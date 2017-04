Ministri Vasili: Të ashpërsohen ndjekjet penale për kriminelët, të ruhet sekreti hetimor

Në takimin me kryeprokurorin e Përgjithshëm, ministri i Drejtësisë, Petrit Vasili ka premtuar mbështetjen e plotë të qeverisë në luftën kundër trafikimit të lëndëve narkotike, për të cilën nuk do tetë asnjë kursim.





“Qeveria duhet të jetë e pakursyer për fondet që vë në dispozicion për hetimin e trafikut të lëndëve narkotike. Duhet ashpërsuar politika penale për grupet e strukturuara kriminale që trafikojnë kanabis”, tha Vasili. Ndër të tjera, ministri i Drejtësisë, kritikoi prokurorët për nxjerrjen e sekretit hetimor të dosjeve të rëndësishme kriminale.