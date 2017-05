Paloka i përgjigjet Ramës: Nuk ke parë asgjë akoma, numërimi mbrapsht po troket

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka ka reaguar në lidhje me deklaratën e sotme të kryeministrit Edi Rama për protestën që mbajti sot opozita.





Paloka ironizoi kreun e qeverisë se merr vesh nga numrat dhe se i numëroi qytetarët që u ngritën sot kundër tij. Nga ana tjetër demokrati paralajmëroi Ramës se ende ky i fundit nuk ka parë gjë akoma dhe se numërimi mbrapsht po troket.





REAGIMI I PALOKËS

Çdo shqiptar e di se sa merr vesh nga numrat Edi Rama. Sot i numëroi qytetarët që u ngritën kundër tij ashtu siç ka numëruar këto katër vite plantacionet e kanabisit. Ashtu siç ka numëruar 300 mijë vendet e punës dhe rritjen e rrogave.





Shqiptarët sot treguan masivisht se nuk do të lejojnë vjedhjen e zgjedhjeve. Shqiptarët ishin në bulevard kundër tij dhe veglave të tij, kurse Edi Rama ja mbathi jo vetëm nga zyra por edhe nga Tirana.