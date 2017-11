Nesër do të lexoni/ Pas 3 vitesh do të kuptojmë të vërtetën mbi vetingun dhe krizën morale politike

Aurel Plasari, anëtar i Akademisë së Studimeve Albanologjike, studiues dhe shkrimtar i ftuar në emisionin ‘Studio e Hapur’ të gazetares Eni Vasili, shprehu pikëpamjet e tij mbi situatën politike në vend, drogën, krimin dhe rolin e ambasadorëve ndërkombëtarë në procesin e reformës në drejtësi.

-Profesor, dua ta fillojmë këtë bisedë së bashku me një çështje të aktualitetit. Nuk e di nëse ndoqët vetëm disa orë më parë, lajmin se policia ka ndaluar një person që posedonte patentat e konfirmuara si origjinale të Sajmir Tahirit, ka pushtuar disi mediat. Ndërkohë që çështja Tahiri ka pushtuar mediat për më shumë se se dy javësh. Nuk e di e keni ndjekur si tematikë së pari?

Po, e kam ndjekur sigurisht.

-Ju ka shqetësuar dhe çfarë ju thotë ky lajm i ditës së sotme?

Ky lajm është një lloj sensacioni, të themi për gazetarët. Për njohurinë time është një gur mozaiku i një çështjeje shumë të madhe, të rëndë, e cila nuk do të mbyllet. Çështja ka një element shumë problematik brenda që nuk është bërë publik dhe për këtë arsye, shërbimet ndërkombëtare këtë çështje nuk e mbyllin. Sikur kryeshërbëtori Edi Rama ta dinte këtë element nuk do ta merrte në mbrojtje të dyshuarin.

-Ju profesor e dini këtë element? Nëse e dini, a mund të na e thoni?

Por, e kuptoj që Prokuroria e Republikës së Shqipërisë ose prokurorët italianë nuk e kanë vënë në dijeni të të gjithë elementëve. Njëri prej atyre elementëve e bën çështjen të pambyllshme, pjesa tjetër është e juaja e gazetarëve.

-Surprizë..A mund të na thoni diçka më shumë se kaq?

Jo, pjesa tjetër është e gazetarëve, nuk më takon mua. Por e them që kur të konstatoni, që nuk u mbyll dhe do vijojë me problematika të tjera, do më kujtoni që e kam thënë.

-Kur thoni e pambyllshme e keni fjalën për Saimir Tahirin apo shkon më tej sesa Tahiri?

Besoj që shkon më tej...

-Deri te kryeshërbëtori?... Më lini ta bëj këtë batutë

Jo, nuk është çështje te personat që shkon, nuk është çështje vetëm e drogës. Është çështje përtej drogës.

-Na bëtë gjithmonë e më shumë kurioz, a mund të na thoni diçka më shumë? Çfarë ka përtej, më keq sesa droga, armët?... nuk e di, nuk më vjen në mendje...

Ka elementë të tjerë që gradualisht do dalin. Ja nesër, pasnesër do dalin gazetarë të specializuar dhe t’i vënë në dukje ato elemente.

-Pra, ju po thoni që lajmi i ditës së sotme është thjesht një pazëll që ndriçon paksa..

Një gur në mozaik, por nuk çon në ndonjë gjurmë të rëndësishme. Nuk është jahti, makina gjurma e rëndësishme. Është një nga gjurmët, sigurisht dhe nuk do na shkonte ta diskutonim e stërhollonim më tej.

-Mendoni se do jetë kjo çështja me të cilën do fillojë i ashtuquajturi veting? Po hyj këtu të flas për vetingun pasi ju e keni trajtuar dhe më ka ngelur në mendje.

Kjo çështje është jashtë vetingut