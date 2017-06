Panariti në Korçë: “Më 25 qershor, shkatërrojmë bipolaritetin politik që riciklon e qarkullon paratë e veta”

Lagjet 6 dhe 7 në qytetin e Korçës, ishin dy nga takimet e radhës së kandidatit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Edmond Panariti. Gjatë takimeve me banorë të këtyre dy lagjeve dhe simpatizantë të LSI, Panariti shpalosi programin politik për 4 vitet e ardhshme.





“Më vjen keq qe erdha në këtë situatë shiu, ku siç më thatë ju, një pjesë e mirë e banesave tuaja janë përmbytur, vetëm nga pakujdesia e qeverisjes vendore, nga neglizhenca për t’u kujdesur për qytetarët e Korçës. Dhe, ky është shansi më i mire për ju, që te bëni zgjedhjen e duhur, te votoni LSI, të votoni forcen politike që kujdeset për shqetësimet e njerëzve, për hallet e tyre dhe u gjendet pranë”, tha Panariti.





Duke folur për programin e LSI-së, ministri Panariti tha se, LSI ka në qendër të vëmendje, veç bujësisë, të rinjtë dhe arsimin e tyre. Sipas tij, LSI ka në programin e saj, arsimin e duhur për të rinjte, të orientuar mirë dhe të miremenduar. “Ne kemi në plan hapjen e shkollave profesionale, të cilat kanë një blere te jashtëzakonshme.per të rinjte dhe formimin e tyre”, tha Panariti, duke folur dhe për uljen e taksave, vecanarisht për biznesin e vogël. Por, duke diskutuar në dy lagjet e qytetit të Korcës, Z.Panariti e vuri theksin edhe në ndryshimin e taksimit mbi të ardhurat.





“Në programin e LSI, është e qartë që, për pagat deri në 35 mijë lekë,nuk do të ketë tatim. Mbi shumat, përqindja është e ndryshme, por pa prekur vlerën e parë prej 35 mijë lekësh, e cila do të jetë e pataksueshme”, tha Panariti.





Ndër të tjera, ai foli edhe për rritjen e pensiomeve, por në veçanti, një tjeter mënyrë trajtuari të moshes se tretë, me hapjen e qendrave sociale, me targetimin e veçantë të kësaj moshe per trajtim mjeksor e shëndetësor. Duke diskutuar më tej për programin e LSI për 4 vitet e ardhshme, Panariti tha se, infrastruktura do të jetë në qendër të vëmendjes gjatë qeverisjes se ardhshme të drejtuar nga LSI.