i gëzuar!” – i drejtohet Spahiu kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj.