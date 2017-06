Një demokrat(i vetëm) tek socialistët

Nuk e di pse në 26 vjetorin e PS-së mori pjesë vetëm një demokrat. Dhe ky më liberali. Ose më normali midis demokratëve. Mjeku Halim Kosova. Dhe e ka mire kur thotë që, më shumë njoh brenda PS-së se PD-së. Sot PS-ja është një batalion njerëzish me xhaketa të kthyera. Kuadro nga teserat e bashkimeve profesionale, borizanët e propogandës, heronjtë e punës socialiste etj. Ose ekonomisë së përbashkët, ndërrmarrjeve që përfunduan në skrap. Aq sa sot e dëshmon përshembull pamja e atyre vagonave të lodhur të trenave. Që po i shesin lësëistat për qejf të tyre. Shkurt një Smt-ë e braktisur. Që fal një inati pervers karshi Berishës. Mban këmbë e duar lidhur një klasë të re nga etërit dhe militantët e vjetër. Kjo quhet rilindje. Për ata që nuk e dine, se çfarë janë xhaketat e kthyera, pasi tani rrobat janë me shumicë nga gabi deri tek sallonet firmato. Dhe të merresh me kthimin e një pale panatallonave përshembull, është çmënderui etj. Perversitet. Kush po pyet më për rroba.

Xhaketat e kthyera, një metode e djeshme. Pasi i dilte boja teritalit nga përdorimi i gjatë.. Të zinjtë baballarët tanë, punëtorët. Shkonin tek mjeshtrat e gjilpërës dhe hekurit, rrobaqepësit. Dhe ata i shqepnin me kujdes, e i qepnin prapë Se sa i vente kostoja një xhakete, kjo nuk kishte asnjë rëndësi përballë betimit të na rrojë partia. Shkurt i kthenin faqen teritalit. Mallit të lakmuar në socializëm. Çfarë të bënin.

Një pjesë e këtyre xhaketave të kthyera, janë me shumicë sot tek PD-ja. Mirëpo për të na mbushur mendjen se janë me të vërtetë demokratë. Bëjnë karshillëk nga distanca. Madje postojnë statute kundër PS-së. Historisë së saj. Dhe një e më dy përmendin faktin se si kjo parti është pjellë e partisë së punës. Një strategji kjo, kaq efikase sa të bën t’i bjesh murit me kokë. Pasi jemi me shumicë të konsiderueshme si popull që e hamë sapunin për djath. Kaq bukur na driblojnë me top e pa top, sa edhe na dhimbset Halimi i vetëm aty. Edhe na habit. Edhe na vjen për ta përshëndetur, edhe për të qarë. Pasi na është krijuar përshtypja se, një socialist a një demokrat në oborrin e shoqi, shoqit. I ngjan sikur pranisë së një arabi në oborrin e një çifuti dhe anasjelltas. Dhe se kemi për gjë të pyesim, ore vëlla, a hahet buka e socialistit? A hahet buka e demokratit? Vërtetë kush e ka provuar?

Po dashuri (me që jam mashkull) a bëhet me një socialiste?

Shkurt edhe na ha, edhe na kërruhet.

Po nuk kemi se si ja bëjmë. Se na i kanë futur thellë tashmë. Na kanë infektuar qerratenjtë.

Demokrati i vërtetë shkon në festë, e, i uron socialistët. Dhe fal Zotit është mjek. I ndimoftë. Kurse demokratët socialkomunistë. Buçkot, bëjnë statute me gjak, me zi, me krime. Triumfatorë që na i kanë futur sa krahu. Ta mbajmë me shëndet.