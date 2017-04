Pas një jave të ngjeshur takimesh Ilir Meta festë në Çorovodë

Pas një jave të ngjeshur takimesh por edhe deklaratat, Kryetari i Kuvendit Meta ka zgjedhur këtë prag fundjave të shkojë në Çorovodë. E ku tjetër përveç vendlindjes së tij për të shkarkuar lodhjen e një jave të ngjeshur politike.

Ai është takuar me banorët e zonave, ku nuk ka munguar edhe një foto me disa vajza të reja të veshura me kostume popullore, tradicionale për zonën.

Lajmin për vizitën e Metës atje e ka bërë të ditur vetë Këshilltari i tij Emiljano Aleksi.

“Aty ku fjala është Institucion”, shkruan Aleksi bashkëngjitur fotos.