Erisa Xhixho / “Ne treguam qytetari dhe politikë ndryshe e cila sapo ka filluar betejën e saj, misioni vazhdon”

Erisa Xhixho e cila ishte e treta në listën e LSI-së për qarkun e Fierit me anë të një statusi në rrjetin e saj social facebook ka falenderuar LRI e Fierit, të gjithë të rinjtë, gratë, vajzat dhe qytetarët e këtij qarku për të cilin shprehet se edhe pse nuk mundi të diltë deputete, prej tyre fitoi dashuri, mbështetje dhe një miqësi të sinqertë. Gjithashtu Xhixho thekson se fushata ishte një fushatë me emocion, dashuri, por mbi të gjitha një fushatë model europian, që tregoi qytetari dhe politikë ndryshe.





Statusi i plotë: