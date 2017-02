Në ditën e dytë të protestës para kryemisnitrisë, Partia Demokratike ka vendosur të përshkallëzojë qëndrimin përballë mazhorancës me bokot të kuvendit. Deputetët nuk do të marrin më pjesë në seancat parlamentare deri në plotësimin e kërkesës për qeveri teknike është vendosur në mbledhjen e kryesisë së PD. Ndërkohë në boulevard vazhdojnë të qëndrojnë mbështetës të PD bashkë me deputetë apo figura të tjera të PD.