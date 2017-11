Nis sot operacioni për ujin, Rama: Do veprojmë si me dritat, kush vjedh do të…

Kryeministri Edi Rama Pritet do të prezantojë sot operacionin kundër vjedhjes së ujit. Një operacion i tillë do të bëhet me dy faza, ku në të parën do i lihet në dorë vetë qytetarit të shkojë të paguaj faturat dhe të lidhë një kontratë të rregullt për konsumimin e ujit; ndërsa në fazën e dytë, do të veprohet ashtu si me energjinë elektrike. Në këtë fazë do të bëhet verifikimi në çdo banesë apo objekt për të kontrolluar lidhjet e paligjshme.





Faza e dytë e këtij operacioni do të nisë vitin e ardhshëm dhe do t’i ngjajë atij të energjisë elektrike, ku dënimet mund të arrijnë deri në heqje lirie.