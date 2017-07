PD jep njoftimin: Nesër zhvillohen zgjedhjet

Lulzim Basha nuk ka ndërmend të tërhiqet nga gara për rizgjedhjen në krye të PD-së, pavarësisht thirrjeve të një grupi të madh drejtuesish të rëndësishëm të kësaj partie.





Pikërisht në kohën kur mbahej takimi i tyre, Basha ka lëshuar një njoftim me anë të PD-së, me të cilin bën me dije se gjithçka është gati për garën e së shtunës.





Njoftimi i PD





Komisioni i Operacioneve Elektorale në Partinë Demokratike njofton se ka përfunduar procesi i shpërndarjes dhe marrjes në dorëzim të materialeve zgjedhore në 73 komisionet e ngritura në gjithë vendin, për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë.





Materialet zgjedhore janë marrë në dorëzim nga përfaqesuesit e kandidatëve dhe drejtuesve të komisioneve.