Meta: Vullnet maksimal për të bashkëpunuar me institucionet e reja të Vettingut

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, deklaroi sot pas mbledhjes së KLD-së, se ka vullnet maksimal për të bashkëpunuar me institucionet e reja të Vetting-ut.





“Mbledhja përfundoi me një kohë të shpejtë, që do të thotë se vullneti për bashkëpunim, për të plotësuar të gjitha detyrimet që ka ky institucion deri në krijimin e institucioneve të reja kushtetuese është maksimal dhe në kuadër të përshpejtimit të zbatimit të reformës në drejtësi dhe sidomos të zbatimit të ligjit të Vetting-ut, por njëkohësisht edhe në drejtim të përballimit të sfidave që ka funksionimi aktual i sistemit gjyqësor, që natyrisht ka vështirësitë e veta drejt kalimit në një sistem plotësisht të ri”, tha Meta.