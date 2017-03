Nishani me homologun maqedonas: Shqiptarët faktor shtetformues, do mbështes kërkesat e tyre

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, në kuadrin e pjesëmarrjes në Forumin e 5-të Global të Baku-së, zhvilloi sot takime të veçanta dypalëshe me Presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, Presidentin e Maqedonisë, Gjorge Ivanov si dhe Presidentin e Gjeorgjisë, Giorgi Margvelashvili.





Në takimin me Presidentin e Maqedonisë, Gjeorge Ivanov, Presidenti Nishani shprehu qëndrimin e Shqipërisë për marrëdhënie të mira, miqësore e bashkëpunimi me të gjitha vendet e rajonit, përfshirë fqinjën e drejtpërdrejtë, Maqedoninë.





Duke iu referuar situatës paszgjedhore në Maqedoni, Presidenti Nishani shprehu shqetësimin për situatën e përgjithshme politike dhe marrëdhëniet ndëretnike atje, si dhe theksoi tentativat për ta transferuar krizën nga domeni politik në atë etnik, mund të ketë pasoja të rënda për të gjithë.





Kreu i Shtetit theksoi gjithashtu se, Shqipëria asnjëherë nuk ka ndërhyrë dhe nuk ndërhyn në punët e brendshme të një shteti tjetër, dhe aq më pak të vendeve fqinje. Lidhur me shqiptarët që jetojnë në Maqedoni, Presidenti Nishani theksoi se ata janë një faktor shtetformues dhe Shqipëria do t’i mbështesë në kërkesat e tyre legjitime për respektim dhe zbatim të plotë të Marrëveshjes së Ohrit.





Në takimin me Presidentin e Azerbajxhanit Aliyev, Nishani shprehu kënaqësinë për marrëdhëniet shumë të mira e miqësore mes dy vendeve si dhe vullnetin e palës shqiptare për t’i çuar më përpara dhe intensifikuar edhe më shumë ato, veçanërisht në kuadrin e bashkëpunimit ekonomik.





Duke vlerësuar rolin personal të Presidentit Aliyev në forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve, Presidenti Nishani nënvizoi gjithashtu se falë vullentit të përbashkët dhe mundësive reale që ekzistojnë, marrëdhëniet mes dy vendeve mund të pasurohen më shumë me shkëmbime vizitash në nivel të lartë. Me një theks të veçantë për bashkëpunimin ekonomik, Presidenti Nishani u shpreh se: “Projekti i gazsjellësit TAP po zbatohet me shumë sukses në pjesën e territorit shqiptar dhe do të hapë perspektiva të tjera bashkëpunimi mes dy vendeve, me mundësi shtrirjeje më pas edhe në vende të tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor.”





Kreu i Shtetit e siguroi Presidentin Aliyev se kompanitë azere janë shumë të mirëpritura për të eksploruar tregun shqiptar dhe mundësitë e bashkëpunimit apo të investimit në Shqipëri. Gjithashtu, të dy Presidentët shprehën interesin dhe gatishmërinë për të nxitur më tej bashkëpunimin ekonomik e tregtar dhe kontaktet e drejtpërdrejta mes kompanive të biznesit mes dy vendeve, njoftojnë burime zyrtare nga zyra e shtypit pranë Presidencës.





Në takimin me Presidentin e Gjeorgjisë, Giorgi Margvelashvili u bisedua për forcimin e marrëdhënieve të përbashkëta, bazuar në vizionin, vlerat dhe interesat e përbashkëta, ku një vend të veçantë zuri interesi për çështjet e sigurisë në rajonet ku dy vendet bëjnë pjesë.