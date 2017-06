Monika Kryemadhi zbulon sondazhin e LSI: Ne jemi rrotë më rrotë me PS, kurse PD…

E ftuar në emisionin “Përballë” në TVSH, nënkryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi hedh poshtë sondazhet e publikuara deri më tani në mediat shqiptare dhe thotë se ato janë larg së vërtetës. Ajo shkon deri aty sa i quan ato sondazhe të Sorosit.

Duke folur për një realitet ndryshe, Monika zbuloi edhe sondazhet e LSI-së, të cilat tregojnë se forca që ajo përfaqëson ësdhtë rrotë më rrotë me PS-në, ndërsa PD-ja është me PDIU-në.

“Sondazhet e paguara nuk i besoj. Sontazhet e Soros morën në qafë edhe Hilary Clinton, jo më Edi Ramën. Nga sondazhet tona, tregohet se jemi rrotë më rrotë me PS dhe PD-ja është në konkurencë me PDIU”,- u shpreh ajo.

Me datë 25 qershor shqiptarët do të shprehin vullnetin e tyre në kutitë e votimit. Por 25 ditë më parë në 18 maj u arrit një marrëveshje dhe në shkurt kjo marrëveshje synoj që z. Basha të ishte brenda, z. Rama të qëndronte lart, z. Meta poshtë dhe të gjithë të tjerët jashtë. Sot kam të ftuar një zonjë të fortë të LSI-së. Një zonjë e fortë që nuk pranon të bëhet zonjë e parë e vendit. Mirëmbrëma znj. Kryemadhi dhe mirëserdhët në emision.



Mirëmbrëma dhe faleminderit shumë për vlerësimin, por do të thoja që të gjitha shqiptaret zonja të forta janë dhe mundohet që me ato mundësitë e veta ta përballojnë.

Të gjitha shqiptaret të forta janë, por asnjë nuk është Zv.kryetare e LSI dhe Zonjë e Parë?

Unë mendoj se akoma nuk kemi stadin për të pasur një Zonjë të Parë. Momentin kur Presidenti votohet nga populli besoj se atëherë do të jetë një institucion që do të jetë i detyrueshëm.

Zakonisht Zonjat e Para japin një shembull të bamirësisë, nismave sociale...

Unë them ndoshta kjo është një lloj instrumenti për t’i rifutur në jetën politike ose si element të jetës politike shoqërore, kulturore.

Ka plot femra që dëshironin të futeshin në politikë, por e kanë shumë të vështirë dhe ka plot zonja që e kanë të vështirë të bëhen Zonja të Para. “LSI është një fushatë që në themel të saj ka dashurinë për vendin. Do ta mbyll me një fjali kur urova djalin tim: “Dhuroni dashuri pafund sepse ajo do të kthehet përsëri tek ju”. Kjo është fjala juaj në Konventën Kombëtare më 3 maj. Ku shkoi dashuria dhe qetësia e LSI në këtë fushatë?

Dashurinë e kemi prapë ne.

Por nuk e shprehni publikisht?

Jo e shprehim edhe publikisht sepse dashuria nuk është ndaj individëve. Dashuria ndaj individëve është dashuria që ti ke ndaj rrethit tënd. Është një miku jonë që thotë njerëzit që dua më shumë rri më pak, por dashuria për zhvillimin për të ecur përpara nuk ndalon. Ndërsa qetësia ecën bashkë edhe me entuziazmin, ecën bashkë edhe me “agresivitetin” e gjërave, të fushatës, të cilat përballë provokimeve, përballë po themi gjenocidit politik...

Genocid është një fjalë që përdoret për shtresa popullsi që zhduken, për popuj dhe kombe. Fjala genocid është përdorur për Armenët dhe për Holokaustin. Si e përdorni fjalën gjenocid në Shqipëri?

E përdor fjalën genocid, sepse po të shikosh mënyrën sesi është kalkuluar dy partitë e vjetra politikisht kundër LSI, drejt kësaj është, zhdukjen e saj.Pra po të shikosh edhe marrëveshjen e saj, ku unë jam një nga personat e parë që e kam uruar marrëveshjen për futjen e PD në procesin zgjedhor gjë që ishte shumë e rëndësishme për vendin, për stabilitetin, për politikën. Por marrëveshje e dukshme është shumë e mirë.

Fjalët e përdorura genocid, Gestapo janë shumë të rënda? Janë shumë të rënda për një fushatë elektorale?

Jo, nuk janë të rënda ato çdo ditë e më shumë po bëhen prezente. Po të shikosh mënyrën sesi persekutohen sesi shqyhen zyrat e shtetit, për të hequr njerëz nga puna. Kur ndërkohë janë dhënë direktiva ose është dhënë vendim Gjykate, vendim i Departamentit të Administratës Publike që ti si ministër je për të mbikëqyrur që nuk përdoret administrata, por nuk je si ministër për të shkarkuar administratën. Pra të gjithë këtë fushatë të madhe në katër vjet që ne kemi trumpetuar reformën në administratën publike ne e kthyem në një lojë pazaresh, spastrim etnik, spastrim politik.

Biem dakord që fokusi kryesor është për të pastruar njerëzit e LSI dhe për të ngulitur tek elektorati idenë që LSI nuk është më si më përpara. Nuk mund të luajë kartën e punësimit, çfarë do rezultati që të jetë ne do të jemi në pushtet?

Faktikisht është një lloj perceptimi që vjen si rezultat i kohës televizive që ti kushtohet kësaj çështje. LSI fuqinë nuk e ka tek të punësuarit. Se gjithë administrata shtetërore 85 mijë veta ka të punësuar nga Presidenti bashkë me pushtetin lokal, të gjithë bashkarisht, me mësues, me pushtet lokal.

Bashkia e Tiranës nuk është e përfshirë në listën e buxhetit të shtetit?

Bashkia e Tiranës ka 3 mijë veta është e përfshirë në thesar, jo në buxhet të shtetit. Arsimi ka nja 17-18 mijë, policia ka 9 mijë, Shëndetësia ka diku te 18 mijë, Ministritë kanë 110 persona. Pra në total nuk janë më shumë se 85 mijë. Në një pyetësor që mora nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve paguante të gjithë administratën rreth 135 mijë, ku këtu bëhej fjalë dhe për ata që kishin fituar pagat nëpër gjyqe. LSI ka marrë 260 mijë vota. Po socialistët ku janë në punë? Po demokratët ku janë në punë?

Nuk është thjesht aritmetikë, por është dhe kimi elektorale. Në Shqipëri fushatat e shkuara, firmat private janë detyruar të punësojnë njerëz në këmbim që në të ardhmen do të marrin tender. Këtë nuk e mohoni dot?

Te firmat private mund të bëjnë çfarë të duan. Por ke kompanitë shtetërore, ministri. Tjetër është kur është me buxhet bashkie dhe me u marr me kontratë provizore. Për shembull tatimet kanë marrë njerëz 6 muaj me kontratë, të cilët bëjnë hedhjen e të dhënave në sistem.

Sa kohë që Ilir Meta ishte Kryetar i LSI ai sillej dhe fliste si President. Kujtoj këtu kontributin në reformën në drejtësi, në seancën e famshme të 21-22 korrikut. Mirëpo sa u zgjodh President, flet, vepron, si kryetar i LSI?

Ky është perceptimi juaj individual. Të gjithë njerëzit u kujtuan dhe përmendën që Ilir Meta është President, kur Ilir Meta tha: “Unë nuk dekretoj asnjë qeveri që prek votën, asnjë ministër, Kryeministër që prek votën e shqiptarëve”.

Çfarë mund të kërkojë një politikan më shumë se kaq në karrierën e tij sesa postin e Presidentit të Republikës? Nuk besoj që kërkon të bëhet Papë?

Ilir Meta është një nga njerëzit më modest në politikë. Kontradiktat politike mes nesh janë shumë të mëdha përsa i përket qëndrimeve politike që herë pas here ai ka mbajtur në raport qoftë me PS, qoftë me PD. Por di të them këtë që është një ndër politikanët më modestë, i cili ka luftuar dhe çdo gjë e ka fituar me mund dhe me djersë. Duke patur parasysh që në 13 vitet e krijimit të LSI ka qenë një nga politikanët më të sulmuar pafundësisht...

Dhe i ka mbijetuar marrëveshjeve të mëdha?

Ka dhe një avantazh, por media nuk ka qenë e vëmendshme. Është i vetmi politikan që është përballur me drejtësinë dhe nuk ka mbyllur asnjë çështje ligjore, as me indiferencë, as me raport mjekësor, as me procedurë. Por është përballur që ta çojë deri në themel çështjen.

Presidenti i zgjedhur i Republikës është vënë në krye të fushatës elektorale, në fakt që ka ngjallur reagime, por kjo nuk është se e ka zmbrapsur. Nuk e ka ngritur Petrit Vasili fushatën aty ku duhet apo jeni ju hallka që çaloni?

Meqenëse më përmende fjalimin tim, unë kam thënë që: “Uroj ta kalosh me sa më pak dhimbje largimin nga LSI”. Emocionet bëjnë të veten, dashuria për të rinjtë dhe mirënjohja që ai ka për LRI e bën që ai do të jetë një lloj stimuluesi, promovuesi i tyre, duke patur parasysh që politika shqiptare ka nevojë për individë të rinj. Ndoshta edhe pse njerëzit janë skeptikë, pse janë të rinj, unë do të thoja se kanë nevojë për këtë gjë.

Ka ngjallur reagime të tipit “ne të bëmë kryetar shteti me besimin për të qenë figura mbi palët që i duhet vendit dhe jo për të parë si figurë përçarëse”?

Po Edi Ramën kush e bëri Kryeministër....? Me votat e kujt u bë Edi Rama Kryeministër katër vjet? Që bëri koncensionet, që mbolli drogën, që solli plehrat, që bëri politizimin e administratës, që kriminalizoi policinë.

“Je President i zgjedhur edhe me votat tona, ose na kthe votën dhe bëj ç’të duash...”

Po Edi Rama, me votat e kujt u zgjodh kryeministër? Është e njëjta gjë.

Në këtë fushatë LSI tonet kritike, akuzat, sulmet dhe epitetet që ju përmendët i ka kundër PS. PS me deputetët e vetë bëri që kryetari i LSI të bëhet president i Republikës. Mosmirënjohje apo mosdashje e këtij posti?

Ne këto akuza i kemi ngritur ndaj PS që nga ministri Manjani, që Kryeministri e shkarkoi. Më pas Luan Rama foli në shkurt në Konventën e LSI Tiranë për kanabizimin e Shqipërisë. Më pas kam vazhduar unë në takimet me të rinjtë në Pezë për kanabizimin e Shqipërisë dhe rinisë shqiptare. Deklaratat tona për kanabizimin nuk kanë të bëjnë për fushatën elektorale. Kanë thuajse një vit. Pa llogaritur bisedat javë për javë midis Edi Ramës dhe Ilir Metës.

Në këtë fushatë kryeministrit i pëlqen të flasë gjithë kohës për timonin. Ju i keni kujtuar që në makinën e qeverisë Rama më të rëndësishmet kanë qenë frenat, se përndryshe do binin në greminë. Tashmë ju kërkoni me doemos timonin, kur sondazhet paraprake ju mbajnë ende larg këtij pozicioni.

E them gjithnjë: sondazhet e paguara unë nuk i besoj. Sondazhet e Sorosit morën në qafë Hillari Klintonin dhe jo më Edi Ramën në Shqipëri, që jemi sa një fshat i vogël i Amerikës. Kështu që unë nuk i besoj sondazhet, pasi kemi edhe ne sondazhet tona.

Ju i keni të paguara?

Jo, të jenë të paguara unë ju paguaj ju në TV dhe ju them nxirreni sondazhin tim. E bëj për veten time, për të parë ku duhet të shikosh, ç’duhet bërë për njerëzit që duan të votojnë për ne. Sondazhet i bëjmë për hartimin e programeve. E vetmja parti politike që ka program elektoral të detajuar është LSI. Unë nuk kam parë program elektoral, as të njërës as të tjetrës. Kam parë vetëm dy spote publicitare. Njëri pi kafe nga zyra e vet, tjetri thotë kam studiuar në Holandë, jam më i mirë se gjithë të tjerët, me votoni mua. Spoti i LSI, që s’ke as Petrit Vasilin, as Ilir Metën, por ke disa të rinj që u thuhet se ky është shansi juaj, merrni fatet tuaja në tonë, drejtojeni këtë vend.

Pajtohem me ju që një gjë e shkruar ekziston. Pyetja ime ishte: çfarë thonë sondazhet për LSI-në?

Thonë që jemi rrotë më rrotë me PS-në dhe që PD është në konkurrencë me PDIU-në.

E vetmja konkurrencë që shoh është se në iniciale ka PD dhe njëra dhe tjetra.

Nëse nuk do të kishim këtë dashuri të madhe që kanë Rama dhe Basha, sepse ne e shikojmë PD dhe PS kanë neveri të paparë në terren. LSI bëri koalicion me PD në 2009-n dhe më pas erdhi liberalizimi i vizave. Ilir Meta ka qenë Ministër i Jashtëm madje në atë kohë. Kur bëmë koalicion me PD u ngrit PS dhe na akuzoi si tradhtarë. Kur u bëmë me PS u ngrit PD dhe na akuzoi. Këta s’paskan pasur hall parimesh, këto paskan pasur hall se nuk ë bënin dot bashkë koalicionin.

A keni ndonjë vlerësim për bashkëpunimin PS-LSI?

Sigurisht që kam vlerësim. Marr shembull Bashkinë e Tiranës dhe bashkëpunimin aty.

Flas për nivel qendror...

Qeverisja PS-LSI në vende të caktuara ka funksionuar, sepse ka të bëjë me individin dhe mentalitetin.

Nuk pyes për pushtetin lokal. Nuk më duket normale që kryetarët e bashkive janë në fushatë, pasi janë votuar një herë.

Edhe në 2013-n ishim koalicion me PS-në, por luftën në terren për vota PS na e bënte. Kjo është e njohur.

Nga pikëpamja e interesit të publikut është një moment bilanci katërvjeçar për këtë bashkëpunim. Keni ju një vlerësim për bashkëpunimin LSI-PS në nivel qendror?

Nuk vlerësoj asgjë. PS nuk ka qenë transparente dhe aspak e sinqertë. Ka qenë jashtë normave më elementare të komunikimit qoftë njerëzor, qoftë edhe politik. Dëgjoj zëdhënësit e PS-së që sulmojnë Ministrinë e Bujqësisë. Dakord, por ç’do të thonë socialistët e ndershëm kur të marrin vesh që menjëherë sapo LSI mori ministrinë në ngarkim, Ministria e Financave nuk i la as 1/10-n e buxhetit. Nëse flasim për subvencione, në kohën më të vështirë të Sali Berishës ishin dyzetë e ca milionë euro, sot vetëm 17. Këto 17 vetëm administratë të ministrisë nuk i paguan dot.

Ju thoni se bujqësia në Maqedoni subvencionohet 10 herë më shumë se sa në Shqipëri. Në Kosovë 5 herë më shumë. Pse nuk i keni thënë kur miratohet buxheti në Kuvendin e Shqipërisë?

Janë thënë nëpër mbledhjet e komisioneve parlamentare dhe grupet parlamentare. Mediat nuk kanë qenë të interesuara se çfarë ndodh.

Publiku do të dijë se çfarë keni thënë në seancën plenare të miratimit të buxhetit...

Në miratim buxheti po të shohësh flitet në emër të grupeve.

Deputetët kur duan t’i thonë gjërat i thonë...

Në emër të grupeve ne i kemi thënë të gjitha. Edhe për ligjin e arsimit të lartë po ta mbani mend. Ju kujtoj fjalimet në Parlament të Kejdi Mehmetajt dhe Luan Ramës, i cili madje përmendi edhe revoltën e studentëve francezë që thyen rrugët e Parisit.

Metafora e shoferit kur z. Rama u bë kryetar i PS. Ishte dhe një metaforë tjetër e shoferit të autobusit dhe e tabelës “Mos i fol shoferit”. LSI ka folur kundër, por ka votuar pro. Nuk ka asnjë projektligj që LSI ka votuar kundër?

E shihni që PS gënjen kur thotë që na ka pirë gjakun LSI kur na ka bërë presion për votat? E sheh që kemi votuar çdo ligj dhe reformë që ka dashur të vendosë veton? Na ka detyruar mua të votojmë ligjin për të. Çfarë dëgjojmë në komunikimin e përjavshëm të Kryeministrit, kur dëgjojmë se si ka vuajtur nga presionet tona, del që paska qenë e kundërta. Ne kemi folur, por në fund z. Meta dhe z. Vasili na kanë detyruar të votojmë për të qëndruar marrëveshjes politike që kishim bërë.

Publiku nuk sheh se ç’ke thënë, por ç’ke bërë...

Edhe kam bërë. Kemi propozuar amendamente për Ligjin e arsimit të lartë, etj.

Kryeministri Rama i kanjohur vetes meritat si promotor i reformave në vend. A ka LSI nëkëto katër vite reforma që i vë autorësinë e vet?

Po ligji kundër koncesioneve që koma e kësaj dite PS e mban në dyert e komisionit të ekonomisë dhe veprimtarive prodhuese. Është propozim që ne e kemi çuar në Parlament. Nuk i kemi pasur 28 firma deputetësh për ta kaluar në Parlament, por edhe PD edhe PS nuk kanë dashur që të kalojë ky ligj për koncensionet.

Znj. Kryemadhi, marrëveshja e 18 majit, pavarësisht sa është bërë publike apo si funksionon, në një farë mënyre duket sikur synon goditjen e LSI-së dhe nxjerrjen nga sistemi të partive të vogla. Dhe po të mos ishte kjo marrëveshje ndoshta do të ishim pa tone opozitare dhe pa tone të larta në këtë fushatë. Cili është momenti që ju keni menduar që kjo marrëveshje është në një farë mënyre kundër LSI-së?

Unë nuk mendoj se kjo marrëveshje kundër LSI-së. Kjo marrëveshje është bërë vetëm kundër PS-së dhe PD-së, faktikisht. Sepse çfarë ka sjellë? Ka sjellë një zhgënjim shumë të madh të opinionit publik. Vërtet nuk është më marrëveshja e 18 majit, por është ajo që z. Rama e quajti “Big Mac”, pra është një hamburger i madh që ia dha Lulzim Bashës për ta ngrënë dhe ia ofroi një gjë të tillë. Pra, është një marrëveshje që nga një çadër për 90 ditë që i përdori demokratët në një protestë të hapur, luftë kundër kanabisit, kundër krimit të organizuar dhe kundër korrupsionit, përfundoi në një drejtor OSHE-je. Dhe përgjegjësin kryesor të kanabizimit të Shqipërisë që ishte Drejtori i Policisë, sepse nuk mund të mbjellësh gjithë Shqipërinë me kanabis pa qenë syri i Policisë prezent, që ka akses në gjithë territorin Shqipërisë, ky përgjegjës kryesor vazhdon të jetë aty, kur ndërkohë e gjithë kjo luftë kundër kanabizimit apo krimit të organizuar paska qenë drejtori i OSHE-së, drejtori i ALUIZNI-t apo drejtori i AZHBR-së.

Po të isha në rolin e PS-së do të mendoja që rreziku kryesor është LSI-a sepse merr vota edhe majtas edhe djathtas... Dhe ju thoni që nuk është ky perceptim?

Jo, është ky perceptim, por kjo do të thotë që LSI-a po rritet dhe gjithë kjo frikë që kanë ndaj LSI-së do të thotë që dalim tek ajo që thamë që, unë jam në garë me Partinë Socialiste dhe jo me Partinë Demokratike. Pra, ti kë ke frikë? Ti ke frikë një njeri që të konkurron.

Kë ka përballë LSI-a në këto zgjedhje?

LSI përballë në këto zgjedhje ka arrogancën. Pra, ne luftojmë arrogancën. Ne u ofrojmë shqiptarëve një qeveri pa arrogancë, një qeveri të përulur.

Kush është prapa kësaj arrogance që ju përmendni?

A i keni parë ju spotet publicitare që bëjnë partitë politike? Ju lutem shikoni mënyrën se si një Kryeministër sillet në zyrën e tij dhe tregon që karrigia e Kryeministrit është e imja, më votoni mua, qeveria ime.... Po pse, nuk është arrogancë t’u imponosh të tjerëve shijen tënde? Ne në fakt na janë imponuar. Në shije për shembull mua më pëlqejnë shumë gjëra tek Edi Rama. Për shembull mënyra e të stiluarit të diçkaje. Edhe veshja e tij që vishet me tuta sporti. Nuk ka ndonjë gjë të keqe. Me pëlqen sepse ndihet komod dhe fushatat janë gjithmonë të lodhshme. Kjo nuk do të thotë që jam kundër kësaj. Por shijen tënde nuk mund tua imponosh të tjerëve. Nuk merret Kryeministri me arkitekturën e gjithë zyrave të shtetit.

Z. Rama thotë që këtë radhë dua ta marr timonin vetëm sepse dua të heq një problem që është kolonizimi i administratës publike nga militantët e partive...

A pranon z. Rama të përballet me mua dhe me grupet që janë marrë përsa i përket administratës publike, krehjes së administratës publike? E dini ju që ne kemi bërë disa diskutime me ta kur ka ardhur puna për të bërë verifikimin e administratës përsa i përket të ashtuquajturës marrëveshje që ka bërë LSI-a me PS-në? Përse nuk kërkoni të dhënat e administratës publike. E dini ju që ka njerëz që kanë dy vjet që kanë konkurruar dhe janë shpallur fitues dhe që nuk kanë filluar punë në administratë? Është e vërtetë sepse mjafton të bëni një verifikim. Futemi në Ministrinë e Bujqësisë. Merrni Genc Rulin që ka qenë ministër Bujqësie, merrni dhe Edmond Panaritin. Përballni administratën e Edmond Panaritit dhe Genc Rulit dhe do të shikoni që përveçse stafit të Profesor Panaritit dhe Sekretarit të Përgjithshëm që është ndërruar dy herë në Ministrinë e Bujqësisë, nuk ka lëvizur asnjë drejtor tjetër.

Drejtori i AZHBR-së nuk ka lëvizur? Është post politik?

Ky post në 2013-n ka qenë politik dhe Edi Rama e ktheu administratë publike dhe post politik u bë sepse e hoqën dhe e dhuroi te Lulzim Basha postin e AZHBR-së. AZHBR-ja nuk mund të jetë administratë publike. Keni shumë të drejtë. Por Edi Rama e bëri administratë publike sepse kërkonte që gjithë administratën publike ta mbyllte me ligjin e administratës publike, në mënyrë që çfarëdo që të ndodhte, të mos kishin mundësinë e largimit të njerëzve të tij. Por, ndodhi që ky nuk pyetka. Kur e dashka vetë nuk e konsideron ligjin, kur nuk do e konsideron ligjin. AZHBR-ja duhet të jetë post politik sepse AZHBR-ja është një institucion që bën politikën e partisë që merr pushtetin. Dikur, në qeverinë e Fatos Nanos, grantet ishin për naftën dhe nafta u merrte dhe u shpërdoronte nga drejtorët e bujqësisë. Ndërsa tashmë granti ka qenë i drejtpërdrejtë në prodhim. Doni ju zotëri të ndërtoni sera? Po. Në momentin që doni të ndërtoni sera, unë të subvencionoj në bazë të prodhimit dhe të marr përsipër edhe shitjen e prodhimit.

AZHBR-ja ishte siç ALUIZNI, OSHEE-ja, etj. Kjo është thjeshtë, sepse mendojnë se me AZHBR-në kujtojnë se mund të bëjnë fushatë politike. Nuk bën dot fushatë me të, sepse që t’i japësh subvencionin tjetrit, duhet që ta ketë bërë investimin para. Dhe në qoftë se ti e ke bërë subvencionimin më përpara, ti nuk ke çfarë i bën tashmë. Për mua kjo është ajo marrëveshja e errët, do të thosha, që vetëm dritë nuk i jep Shqipërisë, por e errëson.

Po kur bëtë ju marrëveshje me Edi Ramën dhe nuk ka asgjë të shkruar, në kuptimin publik, projekte, platforma në 2013-n, ajo quhet marrëveshje në dritë?

Nuk quhet marrëveshje në dritë. Unë e kam gjykuar marrëveshjen, sepse ka qenë çështja e vetos që ka përdorur Partia Socialiste për shërbimin shëndetësor falas, që vetëm falas nuk është sot. Ka qenë vetoja për rritjen e taksave, që e ka vendosur veto në marrëveshje që ne nuk negociojmë, pra janë të panegociueshme: shërbimi, taksat dhe reforma në arsim. Kanë qenë të panegociueshme nga Partia Socialiste. Aty ku ata negocionin, për shembull Ministrinë e Transportit, e dini ju që Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, meqenëse e kishte marrë LSI-a, ka vetëm dy rrugë në administrim, të gjitha rrugët e tjera i administron Fondi i Kryeministrit ose Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Pra, i gjithë buxheti, në qoftë se, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve ka pasur një buxhet X, tani është X pjesëtim për dhjetë.

Le të kthehemi tek marrëveshja. LSI ka përvojë në marrëveshje si me Partinë Demokratike ashtu edhe me Partinë Socialiste. Çfarë mësimesh ka nxjerrë LSI-a nga këto marrëveshje?

Me Partinë Demokratike marrëveshja ka qenë më korrekte sepse ka qenë shumë më luajal Berisha, sepse ishte korrekt, pavarësisht se ata që ishin nën Berishën kërkonin të bënin spostime, lëvizje që vinin si rezultat i një vazhdimësie. Pra, kishin qenë në pushtet katër vjet përpara në pushtet dhe hyrja e LSI-së u prishte, po themi, balancat e tyre. Ndërsa marrëveshja me Partinë Socialiste, me përjashtime shumë të vogla, elementare, nuk ka të krahasuar, sepse çdo gjë ka qenë e padrejtë dhe e pasinqertë në marrëdhënie me ne.

Ju thoni që LSI-a do të jetë forcë e parë. Nëse elektorati shqiptar jua vendos të dyja këmbët në një këpucë dhe ju detyron të bëni koalicion, kë do të preferoni në koalicion?

Për mua, së pari, është ulja e taksave që është e panegociueshme. Pra, bizneset që janë mbi 8 milion lekë të ardhura deri në 20 milion lekë, e kanë taksën 5 për qind. Nga 20 milion deri në 100 milion e kanë taksën 8 për qind dhe mbi 100 milion e kanë taksën 10 për qind. Ndërsa dividenti, pra taksën mbi dividentin e ka 10 për qind. Taksat mbi pagat, mbi të ardhurat personale, të cilat sollën vetëm ekonomi informale, sepse nga 12 mijë taksapagues që deklaronin paga, që kishin të ardhura mbi 1.5 milionë të vjetra në muaj.

Për cilën pikë të programit tuaj do të preferonit më mirë të rrinit në opozitë sesa në qeveri?

Për mua, taksat. Sepse një ekonomi informale varfëron njerëzit. Një ekonomi e formalizuar rrit vendet e punës, pasuron njerëzit, krijon shtresën e mesme, krijon rritjen e pensioneve sepse ne sot kemi pensionet më të ulëta në botë. Sepse një kontribuues paguan tre pensione kur në fakt duhet të jetë tre kontribuues të paguajnë një pension. Duhet të jetë e kundërta. Pra ne piramidën e kemi me bazë nga lartë, në momentin që duhet të jetë me bazë nga poshtë.

Ju preferoni Ramën apo Bashën Kryeministër?

Midis Ramës dhe Bashës? Bashën s’e besoj fare me thënë të drejtën se është shumë i lehtë, ndërsa me Ramën edhe përzihesh edhe përplasesh. Pavarësisht se, unë e quaj rrezik kombëtar.

Është rrezik kombëtar por është rrezik i menaxhueshëm...

Ka dy gjëra. Dy njerëz të ngjashëm si pikat e ujit, Ilir Meta thotë njëri nuk është i lidhur me krimin, tjetri është i lidhur me krimin. Por nuk më çudit fare që, ky që bën sikur nuk është i lidhur me krimin mund të jetë i lidhur shumë me krimin, se ndërkohë i shante kriminelët në televizione dhe ndërkohë i çonte ditën tjetër mesazherin duke i thënë, dëgjo mos ma merr për të keq por unë e kam vetëm për luftë mediatike kështu që ne do merremi vesh bashkë.

Për kë e keni fjalën?

Për Lulzim Bashën pra.

Në cilat rrethana nuk e lëshoni postin e Kryeministrit?

Nëse ne shqiptarët na votojnë. Na japin legjitimitetin që ne të kemi postin e Kryeministrit.

Për postin e Kryeministrit, e lëshon LSI postin e Presidentit?

Unë mendoj që jo. Megjithatë kjo nuk është në dorën time, kjo është në dorë dhe të individit vetë, Presidentit vetë që, a e lëshon ai postin e Presidentit për Kryeministrin?

Ju e shihni këtë skenarin që edhe Presidenti edhe Kryeministri të jetë i LSI?

Prandaj thashë, këtë e vendosin shqiptarët me votë. Nëse shqiptarët i japin LSI shansin për të pasur edhe Kryeministrin, pse jo.

Në një negociatë të mundshme, kë dikaster nuk do të lëshonit nga administrimi?

Unë kam frikë nga postet, vetë si Monikë, personalisht. Përse kam frikë nga postet? Sepse posti është një pozicion që të largon nga njerëzit, të bën në ajër, të bën arrogant, të bën mosmirënjohës ndaj atyre që të kanë votuar. Secila ministri, mënyrën se si është ndërtuar sot, në një farë mënyre të gjitha janë të lidhura drejtpërsëdrejti te Kryeministri. Asnjë ministër nuk bën dot atë që duhet të bëjë. Ministrat tanë janë kthyer në kukulla tashmë, të cilët marrin verdiktin te Sekretari i Përgjithshëm ose te Kryeministri. Çdo vendim që duhet të marrësh ti si ministri duhet ta kalosh në vendim qeverie.

Cilat janë kriteret që ju ndani portofolet?

Ka të bëjë shumë personi i duhur në vendin e duhur për ndarjen e portofoleve.

Kë shikoni ju si ministër të ardhshëm të LSI?

Për mua njeriu që ka integritet, që nuk është mediokër, njeriu i cili është tolerant, i cili ka respekt dhe mirënjohje për njerëzit që e votojnë, për mua ai mund të bëjë çdo gjë. Sepse ministri me thënë të drejtën, nuk është se do të bëjë shkencë, por ai duhet të jetë i aftë të krijojë një kabinet i cili të drejtojë politikat e duhura që t’iu shërbejë njerëzve. Nuk është shkencë e madhe t’iu shërbesh njerëzve, t’iu çosh ujin e pijshëm në shtëpi, jemi në vitin 2017 dhe Elbasani ka vetëm 6 orë ujë në ditë.

Ju e shikoni veten ministre?

Nuk kam qenë ndonjëherë në institucionet drejtuese, nuk e shikoj veten fare ministre sepse nuk më pëlqen, kam frikë, thashë pra. Sepse për mua pasuria më e madhe kanë qenë njerëzit, kontaktet me ta. Kjo më ka bërë që të qëndroj gjithmonë me këmbë në tokë, edhe pse më ka kushtuar në marrëdhëniet, qofshin personale, qofshin familjare por më ka bërë që në njëfarë mënyre ti mbijetoj luftës politike duke qenë dhe bashkëshortja e Ilir Metës, miqtë e Ilir Metës asnjëherë nuk janë miqtë e mi, por armiqtë e Ilir Metës janë gjithmonë armiqtë e mi.

Kush janë miqtë tuaj?

Miqtë e mi janë të gjithë ata me të cilët unë jetoj, punoj, luftoj, sakrifikoj që kemi ndërtuar këtë parti kaq të mrekullueshme me një forum rinor dhe janë të rinjtë e LRI-së. Prej 14 vjetësh kam punuar me ta, të cilët kemi arritur sot dhe kemi një nga forumet më të fuqishme, jo vetëm në Shqipëri por dhe në rajon dhe në Evropë.

Ku e bazoni deklaratën që thoni që keni do të synoni votën e 600 mijë të rinjve?

E bazojmë në lidhjet dhe kontaktet që ne kemi. Në çdo etapë zgjedhore pra nga zgjedhjet në zgjedhje vijnë duke u rritur votat e LRI-së dhe mos të harrojmë që në zgjedhjet e 2005 kanë qenë 150 mijë që votonin për herë të parë, kanë qenë 160 mijë në 2007, kanë qenë 120 mijë. Pra, janë të rinj që votojnë për herë të parë, gjysma e tyre janë emigrantë. Kështu që, automatikisht në 14 vjet gjithë këta të rinj, sepse vjen dhe lindshmëria duke rënë, në gjithë këto 14 vjet rritja e votuesve për herë të parë është rritur. Dhe po të shikosh edhe mazhin e rritjes së LSI-së nga zgjedhje në zgjedhje. Zgjedhjet janë çdo dy vjet.

Shifra e rritjes është çdo 4 vjet. Pra në zgjedhjet parlamentare nuk mund të presësh më shumë se 60 mijë deri në 180 mijë vota. Por fokus grupet thonë që shumica e të rinjve votojnë sipas prindërve, jo se janë ende të pavarur...

Është komplet tjetër. E dini ju që Kryetarja e Lëvizjes Rinore për Integrim, Floida Kërpaçi ka pasur prindërit socialistë të flaktë? Domethënë që nga unë e para, por në kohën që ajo ka ardhur si anëtare e LRI-së dhe si anëtare e LSI-së, prindërit e saj kanë qenë socialistë të flaktë, miqtë të ngushtë të Gramoz Ruçit. Sot ata janë luftarakët më të mëdhenj për LSI-në. Dua të them një gjë. E para bota e internetit siç jep po themi disinformacion ashtu jep edhe informacion. Çdo ditë e më shumë LSI-a është në kontakt të drejtpërdrejtë sepse jo çdo gjë virtuale kthehet në reale. Duke qenë në kontakt me njerëzit, ata fillojnë e kuptojnë dhe frika që them unë që vjen nga partitë e vjetra, vjen dhe si rezultat i rritjes së prezencës së LSI-së në terren. Nuk është e thënë që njerëzit ti japin votën vetëm pse ti i fut në punë. Thashë ja 200 mijë veta në total paskan lidhje të drejtpërdrejtë. Janë edhe 1 milion të tjerë që punojnë në privat të cilët e dinë shumë mirë sa e vështirë është sot të punosh në privat. Gjysma e popullsisë jeton në fshat.

Një javë përpara zgjedhjeve ju keni marrë pjesë në fushata elektorale që nga viti 1991. Si pjesëmarrëse aktive për çfarë i vlerësoni ju këto zgjedhjeve?

Aktualisht për momentin unë them që këto zgjedhje nuk kanë program shumë të madh. Po them që akoma nuk po shpërthen ndonjë luftë se gjithmonë në çdo zgjedhje kemi pasur luftë dhe agresivitet. I referohem goditjeve, sherreve, grindjeve po themi konflikte fizike. Edhe pse ka pasur, ka pasur kërcënime pak më të sofistikuara. Në fakt derisa ne të rregullojmë ligjin e zgjedhjeve, pra kodin zgjedhor, zgjedhjet asnjëherë nuk do jenë të vlerësuara në Shqipëri. E them këtë për të vetmen arsye sepse janë diskriminuese, krijojnë ambient agresiv dhe manipulues.

Pse zgjedhje diskriminuese?

Janë diskriminuese sepse ti nuk i fut të gjitha partitë në garë.

E keni fjalën për sistemin apo për mënyrën se si erdhi kjo fushatë? Çfarë do preferonit?

Për sistemin në radhë të parë dhe mënyrën se si bëhet. E dini ju që në qoftë se një parti shkon në Gjykatë Kushtetuese dhe i kthen zgjedhjet totalisht të pavlefshme? E dini ju që Kushtetuta nuk rregullohet me marrëveshje dhe nuk zbatohet? Ti vërtet ke bërë marrëveshje me 2 partitë politike, por ti duhet ta bësh me ligjet. Nuk mund t’i shtysh zgjedhjet se thotë marrëveshja. Çfarë është marrëveshja? Marrëveshja nuk është ligj.

Po të ishit ju pjesë e marrëveshjes nuk do të ishte problem?

Unë po të isha do shkoja ta ankimoja. Për hir të një stabiliteti politik po i mbyll sot dhe veshët.

Për hir të stabilitetit thatë dorëzojmë postin e presidentit, ministrat.

Ja dorëzuam të gjitha atyre.

Por pse ankoheni?

Nuk po ankohem, por po them unë si politikë çdo më kushtonte të bëja një vendim, dekretim ose një ligj apo një mbledhje parlamenti për ta legjitimuar shtyrjen e zgjedhjeve me një anë për datën e zgjedhjeve. Për të krijuar procesin e zgjedhjeve e për ta bërë legjitim.

Problem më të madh përveç grindjeve të militantëve dhe sistemit të padrejtë, kë shikoni në këtë fushatë?

Shoh përdorimin e mediave në maksimum. Është prezentë presioni që u bëhet gazetarëve deri edhe për statuset e tyre personale nga pronarët e mediave që të mos shkruajnë apo nga kryeredaktorët. Është prezentë kudo

Znj. Kryemadhi po flisnim për një nga problemet që kanë zgjedhjet shqiptare, dhe përpara se ta rimarr këtë problem.

Shqipëria ka ndryshuar shumë në këto 27 vite dhe ka ndryshuar për mirë në shumicën e gjërave, vendi është transformuar por ka një elementët që gjerat kanë shkuar më keq dhe që nuk janë rregulluar. Në raportet ndërkombëtare përjashtuar atë të vitin 1992, para 25 vitesh gjithmonë ka qenë kritik për zgjedhjet.

Pse çalojmë tek zgjedhjet?

Sepse bëjmë hile. Sepse gjithmonë ai që është në pushtet do që të ketë pushtetin dhe bën hile nga më të ndryshmet si e si për të krijuar formula. Unë për vete do të dëshiroja që të ishte një si sistem i drejtë që të gjithë të futeshin në start në mënyrë të barabartë dhe pastaj të ecnim, vendos edhe një kufi po themi për shembull, 3% , a 5%, a 10%, a 20%, ç’rëndësi ka, por në të përdorim, rajonal-proporcional. Në nuk jemi Spanja me etni të ndryshme që të vendosësh për rajonal-proporcional.

Ky ka qenë një rast i mirë për ta adresuar si shqetësim në momentin që keni bërë marrëveshje më PS.

Kjo është edhe një nga kërkesat që unë kam kërkuar gjithmonë që nuk duhet bërë marrëveshja me PS pa u ndryshuar sistemi zgjedhor. Dhe në fakt, Partia Socialiste ka bërë rolin e indiferentit ose si pa dashje ka harruar, sepse të dyja palëve ju ka interesuar. Sepse kur PS ishte në opozitë u dogj vetë nga ky sistem. Kur Partia Demokratike ishte në pushtet vetë, përfitoj nga ky sistem. Tani që është në opozitë u dogj vetë nga ky sistem. Tani çfarë ndodh? Unë di të them këtë gjë që Komisioni për Reformë Zgjedhore nuk u mblodh asnjëherë prej 2 vjetësh. Ne e kemi kërkuar disa herë këtë gjë, për tu mbledhur, por ata nuk donin për të vetmen arsye se ju leverdiste të bënin sistemin të tillë që menaxhonin ose që të ushtrojnë kontroll të plotë mbi sistemin zgjedhor. Me gjithë atë kjo është një nga arsyet kryesore që në kemi bërë ‘arnime’ të sistemeve të tjera. Ne dhe ligjet që ka Shqipëria ashtu bëjmë.

Momentalisht tani diskutohet ndarja e njerëzve që do të numërojnë 50-50 LSI-PDIU. Çfarë do të thotë administrimi partiak i zgjedhjeve? Është LSI-ja e, gatshme të largohet nga administrimi partiak i zgjedhjeve?

Ne e kemi kërkuar administrimi i zgjedhjeve të jetë teknik. Sepse do të ishte më e ndershme që zgjedhjet të numëroheshin nga noterët të themi, noterizoheshin nga njerëz teknikë administrativë, të depolitizuar dhe përfaqësuesit politikë të ishin vëzhgues nga jashtë kësaj. Dhe në një moment që konstatohej një parregullsi ata mund ta rinumëronin. Se kush është problemi, në momentin që ti mua më le që ta shikoj që vota është e imja unë nuk kam pse të dyshoj, por kur ti më thua mua që ti do të rrish atje në fund dhe shiko se sa kam numëruar unë.

Më shumë se sa tek e para e votës, më shumë sesa tek dita e votimit, shqetësimi për zgjedhjet mbetet përpara dhe pak më përpara unë ju pyeta për shit-blerjen e votës. Çfarë qëndrimi ka LSI-ja për shit-blerjen e votës?

LSI-ja është e vetmja parti politike që ka bërë spot publicitar për kundër shitjes së votës dhe të denoncimit të shitjes së votës. Asnjë parti tjetër nuk e ka bërë.

Po si do të bëjnë fushatë për LSI-në se deri tani ju kanë thënë se do t’ju fusim në punë? Por nëse i thuhet që LSI-ja nuk do të jetë në pushtet...

Pse një 18-vjeçar do të shkojë në punë? Çfarë do një 18-vjeçar? Një 18-vjeçar do që të ketë jetën e vet të garantuar. Të kem arsimin të mirë.

Po si do ti garantohet jeta këtij?

Po pse Vetëvendosja çfarë premtoi që mori 27%? Çfarë premtoi Vetëvendosja që mori të gjitha votat e rinisë kosovare? Një ditë në fushatë nuk foli për Shqipërinë-Etnike.

Vetëvendosja nuk është një parti që ka qenë në pushtet e ndërsa LSI-ja është një parti që ka qenë 8 vitet e fundit në pushtet dhe nuk mund të jetë paralelja midis kauzave.

Unë mendoj që një pjesë e LSI-së ka qenë në pushtet. Pra individë të caktuar dhe shumë mirë që kanë qenë në pushtet, sepse kanë qenë prezantimi, ose përfaqësimi, fytyra e LSI-së me politikat e atyre që kanë realizuar, me punën që ato kanë bërë ose me gabimet që kemi bërë. Sepse sot ne në fushatë përballemi edhe me gabimet edhe me të mirat.

Çdo të thotë që një parti është pjesërisht në pushtet dhe pjesërisht opozitë?

Po pjesa më e madhe e LSI-së janë 18 deri më 25 vjeç. Që janë studentë dhe gjimnazistë. 70% e LSI-së nuk janë në marrëdhënie punë

Janë nxënës dhe studentë që ju i goditë me thikë pas shpinë me ligjin e arsimit të lartë?

Ne nuk i ngulëm thikën pas shpine ne e luftuam atë ligj dhe do ta ndjekim edhe pas zgjedhjeve do të merremi me këtë punë.

Një sondazh i fundit i Gallupit thotë se 56% e shqiptarëve duan të largohen nga Shqipëria?

Dhe kjo si rezultat i kujt mendon se është?

Si mendoni se do ta ri qeverisni nëse do më pyesnit mua? Pse është bërë i pabanueshëm ky vend?

E kuptoni pse është bërë nervoz Edi Rama?

Po por Edi Rama nuk ka qeverisur vetëm, ka pasur bashkëkryetarë?

E ka pas timonin vetëm.

Bashkëkryetar nuk e ka pasur kreun e Kuvendit, ka pas Niko Peleshin.

Ilir Meta ka qenë Kryetar Parlamenti, ne ja kemi dhënë votat për çfarë ka dashur ai, ne vetëm i kërkuam ligjet kundër koncesioneve, ia kërkuam dhe nuk e kaloi. I kërkuam ligjin e arsimit të lartë që nuk e bëri. Dhe mos rriste taksat, që po prapë vetë e bëri. Këto ja kemi kërkuar dhe nuk i bëri. Prandaj ne themi na jepni të qeverisim ne, të sjellim një qeverisje të re.

Ju keni qenë pjesë e qeverisjes...

Edhe ne kemi gabimet tona.

Mi numëro 3 gabimet tuaja?

E para: Përulësia ndaj arrogancës së Edi Ramës. Ose nënshtrimi. Ministrat tanë nuk duhet ta kishin lejuar Edi Ramën për të bërë...

Një ministër që nuk që nuk donte ta lejonte ju dhatë miratimin tuaj...

E shkarkoi Edi Rama. Ai na kërkoi ne që të jepte dorëheqje dhe Edi Rama e shkarkoi. Ne nuk ja bëmë propozimin.

Të gjithë donin të kishin fatin e Ylli Manjanit të silleshin si ai

Po, ndoshta edhe më mirë. Qëndrimi ynë më fort për sa i përket investimeve publike, nuk duhet të kishim pranuar rilindjen urbane, pra ato 500 milionë euro që u hodhën në rilindje urbane do të ishte më mirë të ishin investuar në infrastrukturë.

A mund të bëhej një gabim më i madh se kaq në kuptimin në qoftë se do e vlerësonit?

Po, ka janë mijëra kontenierët me plehra që nuk dihet ku janë. Janë në fund të detit Adriatik, janë në tunelet e ushtrisë shqiptare, apo në nëntokën shqiptare.

Domethënë ju besoni në këto 1300 kontenierët?

Në të dhënat që thuhen kanë hyrë në doganën e Durrësit, por nuk kanë dalë në doganën e Qafë-Thanës.

Kush e thotë këtë se më shumë tingëllon si një lajm i hedhur për diversion sesa një gjë që duhet të ishte realitet?

Mua një gjë më bën të dyshoj. Pse janë fikur kamerat në Portin e Durrësit sa herë që kalonin konteniere me plehra? Dhe pse kontenierët me plehra, është bërë një vendim i ish-drejtoreshës së doganave që mos futeshin në skanerin e radio-aktivitetit. Është një vendim i ish-drejtoreshës së doganave e cila e hoqi skanerin e radio-aktivitetit.

Nëse shikoni, burimi i atij lajmit është shumë i dyshimtë. Pa autor, i referohet gjërave që nuk kanë ndodhur, i referohet gazetarëve shqiptarë dhe situatave që nuk kanë ndodhur, tejet i dyshimtë. Pse e sillni tani?

Është shumë sensibël opinioni publik, kur shikoj këmbënguljen që bënte Edi Rama dhe eksponentë të PS për të kaluar ligjin e plehrave. Dhe kam përshtypjen se e gjithë ky transport është bërë në kohen që ne bënin debatin për ligjin e plehrave kur gjithë vëmendja ishte tek protesta e popullit para Parlamentit për të mos kaluar ligjin dhe ndërkohë kontenierët me plehra lëviznin. Dhe mund të mos jenë fare në Shqipëri, mund të mos kenë hyrë fare.

Ju flisni me shqetësim për arrogancën, por arroganca ngulitet tek njerëzit që kanë pushtet dhe personalisht ju jeni njeri aktiv në politikë dhe me pozicione në parti politike, deputete. Çfarë antidoti keni gjetur ju personalisht ndaj arrogancën?

Unë e shikoj, takohem me të gjithë njerëzit. Mos u rretho me njerëz të ngushtë dhe me servilët. Është një histori shumë e lezetshme kur u zgjodh një kryeministër në një vend të rajonit, nuk ka rëndësi dhe kishte qenë në opozitë. Dhe kur vajti në zyrë i vajti një biznesmen, një oligark. Ky i tha: “Po ku je se nuk të kam parë, 8 vite që isha në opozitë”. Përgjigja e oligarkut ishte: “Ti ku je se unë këtu rri te zyra e kryeministrit”. Kryeministrat ikin dhe vijnë. Kështu.

Ju e keni fjalën për oligarkët shqiptarë në këtë rast. Si ja del kundër oligarkisë? Kush është oligarkia për ju?

Koncesionet!

Domethënë të gjithë njerëzit që kanë marrë koncesionet quhen oligarkë?

Ne na ka ngelur pa dhënë më koncesion vetëm kryeministri, se çdo gjë e kemi dhënë me koncesion. Ne kemi dhënë me koncesion hipotekat, se bënte kryeministri, shqyeni dyert e hipotekave. Të gjithë shqiptarët përballen me koncesionin që është te zyrat e hipotekave. Ne kemi dhënë me koncesion shëndetësinë. Po japim me koncesion rrugët. Kemi dhënë me koncesion naftën, madje e kemi dhënë tre herë dorë më dorë. Kemi dhënë me koncesion aeroportet, portet, kemi dhënë çdo gjë me koncesion. Edhe arsimin me koncesion tashmë na ka ngel vetëm kryeministri.

Në kuptimin e koncesioneve domethënë nuk është e njëjta gjë që çdo koncesion është baras me oligarkë.

Po faktikisht, po të bësh një listë do të shikoni që vetëm 3 veta i kanë marrë këto me koncesion.

Kush janë këto të tre?

Merrni dhe hapni letrat.

Kjo është ajo gjëja që unë që nuk kërkoj vota mund ti them, ju që kërkoni vota nuk mund ti thoni. Dhe kjo pikëpyetja pastaj që...

Unë do t’i them kur të marr votat, do t’i them tamam pastaj. Kur ta marr votën do ta them, sepse do ta zhbëj koncesionin.

Ju keni qenë në fushatë në Tiranë, Lezhë, Korçë, por jeni e përqendruar në fushatën në Elbasan. Në këtë zonë ku edhe keni hedhur idenë: Shafran në vend të kanabisit. Është thjeshtë ide embrionale, është një projekt, dhe mendoni se do të kthehen ata njërës nga kanabis tek shafrani?

Absolutisht, dhe kjo është një ide shumë e mirë. Sepse shafrani, ne nuk e konkurrojmë dot me sasi, as Iranin, as Greqinë as Spanjën, por ne mund ti konkurrojmë me cilësi, duke prodhuar shafran cilësor. Zona e Dumresë është një zonë e cila prodhon shafranin cilësor. Kërkon investim fillestare përsa i përket lëndës, pra zhardhokut. Në Iran është subvencionuar nga OKB-ja duke pasur parasysh që Irani prodhonte në atë kohë opiumin, u subvencionua nga OKB-ja fara, sepse nëse sot merr 1 kile fare nesër e ke 3 kile farë. Në Berat është një investitor që ka mbjellë dy hektarë me shafran dhe e shet të gjithin ën Itali dhe ne minimumi zonat që nuk i mbulojmë dot me sistem vaditës, sepse janë kodrinore, janë toka që mund të përdoren për të mbjellë shafranin. Punëson gratë sepse është punë delikate. E njëjta gjë edhe për bimët medicinale, që kërkojnë një vëmendje të madhe.

Çfarë do të thotë mesazhi juaj një shans për të gjithë?

Mesazhi ynë është për t’i dhënë shansin çdo njeriu, që të gjithë janë të barabartë pa dallim feje, race dhe bindje politike. Si një individi nga komunitet rom, si një njeriu që jeton në mes të Tiranës, shanset do t’i kenë të barabarta. Shanset duhet t’ia japësh të gjithëve. Unë mendoj se ka ardhur koha që të gjithë të jenë të barabartë, jo ca të jenë të njerkës dhe ca të nënës. Dhe kjo ka ndodhur fatkeqësisht dhe ka qenë politika që e ka bërë këtë ndarje. Një shans për të gjithë është një shans edhe për demokratët, edhe për socialistët edhe për Lulzim Bashën, edhe për Edi Ramën, që edhe ata të dy e kanë një shans.

Pse duhet një votues të votojë për LSI-në?

Unë besoj shumë në Zot. Zoti e zgjodhi LSI-në të parën në fletën e votimit, kur Zoti e dha shenjën edhe shqiptarë duhet ta kuptojnë që ka ardhur koha për të ndryshuar. Prandaj të votojnë numrin 1 të votojnë LSI-në sepse është një shans për të gjithë. Shqiptarët do të kenë më pak taksa, më shumë lirë, më shumë buxhet.