Mogherini tregon kushtin në Tiranë: Jemi gati të hapim negociatat me Shqipërinë kur…

Pas takimit të parë të kryer në Tiranë me Presidentin Bujar Nishani, Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikat e Sigurisë si dhe Zëvendës Presidentja e Komisionit Evropian Federica Mogherini zhvilloi një takim me studentët e Erasmus në Universitetin e Tiranës nën shoqërinë e Ministrit të Jashtëm të vendit Ditmir Bushati.

Mogherini tha se kushti që BE të hapë bisedimet me Shqipërinë për anëtarësim është zbatimi i Reformës në Drejtësi.

“Ndjehem e nderuar që jam këtu sot me ju. Ju ndoshta e dini që kam qenë në Tiranë si pjesë e një vizite rajonale. Këto nuk janë kohë të lehta për rajonin. Për mua të takohem me të rinjtë më jep mundësinë që unë ta shoh vendin në sy. Sot më erdhi në mendje një slogan “E duam Shqipërinë si gjithë Europa”. E kuptoj shumë mirë çfarë do të thoshte kjo, dhe që ende ka. Për mua është mënyrë e qartë që Shqipëria është Europa, duhet të largojmë idenë që s’jeni europianë. Ju jeni rrugës për të hyrë në BE, por europianë jeni. Kultura, e tashmja dhe e ardhmja na bashkon. Rreth 500 shqiptarë kanë studiuar në Europë falë bursave Erasmus.

“Shqipëria është Eruopë dhe duam që të jetë pjesë e BE-së”, ky është slogani që duhet të ndjekim. Bashkimi ynë nuk do jetë i plotë derisa të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë pjesë e BE-së, jo vetëm Shqipëria por i gjithë rajoni. Shqipëria është anëtare e NATO-s tashmë, është vend me përgjegjësi. Të rinjtë si puna juaj mund të kenë ëndrra të mëdha e pritshmëri të mëdha për vendin. Mesazhi im për ju nuk është që të bëni durim, por kërkojini udhëheqësve tuaj që të plotësojnë dëshirat tuaja. Punoni fort për ndryshimin se ju jeni pjesë e tij. Angazhimi dhe vullneti juaj. Ju jeni e tanishmja e vendit dhe keni përgjegjësi që duhet t’i merrni. Reforma në Drejtësi është e rëndësishme jo vetëm se e kërkon Europa, por se e kërkojnë të gjithë qytetarët shqiptarë. Duhet ta zbatojnë këtë reformë me të njëjtën konsensus kur e miratuan. Një sistem i pavarur drejtësie do të luftojë krimin e korrupsionin, e do e bëjë vendin më tërheqës për investitorët e huaj. Tani ka ardhur koha që Shqipëria të marrë hapat e vet në rrugëtimin e BE, dhe atëherë ne do të jemi gati të hapim bisedimet,” tha Mogherini.