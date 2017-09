Nga “oraret e gjimnastikës”, tek refuzimi i vizës në SHBA, Rama flet për Gramoz Ruçin

Kryeministri Edi Rama ka rrëfyer mbrëmjen e sotme në Top Story se Gramoz Ruçi është zgjedhja më e mirë që mund të kishte bërë ndonjëherë në krye të Kuvendit. Rama mohon gjestet e ambasadorit Donald Lu, që u pa të vërë kufjet teksa fliste Ruçi. Sipas tij, edhe mohimi i vizës për në SHBA në 2005 ka qenë një gabim.





“Si nuk doli një klub mediatik dhe të thotë një të vërtetë të thjeshtë: Gramoz Ruçit i është refuzuar një vizë në SHBA në vitin 2005, dhe më pak se dy muaj më pas u ftua në kongresin e Partisë Republikane dhe iu dha viza. Ajo ftesë është shprehje e së vërtetës se me atë refuzim, u bë një gabim. Po ju them se Ruçi do vizitojë Kongresin dhe Senatin Amerikan. Këtu çështja është për çfarë na kanë zgjedhur njerëzit”,- tha ai.