PD: Investitorët e huaj do na kenë mbështetje dhe siguri

Partia Demokratike, ka nëpërmejt kryetari të saj, zotit Lulzim Basha, se u premton publikisht investitorëve italianë dhe të vendeve të tjera që dëshirojnë të vijnë në Shqiëpri: “Unë dhe qeveria ime do të jemi në krahun tuaj dhe do të ndërtojmë një histori suksesi dhe prosperiteti për ju dhe Shqipërinë e shqiptarët.” Në një takim të posaçëm me investitorë të huaj, kryesisht italianë, Basha u ka prezantuar atyre me detaje programin ekonomik të Partisë Demokratike me të cilin synon të vijë në qeverisje në qershor 2017 dhe veçanërisht, planin për tërheqjen e investimeve të huaj. mes të tjerash, Z. Basha tha: “Jam këtu për t’ju garantuar se unë dhe qeveria ime do të jemi në krahun tuaj dhe do të ndërtojmë një histori suksesi dhe prosperiteti për Shqipërinë dhe shqiptarët,” tha Basha.