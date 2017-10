Nikolla: Planet vjetore të shkollave në bashkëhartim me prindërit

Planet shkollore do të jenë unike, të standardizuar, transparente dhe jo më kopje formale planesh të hartuara në zyrat e drejtorëve të shkollave





Bashkëhartimi me prindërit i planeve vjetore të shkollave është nisma e re e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, e cila ka nisur këtë fillim-viti shkollor dhe synon të kthehet në një traditë në sistemin arsimor shqiptar, në kuadër të transparencës dhe mirëqeverisjes së institucioneve arsimore, përmes angazhimit të përbashkët të personelit arsimor dhe prindërve të nxënësve. Për të ndjekur nga afër procesin e bashkëhartimit të planit vjetor të shkollës së mesme “Shtjefën Gjeçovi” në Laç, Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë znj. Lindita Nikolla iu bashkua mësuesve dhe prindërve të nxënësve të kësaj shkolle.





Në fjalën e saj Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Lindita Nikolla cilësoi që ky proces është mjaft i rëndësishëm, pasi nga tani e në vazhdim planet shkollore do të jenë unike, të standardizuar, transparente dhe jo më kopje formale planesh të hartuara në zyrat e drejtorëve të shkollave.





Nikolla theksoi që sa më shumë mësuesit e prindërit të punojnë së bashku, duke ndarë e zhvilluar përgjegjësi, aq më shumë arritjet e fëmijëve bëhen të dukshme dhe aq më shumë u shërbehet nxënësve me cilësinë e merituar në arsim.





“Në të gjithë Shqipërinë ne kemi ndërmarrë një nismë e cila garanton që planet shkollore do të jenë produkt i një pune të përbashkët mes mësuesve dhe prindërve, duke eliminuar praktikën e deri tanishme të hartimit të planeve në mënyrë rutinore, sepse sa më shumë prindërit e mësuesit të jenë bashkë për të ndarë e zhvilluar përgjegjësi të reja aq më shumë arritjet e fëmijëve bëhen të dukshme dhe aq më shumë ne u shërbejmë fëmijëve tuaj me cilësinë e merituar në arsim. Ky është një angazhim real për përmirësimin e veprimtarisë së shkollave, sepse i garanton çdo prindi të jetë në dijeni se çfarë po ndodh me procesin e dijes në çdo klasë të këtij gjimnazi, sa aktivitete janë programuar në kuadër të këtij plani, si do të zbatohen këto aktivitete dhe sa i shkojnë përshtat talentit por edhe cilësive të tjera të fëmijët tuaj këto aktivitete dhe ky plan”.





Gjithashtu nga gjimnazi “Shtjefen Gjeçovi” në Laç Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Lindita Nikolla, përsëriti angazhimin e qeverisë shqiptare për të mbështetur mësuesit dhe për të qenë krah tyre në përmbushjen e misionit fisnik të përçimit të dijes.