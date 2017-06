Panariti në Pogradec: LSI ka prioritet zhvillimin e bujqësisë dhe biznesit, e jo interesat personale

“LSI ka një program të qartë për bujqësinë, për të ndihmuar çdo familje fermere. Bujqësia mund të zhvillohet vetëm përmes një programi me heqje taksash dhe të TVSH-se për 4 vitet e ardhshme”





Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti, njëkohësisht kryesuesi në listën e LSI për Qarkun Korçë, zhvilloi takime me banorë, simpatizantë dhe biseda shtëpi për shtëpi, familje për familje, në Lagjen 1 të Pogradecit, si dhe në fshatrat Vërdovë, Rëmenj, Gështenjas e Starovë, të njësisë Administrative Buçimas. Panariti shoqërohej nga Kryetari i LSI, Pogradec, njëherësh kandidat për deputet, Genti Çala dhe Kryetari i LSI për njësinë administrative Buçimas, Roshi Tollozhina. Gjatë takimeve të tij, Panariti shpalosi programin e LSI, si dhe u tha banorëve të fshatrave të Buçimasit, se bujqësia konsiderohet si motori i zhvillimit të ekonomisë së vendit. “LSI ka një program të qartë për bujqësinë, për të ndihmuar çdo familje fermerë, çdo fermer e blegtor. Bujqësia mund të zhvillohet vetëm sipas programit të LSI, me heqje taksash dhe të TVSH-se për 4 vitet e ardhshme, përjashtimin nga detyrimet fiskale të fermerëve, heqjen e tvsh për imputet bujqësore dhe makineritë, ndërsa është i domosdoshëm dhe i përfshirë në programin tonë, 5-fishimi i fondeve për bujqësinë”, tha Panariti. Sipas tij, LSI ka si synim te saj, të detajuar edhe në programin e saj, edhe arsimimin e mirë, një sistem të fortë dhe të mirë orientuar.“Edhe në fshat, edhe kudo, arsimimi është e ardhmja e një vendi. Ndaj LSI ka një program të mirë studiuar arsimi. Ndërkohë, edhe të rinjtë duhet të orientohen drejt një arsimimi që i bën ata profesionistë dhe që janë të gatshëm për tregun e punës, që janë të profilizuar në degët ku kërkohen specialistë”, tha Ministri u Bujqësisë. Ndërkohë, Panariti nuk la pa përmendur as çështjen e pensioneve, të cilat sipas programit të LSI, do të rriten, ndërsa pensionistët do të trajtohen ndryshe nga sot, duke pasur dhe shërbime e përfitime tjera, veç rritjes së pensionit.