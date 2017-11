Nesër do të lexoni/ Albana Vokshi për koncesionet në shëndetësi: Reforma të nisë nga abuzuesit

Për më shumë nesër në gazetën Telegraf

Katër koncesionet e dhëna nga qeveria Rama në katër vitet e parë të qeverisjes së tij, janë konsideruar vjedhje e hapur nga ana e opozitësDeputetja demokrate Albana Vokshi, hedh akuza të forta ndaj qeverisë Rama, lidhur me firmosjen e katër kontratave koncesionare në shëndetësi. Sipas Vokshit, Rama dhe ish-ministri Ilir Beqaj, i kanë shërbyer një grushti të caktuar njerëzish, duke përfituar në dëm të shëndetit të qytetarëve. Po kështu deputetja e Partisë Demokratike, e cila ka qenë gjithmonë kundër këtyre koncesioneve, duke dhënë edhe shifra konkretë të abuzimit, shprehet se reforma në drejtësi duhet të nisë pikërisht nga abuzuesit e këtyre përmasave.Bazuar në informacionet, shuma totale e katër koncesioneve (PPP – Partneritet Publik Privat) në shëndetësi është shumë më e madhe. Arrin në rreth 400 mln Euro. Por duhet të kemi parasysh që disa prej kontratave të koncesioneve nuk kanë tavan por vetëm dysheme për pagesat. Pavarësisht asaj që qeveria ka deklaruar si vlerë totale të koncesioneve, pothuajse në të gjitha rastet, ato janë vetëm shumat minimale që i garantohet koncesionarit privat. Faturat reale të tyre mund të jenë shumë herë më të larta, duke ju siguruar fitime marramendëse abuzive koncesionarëve, e nga ana tjetër duke mos sjellë praktikisht pothuajse asnjë përfitim real për qytetarët.Janë tashmë të njohura për të gjithë abuzimet si me mënyrën e prokurimit, kontraktimit por edhe të implementimit të të famshmit Check-up “falas” që i ka shkaktuar dëme të konsiderueshme buxhetit të shtetit. Vetëm në 2015 koncesionari përfitoi rreth 1.7 mln Euro pa kryer asnjë analizë. Nëse llogarisim edhe faktin që një numër i konsiderueshëm analizash mund të jetë fiktiv (të vdekur ose qytetarë që kurrë s’e kanë bërë Check-up) fitimet për koncesionarin janë shumë herë më të mëdha. Ndërkohë analizat bëhen me infrastrukturën dhe stafin e qendrave shëndetësore. Madje infermierët e qendrave shëndetësore punojnë 3–4 orë në ditë për llogari të Vilmës. Por pavarësisht se Rama ka kushtëzuar pothuajse çdo shërbim të shtetit me bërjen e Check-up, pa frikë sot mund të themi që CHECK-UP ka dështuar. Analizat e Check-up bëhen vetëm nga 20-25% e qytetarëve. Qytetarët e kanë braktisur Check-up. Edhe ekspertë ndërkombëtarë ditët e fundit e kanë konsideruar koncesionin e Chek-up jo vetëm të dështuar, por edhe përdorim i gabuar i fondeve buxhetore. Qeveria duhet ta anulojë koncesionin e Check-up dhe paratë t’i investojë në sektorin publik.Sa i takon...