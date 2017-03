Mogherini nesër në Tiranë, zbardhet axhenda e takimeve

Diten e neserme, ne kuader te nje turi ne rajon, perfaqesuesja e larte e BE Federika Mogerini do te mberrije ne Tirane, ku eshte parashikuar nje takim me kryeministrin Edi Rama





Vizita e saj behet ne nje kohe qe opozita ka braktisur Parlamentin dhe eshte bllokuar puna per votimin e komisioneve te vetingut pasi kerkon zgjedhje te lira dhe qeveri teknike.





AXHENDA





Paraprakisht, ja oraret e dy takimeve te neserme te Mogherinit ne Tirane te hapura per mediat.





17:30 – 18:30 Fjalim para studenteve ne Universitetin Politeknik te Tiranes.





20:15 – 20:30 Deklarate per media (pa pyetje) me Kryeminstrin Rama ne kryeministri.





Sakaq, kreun e opozites Lulzim Basha dhe me kreun e shtetit Bujar Nishani do te takohet pa pranine e mediave.

Ne njoftimin e Kuvendit thuhet se kryetari Ilir Meta do të presë nesër në një takim të vecantë në Kryesinë e Kuvendit (Ora 18:45) znj. Federica Mogherini – Përfaqësuese e Lartë e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, njëkohësisht Zv. Presidente e Komisionit Evropian.