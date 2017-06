Përparim Spahiu: Dibra dhe Mati nuk mund të ushqehen më me pemën pa kokrra të Lulzimit

Kandidati për deputet i LSI-së në Dibër, Përparim Spahiu ka ironizuar sot qëndrimet e kreut të PD-së Lulzim Basha. Në vizitën e sotmë në këtë qark, Basha foli për investime dhe sulmoi partitë e tjera. Deputeti i LSI-së shprehet se Lulzim Basha më shpejt iku se erdhi në Dibër.





Ai shton se dibranët nuk mund të besojnë gënjeshtrat e Lulzim Bashës.