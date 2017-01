Noka, Ramës: I thoshe ‘i dashur Aleks” pse nuk i kërkove llogari për Haradinajn

Tensionet mes Kosovës dhe Serbisë dhe provokimet e shpeshta të kësaj të fundit kanë qenë shkak për replika dhe akuza në Kuvend.





Opozita i ka kërkuar llogari maxhorancës dhe kryeministrit Edi Rama për reagimet që ka pasur ndaj ngjarjeve të fundit, siç ishte arrestimi i kreut të AAK-së, ish-komandantit të UÇK-së, Ramush Haradinaj si dhe nisja e trenit nga Serbia për Mitrovicë.





Deputeti demokrat Flamur Noka ironizoi kryeministrin dhe miqësinë e tij me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vuçiç duke kërkuar një qëndrim të Shqipërisë mbi rastet e fundit.





“Kursejani batutat me cinizëm kur është fjala për Kosovën. Siç tha edhe kolegia Topalli keni mbajtur 3 orë fjalime dhe nuk u fol për çështjet që duhet. U arrestua Haradinaj, një luftëtar që vjen nga një familje që ka derdhur gjak për Kosovën, kryeministri reagoi me vonesë me 2 rreshta në Facebook. Kur takohej me Vuçiç i thoshte ‘i dashur Aleks’, pse nuk e mori në telefon t’i thoshte i dashur Aleks tërhiqni urdhër-arrestin.