“Na kontrolluan si terroristë”, Berisha: Doganieri i kërkon alkool shoferit

Ish-kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari dixhital, i ndodhur në një autobus që po futej në Shqipëri.





Sipas Berishës, doganieri i kërkon alkool shoferit ose në të kundërt do e mbantë deri të nesërmen në doganë. Pasagjeri thotë së i ka kontrolluar të gjithë pasagjerët dhe turistët si të ishin terroristë.





STATUSI I BERISHËS





Pasagjeri dixhital denoncon:





Doganierin që i kërkon alkool shoferit të autobusit me kërcënimin se mund t’i mbajeë deri nesër pasagjerët në doganë! Sb