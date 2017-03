Nuk u kënaq me 12 rroga mujore, Ardian Fullani fiton 56 rroga dëmshpërblim

Ish-guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Ardian Fullani do marrë 56 paga dëmshpërblim nga vendi ku ka punuar më parë. Është ky vendimi që dha Gjykata Administrative e shkallës së Dytë, pas kërkesës që ish-guvernatori kishte bërë për shkarkim të paligjshëm nga posti që mbante prej vitesh. “Gjykata ndërkohë, ka rrëzuar më parë kërkesën për rikthim në detyrën që kishte në BSH”, shkruan Shekulli.





KËRKESAT





Gjykata administrative ka dëmshpërblyer fillimisht me 12 paga mujore ish-guvernatorin, por ai e apeloi këtë vendim. Në shkallën e parë, ai kërkoi të dëmshpërblehet për pagat e mohuara, si dhe dëmshpërblim moral. Përfaqësuesit ligjorë të Bankës së Shqipërisë i kërkuan Gjykatës të mos e pranojë padinë e ish-Guvernatorit, që fitoi pafajësi në lidhje me skandalin e vjedhjes së 713 milionëve në thesarin e BSH. Sipas juristit të BSH, padia në Administrative nga Fullani është depozituar tej afateve ligjore të parashikuara në ligj. “Kanë kaluar gati 120 ditë që nga koha kur paditësi ka mësuar për vendimin e Këshillit Mbikëqyrës për shkarkimin nga detyra e deri në momentin që i është drejtuar Gjykatës. Të mos pranohet padia për shkak të mospërmbushjes së kushteve formale të saj”, tha juristi i BSH.





Në lidhje me kërkesën e paditësit Fullani për dëm moral, juristi i BSH pretendoi se ish-Guvernatori është shkarkuar konform procedurave, për shkak të shkeljeve ligjore gjatë ushtrimit të detyrës dhe jo për shkak të dyshimeve për përfshirje në skandalin e vjedhjes në Bankën e Shqipërisë. Pretendimet e tyre u kundërshtuan nga avokatët e Fullanit, Maks Haxhia dhe Erinda Ballanca.