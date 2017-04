Bogdani - Ramës: Boll me Fake News në TVSH po mbaje celularin hapur se do kesh një telefonatë...e di vetë ti!

Deputeti i Partisë Demokratike Gerti Bogdani ka reaguar ndaj lajmit në RTSH për takimin e Lulzim Bashës me eurokomisionerin Johannes Hahn.





Në një status në Facebook, Bogdani e quan Fake News lajmin e RTSH-së dhe sqaron Kryeministrin se çfarë ndodhi në takimin e Bashës me Hahn, ku vet deputeti Gerti Bogdani ishte i pranishëm.





Deputeti i PD ka edhe një mesazh për Edi Ramën, që gjatë ditëve në vijim të bëhet gati të presë telefonata nga Brukseli.





Mesazhi në Facebook i deputetit të PD Gerti Bogdani:

Nje sqarim per 'fake news' nga RTSH-ja dhe nga 'ngazellimin' e Kryeministrit sot per takimin e Bashes me Hahn!





E para - Ne pjesen me te madhe te takimit me Bashen, komisioneri Hahn ishte i vetem, i pa shoqeruar nga staf.





E dyta - Maja Kociancic nuk eshte zedhenese e tij, por zedhenese e Mogherinit, ish komuniste, sot socialiste, qe per rrjedhoje nuk mund te ishte prezente ne Kongresin e te Djathtes Europiane, EPP, ne Malte. Shefja e strategjise per mediat e komisionerit Hahn, eshte Annemarie Huber.





E treta, e verteta - lajmi i vetem ne kete rast, eshte fakti qe fatkeqesisht gazetare/korrespondente 'mercenare' te pushtetit u paguankan edhe nga taksat e shqiptareve si punonjes te RTSH!!!





PS. Mbase Rama kete e ka patur si lajm 1 Prilli, megjithese 1 Prill i ka patur te 4 vitet e qeverisjes!!! E kush genjen atehere?!?!