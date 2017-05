Monika Kryemadhi: Marrëveshja PS-PD favorizon LSI-në

Zëvendëskryetarja e LSI-së, znj. Monika Kryemadhi deklaroi se arritja e marrëveshjes PS-PD ka favorizuar LSI-në pasi tani më politika është bërë tre-polare.

Në një intervistë në emisionin “Të pa ekspozuarit” të gazetarit Ylli Rakipi në televizionin “News 24” deklaroi se tani politika shqiptare është trepolare dhe arritja e marrëveshjes që bëri të mundur regjistrimin e PD-së në zgjedhje nuk e dëmton LSI-së, por e favorizon.