Maskën e Fatmir Xhafës si ish- hetues i diktaturës, ta heqë parlamenti në ditën e votëbesimit

Nga Mithat Havari





Unë e lexova deklaratën e Fatmir Xhafës rreth akuzës që një grua me banim në Gjermani pretendon se, në vitin 1986 kur ishte 16 vjeç , zotëria në fjale ka qenë në cilësinë e hetuesit në Krujë dhe ka ushtruar dhunë fizike ndaj saj për arsye të caktuara . Ajo nuk atakoi ndonjë hetues tjetër, por pikërisht Fatmir Xhafën pa ju dridhur qerpiku . E lexova deklaratën e Xhafës dhe kuptova që po i binte rrotull e rrotull , jo kam qenë atje , jo sekretar rinie etj , në vend që duhet ta fuste thikën në plagë e të deklaronte kështu :. Nuk kam qenë hetues në muajin që pretendon ajo dhe nuk e kam takuar në jetën time ndonjëherë atë grua . Kaq . Xhafa thotë që nuk kam qenë punonjës i sigurmit të shtetit , ajo nuk e akuzon si oficer sigurmi , por si hetues , është shumë e qartë. Sigurmi nuk hetonte ta dinë njerëzit e zakonshëm , sigurmi hapte dosje ndaj Mithat Havarit dhe nëpërmjet informatorëve të saj si Ylli R .psh plotësonte dosjen , e cila i kalonte Sekretarit të parë të komitetit të partisë së rrethit dhe aty një treshe vendoste të arrestohej ose jo , sigurmi nuk kishte autoritet ligjor të arrestonte , ishte Partia mbi të gjitha , i arrestonte partia armiqtë e saj. Hetuesia ku punonte Xhafa me kolegët e tij në rastin konkret Kujtim Luli , nuk vareshin nga sigurmi , por bashkpunonin ngushtë me njëra tjetrën. Ka shumë mundësi që vajza 16 vjeçe të mos ketë qenë pjesë e procesit hetimor në dosjen e vëllait të saj , rrjedhimisht edhe emri i vajzës nuk është shënuar ne proces verbal dhe kjo i jep siguri Xhafës që nuk ballafaqohet me dokument zyrtar , unë aludoj kuptohet. Kështu akuza e bërë publike prej Krutanes ngelet në kuadrin e fjalëve , ndaj Xhafa si "usta i vjetër"që është , se unë e njoh mirë specien e tyre , midis të tjerash deklaroi sot ; se ato që deklarojnë kundër tij janë dëshmi të rreme , e thënë kjo një lloji presioni psikologjik ndaj akuzueses së tij , se dihet që deshmia e rreme të fut në burg. Jo gjithnjë dokumenti zyrtar të bën përgjegjes për një krim , më e rëndësishme është dëshmia okulare . Njerëzit janë gjallë , të hapin proces hetimor , të ngrejë opozita komision hetimor dhe ti nxjerrin ujin e zi kësaj çështje delikate. Ose Fatmir Xhafa del i pafajshëm , dhe përgjegjësin për cenim të personalitetit në opinionin publik ta mbajnë shkaktarët , ose në të kundërt nqs vërtetohet që ish hetuesi i diktaturës ka kryer shpërdorim detyre me ligjet e kohës , të denohet sipas ligjeve dhe rregullave të demokracisë duke e përjashtuar dhe nga parlamenti Shqiptar. Opozita të mos rrijë te çadra vetëm , por të shkojë në parlament se ndaj i ka zgjedhur populli përfaqësues te saj , të ngrenë komision hetimor për çështjen Xhafa , të thërresin shtetasen nga Gjermania e cila ka shprehur vet vullnet të lirë për të ardhur në Shqipëri me lekët e saj dhe ta ballafaqojnë me Fatmir Xhafën , ashtu siç bëri Taulant Balla me djalin e Sali Berishës , biles kjo është më e rëndë se ka të bëjë me krimet e komunizmit në Shqipëri!.