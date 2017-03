LSI dorëzon kërkesën në KQZ për tu regjistruar në zgjedhje

Lëvizja Socialiste për Integrim ka dorëzuar kërkesën në KQZ për tu regjistruar për zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit.





Me këtë veprim, kjo forcë politike shuan zërat për mospjesëmarrje në zgjedhje, edhe pse nuk e ka artikuluar një gjë të tillë.





LSI i bashkohet partive të tjera të cilat tanimë janë regjistruar në KQZ.