Jakup B. GJOÇA





Erion Kristo – pedagog në Universitetin “Marin Barleti” dhe analist në emisionin Bardhazi në TV SCAN, aktivist i shoqërisë civile





Ky është problemi i demokracisë shqiptare, i pseudodemokracisë. Këta politikanë duan gjithçka për vete. Këta duan kontroll absolut. Këta janë autorët e braktisjes që shqiptarët në mënyrë masive po i bëjnë vendit. Këta janë ata që fikën shpresat.





Para disa javësh, në rrjetin social, Erion Kristo “shpalli” kandidaturën për Avokat i Popullit! Mijëra shqiptarë e uruan dhe e përkrahën. Mirëpo, faktikisht Erion Kristo zyrtarisht nuk kërkoi kandidaturë. Në intervistën për gazetën “Telegraf” Erion Kristo, pedagog në Universitetin “Marin Barleti” dhe analist në emisionin Bardhazi në TV SCAN, aktivist i shoqërisë civile pohon se procedura për zgjedhjen e Avokatit të Popullit bëhen qesharake (natyrisht nga mazhoranca e Rilindjes Socialiste). Erion Kristo pohon se realiteti që jetojmë është I tillë, saqë “Unë eci rrugëve të kryeqytetit dhe era e rëndë e hashashit më shpon hundët. Unë shoh lajmet e komshinjve dhe ato janë të mbushura me tonelata hashashi:, ndërkohë që zyrtarët e lartë korruptojnë kaq hapur sepse, nuk “Zyrtarët e lartë nuk pjerdhin për drejtësinë, për popullin, për median, për elitat, për ndërkombëtarët, sepse shumicën e përfaqësuesve të këtyre palëve që përmenda i kanë në xhepat e tyre”. Zoti Kristo e shpjegon këtë arrogancë të pushtetarëve, sepse vetë ne, qytetarët, populli “Shqiptari gjithmonë e ka ngrënë turpin me bukë. Edhe në këtë rast. Anormaliteti është normaliteti ynë. Ne mbushim rrugët me flamuj skuadrash futbolli të kombeve të tjerë, po nuk pyesim për ardhmërinë e fëmijëve”. Dhe, pohon analisti Erion Kristo, që është e kotë, paskëtaj, që shqiptarët të shpresojnë nga këta pushtetarë dhe politikanë, reforma në drejtësi, sepse “Nuk ka gjë më të pështirë se sa të flasësh për drejtësi, kur je vetë subjekt i drejtësisë”.





- Zoti Kristo, përse ju nuk “guxuat” të kandidonit për Avokat i Popullit, ndërkohë që në rrjetet sociale ju patët shumë përkrahës?

- Sikur të mjaftonin dëshirat e mira, Shqipëria do të ishte bërë Zvicër. Po realiteti ynë gjithmonë na ka thyer në mes dhe nuk na ka lënë të ëndërrojmë. Kështu që dhe unë as që e kam ëndërruar atë post. Jo se më mungon aftësia për ta çuar përpara, por se nuk do të dëshiroja që pushtetmbajtësit të talleshin me përkushtimin tim. Nga ana tjetër, e përdora këtë situatë për të tërhequr vëmendjen te një problem madhor si Avokati i Popullit, procedurat për zgjedhjen e të cilit më pas u bënë qesharake. Unë besoj se dhe produkti i procedurave qesharake do të jetë po qesharak. Mijëra njerëz në Facebook u ngazëllyen nga ideja që unë mund të kandidoja, sepse i njohin betejat e mia publike. Por jo. As e kam pas në mend. Thjesht përdora emrin tim për të treguar se ai post i madh po zvogëlohej, ndërsa njoh shumë njerëz të denjë për të.





- Mos ndoshta ju nuk keni “përkrahjen” e politikanëve edhe për këtë kandidaturë?

-Ndoshta? JO. As që bëhet fjalë. Askush nuk do ta blejë belanë me para. Unë Avokat do isha shumë i bezdisur, sepse kur unë mendoj se kam të drejtë, i bie trenit me kokë.





- A është problem për këdo personalitet që nëse nuk ka “përkrahjen” e politikanëve nuk mund të zgjidhet në asnjë institucion kushtetues, edhe pse mund të gëzojë reputacionin dhe përkrahjen maksimale të qytetarëve?

- Ky është problemi i demokracisë shqiptare, i pseudodemokracisë. Këta politikanë duan gjithçka për vete. Këta duan kontroll absolut. Këta janë autorët e braktisjes që shqiptarët në mënyrë masive po i bëjnë vendit. Këta janë ata që fikën shpresat. Plot njerëz të ditur dhe me integritet vijnë vërdallë rrugëve, njëlloj si ata bunkerët me beton dhe hekur supercilësor, që nuk u përdorën asnjëherë dhe që i dhisnin kafshët. Profesionistë ka, po për ta s’ka angazhim.





- Atëherë, a mund të flasim për pavarësi të institucioneve Kushtetuese nga pushteti ekzekutiv?

- Një lloj pavarësie është për disa institucione. Po ato janë të varura nga ish ekzekutivi. Pra, nuk bëhet fjalë për pavarësi të garantuar nga ligji dhe vullneti i drejtuesve, po bëhet fjalë vetëm për institucione ende të pakontrolluara nga mazhoranca. P.sh. Shërbimi informativ, apo dhe një pjesë e gjyqësorit, etj. Mund të përmendim edhe institucione të pavarura, të përkushtuara në detyrat e tyre si Kontrolli i Lartë i Shtetit. Ka dhe institucione të tjera, po ato janë pak pa zë. Gjithsesi, mazhoranca ka instrumente që asaj të mos i hyjë gjemb në këmbë.





- Kush e ushqen frikën që në shoqërinë tonë, në debatin publik, nuk është kryetemë dhe kryeshqetësim problemi se ku janë groposur mijëra tonelatat e mbetjeve radioaktive, ndërkohë që shqetësohen mediat dhe drejtësia e vendeve përreth?

- Shqiptari gjithmonë e ka ngrënë turpin me bukë. Edhe në këtë rast. Anormaliteti është normaliteti ynë. Ne mbushim rrugët me flamuj skuadrash futbolli të kombeve të tjerë, po nuk pyesim për ardhmërinë e fëmijëve. Si të bësh protesta politike, si të bësh jo politike, gjithmonë nuk do dalin. Shpresojmë të na dalë për mirë kjo sjellje. Lidhur me mbetjet e rrezikshme është një muhabet pa vlerë. Ato kanë hyrë e do hyjnë. Ndoshta jo në këto përmasa që thuhet, po në përmasa të tjera gjithmonë. Tunelet e Librazhdit dhe Kukësit nuk kanë gojë të flasin.





- Mendoni se pasi u “zhdukën” në Shqipëri mijëra tonelata të mbetjeve radioaktive që u importuan nga Italia, ka ndonjë qytetar shqiptar që ende nuk e kupton se përse duhej të votohej nga kjo mazhorancë projektligji për “Plehrat”?

- Shqiptari nuk e kupton, madje i bën fresk qeverisjes. Ti i thua që kjo është e rrezikshme, ai të thotë ti je i SHQUP-it. Nuk e kupton, s’kemi çfarë t’i bëjmë, sepse, po ta kuptonte, nuk do kishte qeveri në këmbë sot. Shqiptari nuk do të kuptojë. Nuk do vetë. Ka vendosur ashtu.





- A mund të flasim për emancipim dhe kulturë demokratike të një shoqërie, kur nuk ka fare aktivitet dhe frymë sindikalizmi, siç po ndodh në Shqipëri?

- Emancipimi vjen nga protesta dhe dëshira për një jetë më të mirë. Emancipimi vjen nga mospranimi i të keqes. Me frymë, pa frymë, ne nuk duam as emancipim, as sakrificë.





- Përse ushqehet në Shqipëri perceptimi që integrimi i Shqipërisë në Evropë do të zgjidhë automatikisht problemet madhore si korrupsioni, drejtësia, kur shikojmë që edhe në Rumani, anëtare e BE, korrupsioni është problemi kryesor?

- E gënjejnë popullin si pa gjë të keq. I thonë që vettingu do jetë mana që do bjerë nga qielli dhe do na shpëtojë nga uria për drejtësi; i thonë që integrimi do na shpëtojë nga korrupsioni. Gjithsesi, sa më pranë Evropës të jemi, aq më shumë kushte mund të vërë ajo. Dhe kushtet të nxjerrin zbuluar. Prandaj u leverdis politikanëve tanë që të mos jemi në Evropë, se pakashumë do ketë ca rregulla, apo ca institucione më shumë ku do mund të ankohemi.





- Zoti Kristo, deputetë dhe kryebashkiakë të detyruar nga Ligji i Dekriminalizimit largohen nga mandati i tyre. Përse askush nga kryetarët e partive ende nuk pranojnë dhe nuk mbajnë asnjë përgjegjësi politike, që ata i bënë deputetë?

- Ka dy qëndrime: nëse e dinin dhe nëse nuk e dinin. Nëse e dinin, ata janë më kriminelë se sa ata që i kanë sjellë në pushtet, dhe kjo s’do mend. Nëse nuk e dinin, tashmë që e dinë duhej të mbanin një qëndrim. Duhej të kërkonin falje dhe ta fillonin lojën nga e para, në mënyrë të pastër. Por, as njëra, as tjetra. Nuk ka gjë më të pështirë se sa të flasësh për drejtësi, kur je vetë subjekt i drejtësisë.





- Duhen të bëhen publike dhe të ketë debat publik për kriteret përzgjedhëse të kandidatëve për deputetë në Listat e Partive Politike?

-Unë shpresoj që të mos ketë as kritere e të mos bëhet asgjë e tillë. Sepse nëse ndodh që jepen kritere dhe zgjidhen po njerëz të pavlerë, do jetë edhe më keq. Njeriu nuk matet me kritere. Është më mirë kur e dimë që të keqen e ka përzgjedhur vetë kryetari me doçkat e tij. Le të na kursejnë teatrin. Megjithatë, elita intelektuale e vendit duhet ta ngrejë zërin për këtë çështje, dëgjohemi ose jo. Unë dua, ne duam pastërti.





- Kryeministri Rama, në replikë me Opozitën, pasi dështoi seanca plenare për votimin e Vettingut për shkak se Opozita e bojkotoi parlamentin, tha: “Jeni të pashpresë, nuk i shpëtoni dot fshesës së Vettingut”. Ju pyes juve, si qytetar dhe intelektual: Vettingu, do të jetë fshesë, për t’u përdorur vetëm ndaj Opozitës? – siç deklaron kryeministri?

- Unë nuk jam brenda mendjes së të mëdhenjve, po rezultatet e mendimeve të tyre i kemi të qarta. Ndoshta dikush bërtet më shumë se të gjithë, sepse miza që ka nën kësulë është mizë kali. Vettingu për mua do ketë ndonjë rezultat vetëm nëse do të jetë vepër ndërkombëtare. Nëse jo, do kemi destabilizim.





- Zoti Kristo, si e shpjegoni, që këta zyrtarë të lartë që na qeverisin sot “nuk tremben” hiç që të nxjerrin publikisht as vilat që ndërtojnë me rrogën e shtetit?

- Ata nuk pjerdhin për drejtësinë, për popullin, për median, për elitat, për ndërkombëtarët, sepse shumicën e përfaqësuesve të këtyre palëve që përmenda i kanë në xhepat e tyre. Do ishte mirë që vetting, si ide, të fillonte me politikën, e më pas të kapte çdo aspekt të jetës sonë, mediat, shoqërinë civile, etj.





- Përse nguten ambasadorët dhe emisarët e BE që Vettingu të votohet nga ky parlament, të cilin e kanë pranuar që ka deputetë me rekorde kriminale?

- Ndërkombëtarët kanë investuar shumë në këtë proces. Gjatë 26 viteve të tranzicionit, çdo dështim ka firmën e ndërkombëtarëve. Ata mund të dështojnë përsëri, se për ta Shqipëria është thjesht rrogë. Ata nxitojnë dhe nuk bëjnë keq. Situata në Shqipëri është eksplozive dhe nga çasti në çast mund të kemi një ’97. Është dhe një simbolikë e bukur që kriminelët e parlamentit votuan kundër vetes së tyre. Boll votuan kundër nesh. Është si ajo kënga: Vrave veten me kollare...





- Si mund ta deshifroni deklaratën e Ministres së Jashtme të BE në Tiranë zonjës Mogherini se protesta e Opozitës pengon Vettingun dhe procesin e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në BE?

- Nuk jam kaq i zoti sa të deshifroj mesazhe kaq të mëdha. Po jam në mbështetje të opozitës. Nëse opozita fiton, ka shanse për një votim pak më të mirë. Dhe pak më mirë për mua është shumë mirë, në kohën kur jemi shumë keq.





- Ju çfarë rezultati prisni të arrijë Opozita me Protestën e saj?

- Nuk e di ca pret vetë opozita, po unë pres një proces zgjedhor, ku rezultati del për pak orë dhe pranohet për pak minuta. Pjesa tjetër për mua është e pakuptimtë.





- Sipas jush, kush e detyroi ambasadorin e ri të OSBE në Tiranë që të retushonte pohimin e tij publik, se “qarkullojnë në Shqipëri 2 miliardë euro nga trafikimi i Canabis, të cilat mund të blejnë votat dhe deputetët në zgjedhjet parlamentare”? Kjo është dygjuhësia e hipokrizisë diplomatike?

- Hipokrizi e mirëfilltë diplomatike që këtu pështyn dhe këtu lëpin. Ose ambasadori mori ndonjë koncesion, ose flet kot. Unë nuk kam nevojë të di çfarë thonë ambasadorët e huaj. Unë thjesht i respektoj ata si miq të mirë. Unë eci rrugëve të kryeqytetit dhe era e rëndë e hashashit më shpon hundët. Unë shoh lajmet e komshinjve dhe ato janë të mbushura me tonelata hashashi. Edhe po të jesh krejt derdimen e kupton që jo dy miliardë, po 20 miliardë euro pare të pista janë në lojë.





- Ju e keni frikën se zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit 2017 mund të blihen?

- Zgjedhjet janë të blera tashmë. Çështja është a do shiten?





- Keni pyetur ndonjëherë vetveten përse vetëm në Shqipëri kultivohet kaq masivisht Canabis, saqë trafikohen tonelata në vendet Evropiane, ndërkohë që në shtetet fqinje, Maqedoni, Kosovë, Mal të Zi, Serbi nuk ndodh ky fenomen?

- Jemi shtet i pashtet.





- Nëse ti do të blije 1.2 miliardë lekë aksione bankare, a do të justifikoheshe kaq “besueshëm” para prokurorisë për burimin e të ardhurave, siç u justifikua deputeti socialist?

- Nuk dua të shprehem për këtë çështje. Edhe unë ëndërroj 1 milion euro. Ëndërroj shumë, sepse ja lë ëndrrës këto para. Nuk arrij dot ta kuptoj këtë si diçka reale.





- Si qytetar dhe intelektual, a të është rritur besimi se u krye reforma në drejtësi, pavarësisht se edhe Gjykata Kushtetuese u jep tani pafajësinë edhe të dënuarve me burgim të përjetshëm për krime nga më të rëndat?

- Drejtësia ka qenë dhe është çështje letre, pra drejtësi në letër. Në realitet unë e di shumë mirë se çfarë është. Çdokush e di.





- Rastësi është që të dënuar të përjetshëm për krimet të rënda penale lirohen paraprakisht në prag të zgjedhjeve parlamentare?

- Duhet t’i mirëkuptojmë edhe vrasësit. Ata janë dhe të sëmurë fizikisht, ose të paktën shumica e tyre. Ata duhet të rehabilitohen. Gjynah që nuk punojnë në institucionet qendrore të vendit, se aty ata do ndihen më mirë. S’do kenë pse të kenë turp të paktën. Po, duke lënë shakatë mënjanë, them se kjo situatë është për Ginnes.





- Produkti zgjedhor në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 18 qershorit 2017 do të jetë rezultante e votës dhe vullnetit të elektoratit, apo shumë e aleancave para dhe pas zgjedhore midis PS, LSI dhe PD?

- Nuk ma ndjen fare për rezultatin e zgjedhjeve. Të fitojë kush të dojë. Mjafton të fitojë, jo të manipulojë fitoren.

- Faleminderit!





1

Zyrtarët e lartë nuk pjerdhin për drejtësinë, për popullin, për median, për elitat, për ndërkombëtarët, sepse shumicën e përfaqësuesve të këtyre palëve që përmenda i kanë në xhepat e tyre. Do ishte mirë që Vetting, si ide, të fillonte me politikën, e më pas të kapte çdo aspekt të jetës sonë, mediat, shoqërinë civile, etj

2

Emancipimi vjen nga protesta dhe dëshira për një jetë më të mirë. Emancipimi vjen nga mospranimi i të keqes. Me frymë, pa frymë, ne nuk duam as emancipim, as sakrificë

3

Unë eci rrugëve të kryeqytetit dhe era e rëndë e hashashit më shpon hundët. Unë shoh lajmet e komshinjve dhe ato janë të mbushura me tonelata hashashi. Edhe po të jesh krejt derdimen e kupton që jo dy miliardë, po 20 miliardë euro pare të pista janë në lojë

4

Nuk bëhet fjalë për pavarësi të garantuar nga ligji dhe vullneti i drejtuesve, po bëhet fjalë vetëm për institucione ende të pakontrolluara nga mazhoranca. P.sh. Shërbimi informativ, apo dhe një pjesë e gjyqësorit, etj. Mund të përmendim edhe institucione të pavarura, të përkushtuara në detyrat e tyre si Kontrolli i Lartë i Shtetit

5

Lidhur me mbetjet e rrezikshme është një muhabet pa vlerë. Ato kanë hyrë e do hyjnë. Ndoshta jo në këto përmasa që thuhet, po në përmasa të tjera gjithmonë. Tunelet e Librazhdit dhe Kukësit nuk kanë gojë të flasin

6

Shqiptari gjithmonë e ka ngrënë turpin me bukë. Edhe në këtë rast. Anormaliteti është normaliteti ynë. Ne mbushim rrugët me flamuj skuadrash futbolli të kombeve të tjerë, po nuk pyesim për ardhmërinë e fëmijëve

7