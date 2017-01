Ndryshon ligji për Gjykatën Administrative, kur mund të ankimohen vendimet

Në kuadër të reformës në drejtësi, ndryshime do të pësojë dhe ligji për Gjykatën Administrative. Projektligji përbëhet nga 7 nene. Në nenet 1 dhe 2 të projektligjit parashikohet shfuqizimi i një shkronje dhe i disa neneve të ligjit aktual, pasi organizimi dhe funksionimi i gjykatave, rregullohen tashmë në ligjin nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, ndërsa emërimi, shkarkimi dhe përgjegjësia disiplinore dhe procedimi disiplinore parashikohen ligjin nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” dhe në ligjin nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”.





Gjithashtu në nenin 2 të këtij projektligji, shfuqizohen të gjitha dispozitat ligjore që parashikojnë emërimin, shkarkimin, procedurën për shpalljen vakant për ndihmësit ligjor në Gjykatën Administrative të shkallës së parë dhe atë të Apelit, pasi të gjitha këto aspekte kalojnë në kompetencë të KLGJ. Në nenet 3 dhe 4 parashikohen disa saktësime lidhur me kompetencën juridiksionale për mosmarrëveshjet në fushën e marrëdhënieve të punës të nëpunësve civilë ose nëpunësve civilë gjyqësorë, si dhe mosmarrëveshjet kontraktuale të natyrës së të drejtës private.