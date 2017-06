Nasip Naço: Mbështetja juaj është vlerësim për LSI

Kryesuesi i listës së LSI-së për qarkun e Beratit, Nasip Naço ka zhvilluar takime të shumta në Berat.

Mbyllja e fushatës në nivel qarku do të jetë më : Date 21 /06/2017 ora :18.00 në Kuçove ! Ora 19.00 në Berat! Datë 11 /06/2017 ora : 18.00 takim me mbi 700 anetare të LRI në Kuçove! Ora 19.00 takim me rreth 2000 gra LGI në sheshin e qytetit në Berat! Date 11 /06/2017 ora : 18.00 takim me mbi 700 anetare të LRI në Kuçove! Ora 19.00 takim me rreth 2000 gra LGI në sheshin e qytetit në Berat! Date 7 /06/2017 ora : 18.00 takim me rreth 600 gra LGI në Kuçove! Ora 19.00 takim me rreth 1500 te rinje LRI para pallatit te Kultures Berat! Ne këto takime do të jetë i pranishem edhe Ilir Meta! Mbështetja juaj është vleresim për LSI dhe ILIR METEN dhe përgjegjësi për mua !