Pas përgjigjes së Ruçit, Meta vijon sulmin nga Fieri: Në ’96 ike me fustan në Greqi, të njoh mirë

Ish kreu i LSI, Ilir Meta ka vizituar në spitalin e Fierit anëtarin e LSI-së në Zharrëz, Orges Grembi, i cili sipas tij është goditur nga pjesëtarë të Partisë Socialiste.





Meta i është përgjigjur edhe kreut të grupit Parlamentar, Gramoz Ruçi, i cili tha se sherri kishte ndodhur pas një sherri për vijën e ujit dhe jo për motive politike. Ilir Meta tha se Gramoz Ruci ka ikur me fustan ne 1996 ne Greqi.





“Gramoz Ruci ka ikur me fustan në 1996 në Greqi. E di mire unë se kush eshte Gramoz Ruci. Rilindja është organizate kriminale dhe kjo organizate kriminale do të ndëshkohet me votë në 25 qershor”- tha Meta.





Më herët Gramoz Ruci tha se dhuna nuk i përket socialisteve, ndaj të mos politizohen çështje që s’kanë të bëjnë me politikën.